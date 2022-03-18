Upper Cihangir'de müzik | Bana hayran oyuncular | NYT'te de bir Cihangirli

Derin Yoksulluk ve HF - Damardan arabeskçiler de affetmez:Belgin-Bergen - Orta ünlü BG ve NY ve çok ünlü Gonzo Tuğrul - Şimdiki kuşaktan Eİ gibi iyiler de çıkıyor

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Kar, kar diye kıyametler koptu ama Mid ve Upper Cihangir kardan hiç etkilenmemiş gibiyidi. Rejisör Ömür Atay'ın benzetmesiyle "ayakkabı ve montlara bakılırsa sanki İsviçre Alpleri" Lower Cihangir'i bilemeyeceğim. Kronolojik başlıyorum.

Gecenin sesleri

Saat 23'te karşı komşumdan şarkı sesleri yükselmeye başlayınca derhal mesajla bulaştım ve derhal davet aldım. 10 dakika içinde pahalı paltom ve ucuz eşofmanımla Gonca Vuslateri tarafından kapılarda karşılandım.

Hemen baş köşeye oturtuldum ve kafası karışık tenor Nuri Harun'u ve Vuslateri'ni neredeyse hayranlıkla dinledim ve kısmen de olsa eşlik ettim (lisedeyken okulun vokal grubunun solistiydim). Saksafoncu Duru Tuna da oradaydı ama geç oldu diye bir jazz attırmadı.



Yok canım herkes şarkıcı-çalgıcı değildi. Entelektüel olarak ben, Boğaziçi'nden Eda Koç, mahalleden Yeşim Turan da vardı. Onlarla da ekonomik kriz ve Ukrayna işgalini konuştum. Bir saat içinde sadece bir duble orta pahalı viski verilip "korunmam amacıyla" şutlandım. Zaten Mehmet Güreli de yoktu.

Cihangir Kumrulu Yokuşu'nda deniz görmeyen bir apartman dairesi. Saat 23 40.

(Foto:Twitter şöhreti S.K)

Dört yanım oyuncu

Oyuncu komşum Eray Özbal'ın benim için elleriyle yapıp HomeRoom'a bıraktığı Kahke'ler (enfes Ortadoğu kurabiyesi) için mekâna damladığımda mekân tıklım tıklıma yakındı. Meraktan düşmüş bir iki Nişantaşı ve Modalı dışında herkes en az orta ünlüydü.

Oğlum'un talihsiz annesi Nihal Yalçın, Üç Kız Kardeş'in anne kurbanı jönü Berker Güven (evet evet çıkıyorlar)... Bir köşede şu ara ecnebi dizide oynayan ve bu sene Ankara'da Tiyatro Günü Bildirisi'ni okuyacak Tülay Günal, yönetmen Özlem Çıngırlar'la gizli gizli konuşuyor. Başrol olmayan oyunculara girmiyorum bile. Özbay'ın Kahke'sinin çok daha rafine ve İngiliz versiyonunu benim için özel yapan Ayşıl'a teşekkür ederken, benimle görünebilmek için çıldıran oyuncularla toplu bir fotoğraf çektiriyorum.

Fotoğrafı Günal'ın magazin değeri sıfıra yakın eşi #Tarih dergisi Neşriyat Müdürü Gürsel Göncü çekti. Belki anımsarsınız, Cumhuriyet'te İlhan Selçuk ve Hasan Cemal'in yetiştirmelerinden.

Benimle oturdukları için mutlu görünsünler diye asla şantaj yapmadığım Berker Güven, Nihal Yalçın ve Tülay Günal. Beni zaten tanıyorsunuz.

Linkler ve çağrılar

* Hacettepe, ODTÜ, Mülkiyeliler, İTÜ. Türkiye'nin en sıkı mezunları ortak yapımı: 3Y: Yasaklar, Yolsuzluk, Yoksulluk.

* Türkiye Biyoetik Derneği'nin bahar toplantısını rengarenk kadınlar sunuyor. * İnsan Hakları Derneği'nin her çağrısı benim için önemlidir. Türkiye Biyoetik Derneği'nin bahar toplantısını rengarenk kadınlar sunuyor.

* Susma Platformu, Türkiye'de sansür ve otosansürün 2021 yılını değerlendiriyor.

* Doğal Hayatı Koruma Vakfı'ndan güzel bir belgesel. Hele deniz tutkunuysanız.

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