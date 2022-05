Upper Cihangir'de müzik | Bana hayran oyuncular | NYT'te de bir Cihangirli

Kar, kar diye kıyametler koptu ama Mid ve Upper Cihangir kardan hiç etkilenmemiş gibiyidi. Rejisör Ömür Atay'ın benzetmesiyle "ayakkabı ve montlara bakılırsa sanki İsviçre Alpleri" Lower Cihangir'i bilemeyeceğim. Kronolojik başlıyorum.

Saat 23'te karşı komşumdan şarkı sesleri yükselmeye başlayınca derhal mesajla bulaştım ve derhal davet aldım. 10 dakika içinde pahalı paltom ve ucuz eşofmanımla Gonca Vuslateri tarafından kapılarda karşılandım.

Hemen baş köşeye oturtuldum ve kafası karışık tenor Nuri Harun'u ve Vuslateri'ni neredeyse hayranlıkla dinledim ve kısmen de olsa eşlik ettim (lisedeyken okulun vokal grubunun solistiydim). Saksafoncu Duru Tuna da oradaydı ama geç oldu diye bir jazz attırmadı.



Yok canım herkes şarkıcı-çalgıcı değildi. Entelektüel olarak ben, Boğaziçi'nden Eda Koç, mahalleden Yeşim Turan da vardı. Onlarla da ekonomik kriz ve Ukrayna işgalini konuştum. Bir saat içinde sadece bir duble orta pahalı viski verilip "korunmam amacıyla" şutlandım. Zaten Mehmet Güreli de yoktu.

Oyuncu komşum Eray Özbal'ın benim için elleriyle yapıp HomeRoom'a bıraktığı Kahke'ler (enfes Ortadoğu kurabiyesi) için mekâna damladığımda mekân tıklım tıklıma yakındı. Meraktan düşmüş bir iki Nişantaşı ve Modalı dışında herkes en az orta ünlüydü.

Oğlum'un talihsiz annesi Nihal Yalçın, Üç Kız Kardeş'in anne kurbanı jönü Berker Güven (evet evet çıkıyorlar)... Bir köşede şu ara ecnebi dizide oynayan ve bu sene Ankara'da Tiyatro Günü Bildirisi'ni okuyacak Tülay Günal, yönetmen Özlem Çıngırlar'la gizli gizli konuşuyor. Başrol olmayan oyunculara girmiyorum bile. Özbay'ın Kahke'sinin çok daha rafine ve İngiliz versiyonunu benim için özel yapan Ayşıl'a teşekkür ederken, benimle görünebilmek için çıldıran oyuncularla toplu bir fotoğraf çektiriyorum.

Fotoğrafı Günal'ın magazin değeri sıfıra yakın eşi #Tarih dergisi Neşriyat Müdürü Gürsel Göncü çekti. Belki anımsarsınız, Cumhuriyet'te İlhan Selçuk ve Hasan Cemal'in yetiştirmelerinden.

* Hacettepe, ODTÜ, Mülkiyeliler, İTÜ. Türkiye'nin en sıkı mezunları ortak yapımı: 3Y: Yasaklar, Yolsuzluk, Yoksulluk.

* İnsan Hakları Derneği'nin her çağrısı benim için önemlidir.

* Susma Platformu, Türkiye'de sansür ve otosansürün 2021 yılını değerlendiriyor.

* Doğal Hayatı Koruma Vakfı'ndan güzel bir belgesel. Hele deniz tutkunuysanız.

Boynuzlar kulağı geçti

Az sayıda da olsalar bazı okurlarım habire "eski stajyerlerim.." diye yazmama kızıyorlar. Fakat eski stajyerlerim başarıdan başarıya koşuyorlarsa bundan kendime pay çıkarmam "normal" değil mi?

Elif İnce: Ivy League ve Radikal farkı.

Buyurun okumaya başlayın. Radikal ve Cihangir'de eski stajyerim Elif İnce'nin imzalı haberleri, benim bile çok şey öğrendiğim, The Guardian'dan sonra The New York Times'ta da çıkmaya başladı bu hafta.

Neyse ki ailesi konservatuara gitmesine izin vermemiş de iletişim okuyup yanıma staja gelmiş. Durun bitmedi...

Bir diğer gayriresmi stajyerim Gülşen İşeri de Yayıncılar Birliği'nin 2021 İfade Özgürlüğü Ödülü'nü kazandı. İkisini de kıskandım ama kamunun haber alma hakkını çiğneyemeyeceğim için yazmak zorundaydım.

Yazar Gülşen İşeri ödülünü Mustafa Aksoy ve Halil İbrahim Özcan'dan aldı.Risk grubunda olmasam gidip ben verecektim!

Hacer Foggo ise meğer Derin Yoksulluk Ağı'nın kurucusuymuş. Hafta ortasında Halk TV ve T24 şöhreti Murat Sabuncu ile Durun durun daha da bitmedi. En eski stajyerlerimdenise meğer Derin Yoksulluk Ağı'nın kurucusuymuş. Hafta ortasında Halk TV ve T24 şöhretiile söyleşisin i keyifle izledim ve dinledim.

Hacer Foggo

Her hususta keman çalınır