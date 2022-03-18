Upper Cihangir'de müzik | Bana hayran oyuncular | NYT'te de bir Cihangirli

Derin Yoksulluk ve HF - Damardan arabeskçiler de affetmez:Belgin-Bergen - Orta ünlü BG ve NY ve çok ünlü Gonzo Tuğrul - Şimdiki kuşaktan Eİ gibi iyiler de çıkıyor
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Kar, kar diye kıyametler koptu ama Mid ve Upper Cihangir kardan hiç etkilenmemiş gibiyidi. Rejisör Ömür Atay'ın benzetmesiyle "ayakkabı ve montlara bakılırsa sanki İsviçre Alpleri" Lower Cihangir'i bilemeyeceğim. Kronolojik başlıyorum.
Gecenin sesleri
Saat 23'te karşı komşumdan şarkı sesleri yükselmeye başlayınca derhal mesajla bulaştım ve derhal davet aldım. 10 dakika içinde pahalı paltom ve ucuz eşofmanımla Gonca Vuslateri tarafından kapılarda karşılandım.
Hemen baş köşeye oturtuldum ve kafası karışık tenor Nuri Harun'u ve Vuslateri'ni neredeyse hayranlıkla dinledim ve kısmen de olsa eşlik ettim (lisedeyken okulun vokal grubunun solistiydim). Saksafoncu Duru Tuna da oradaydı ama geç oldu diye bir jazz attırmadı.
Yok canım herkes şarkıcı-çalgıcı değildi. Entelektüel olarak ben, Boğaziçi'nden Eda Koç, mahalleden Yeşim Turan da vardı. Onlarla da ekonomik kriz ve Ukrayna işgalini konuştum. Bir saat içinde sadece bir duble orta pahalı viski verilip "korunmam amacıyla" şutlandım. Zaten Mehmet Güreli de yoktu.
Cihangir Kumrulu Yokuşu'nda deniz görmeyen bir apartman dairesi. Saat 23 40.
(Foto:Twitter şöhreti S.K)
Dört yanım oyuncu
Oyuncu komşum Eray Özbal'ın benim için elleriyle yapıp HomeRoom'a bıraktığı Kahke'ler (enfes Ortadoğu kurabiyesi) için mekâna damladığımda mekân tıklım tıklıma yakındı. Meraktan düşmüş bir iki Nişantaşı ve Modalı dışında herkes en az orta ünlüydü.
Oğlum'un talihsiz annesi Nihal Yalçın, Üç Kız Kardeş'in anne kurbanı jönü Berker Güven (evet evet çıkıyorlar)... Bir köşede şu ara ecnebi dizide oynayan ve bu sene Ankara'da Tiyatro Günü Bildirisi'ni okuyacak Tülay Günal, yönetmen Özlem Çıngırlar'la gizli gizli konuşuyor. Başrol olmayan oyunculara girmiyorum bile. Özbay'ın Kahke'sinin çok daha rafine ve İngiliz versiyonunu benim için özel yapan Ayşıl'a teşekkür ederken, benimle görünebilmek için çıldıran oyuncularla toplu bir fotoğraf çektiriyorum.
Fotoğrafı Günal'ın magazin değeri sıfıra yakın eşi #Tarih dergisi Neşriyat Müdürü Gürsel Göncü çekti. Belki anımsarsınız, Cumhuriyet'te İlhan Selçuk ve Hasan Cemal'in yetiştirmelerinden.
Benimle oturdukları için mutlu görünsünler diye asla şantaj yapmadığım Berker Güven, Nihal Yalçın ve Tülay Günal. Beni zaten tanıyorsunuz.
Linkler ve çağrılar
* Hacettepe, ODTÜ, Mülkiyeliler, İTÜ. Türkiye'nin en sıkı mezunları ortak yapımı: 3Y: Yasaklar, Yolsuzluk, Yoksulluk.
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Türkiye Biyoetik Derneği'nin bahar toplantısını rengarenk kadınlar sunuyor.
* İnsan Hakları Derneği'nin her çağrısı benim için önemlidir.
* Susma Platformu, Türkiye'de sansür ve otosansürün 2021 yılını değerlendiriyor.
* Doğal Hayatı Koruma Vakfı'ndan güzel bir belgesel. Hele deniz tutkunuysanız.
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Boynuzlar kulağı geçti
Az sayıda da olsalar bazı okurlarım habire "eski stajyerlerim.." diye yazmama kızıyorlar. Fakat eski stajyerlerim başarıdan başarıya koşuyorlarsa bundan kendime pay çıkarmam "normal" değil mi?
Elif İnce: Ivy League ve Radikal farkı.
Buyurun okumaya başlayın. Radikal ve Cihangir'de eski stajyerim Elif İnce'nin imzalı haberleri, benim bile çok şey öğrendiğim, The Guardian'dan sonra The New York Times'ta da çıkmaya başladı bu hafta.
Neyse ki ailesi konservatuara gitmesine izin vermemiş de iletişim okuyup yanıma staja gelmiş. Durun bitmedi...
Bir diğer gayriresmi stajyerim Gülşen İşeri de Yayıncılar Birliği'nin 2021 İfade Özgürlüğü Ödülü'nü kazandı. İkisini de kıskandım ama kamunun haber alma hakkını çiğneyemeyeceğim için yazmak zorundaydım.
Yazar Gülşen İşeri ödülünü Mustafa Aksoy ve Halil İbrahim Özcan'dan aldı.Risk grubunda olmasam gidip ben verecektim!
Durun durun daha da bitmedi. En eski stajyerlerimden Hacer Foggo
ise meğer Derin Yoksulluk Ağı
'nın kurucusuymuş. Hafta ortasında Halk TV
ve T24
şöhreti Murat Sabuncu
ile söyleşisin
i keyifle izledim ve dinledim.
Hacer Foggo
Her hususta keman çalınır
Mülkiye'den benim daha eski arkadaşım olmasına rağmen, nedense, Murat Belge, bana küs Ümit Kıvanç ve Tanıl Bora'yı tercih eden Tuğrul Paşaoğlu ile yine online konuşuyorduk. Ağırlıklı olarak yandaş, bir ölçüde de CHP'li kanalları (ya da Millet İttifakı diyelim), köşecileri çekiştiriyorduk, "hepi topu 40 erkek" diye.
Ukrayna'dan tarım faciasına, Rus Beşleri'nden Nebati yağlara her konuda uzmanlar. Bunları konuşunca Paşaoğlu bana, aşağıda okuyacağınız Agos'ta çıkmış Nazar Büyüm yazısını gönderdi.
Belleğim oyun oynamıyorsa, Öngören ve Süreya ile Ankara'da Mülkiyeliler Birliği'nde ya da Kalem de bir iki masa muhabbetim olmuştu..
“Dünya Hepimize Yeter”
"Ferit Öngören’e sorardık, ki konuşkandır, sorunca da söyler, sormadan da, “Ferit anlatsana alla’sen, nasıl oldu şu hırsızlık işi, senin şiirini Cemal’in aşırması?”
“Nazar ya, sen de yatılıda okudun, bilirsin işte, koğuş gibi bir yerde uyuyoruz ya gece, ben bu şiiri, bu kısa mükemmel şiiri düşünmüşüm, düşünüp yastığımın altına koymuşum, gece, bu Cemal tıpış tıpış gelmiş, tıpış tıpış lafın gelişi, ses çıkarmadan, usul usul gelmiş, yastığımın altından alıp çalıvermiş şiiri!”
“Peki de Ferit, neydi o şiir ya!”
“’Benim amcam keman çalar her hususta!’ Buydu işte.”
“İyiymiş be!”
“İki ‘y’sinden birini iddiada kaybetmeseydi Cemal, ben kesecektim zaten, şeriat gereği, hırsızlıktan...”
Nazar Büyüm AGOS 29.07.2014
Ferit Öngören - Cemal Süreya
Advertorial (!)
Ege ve daha fazlası
"Bu Hava Deniz Yapar" kitabının yazarı da, yayıncısı da İzmirli -orta iyi edebiyat bilgim beni yanıltmadıysa- Ozan Çolak'ın ilk kitabı. Kendisi kuruluşu az buçuk gürültü yaratan İzmir Şehir Tiyatrosu oyuncularından. Çolak'ın öyküleri dünyanın kıyılarını anlatıyor, onlara adanmış. Yayıncısı ise İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki gazetecilik öğrencilerimin en girişimcisi olan Balçovalı Çağrı Öner. Keyifli ve "Sakin" okumalar.
Müzik önerisi
Sen affetsen ben affetmem
Milyonların yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Hanım da izleyip önerince bana da Bergen çalmak düştü.
Ne de olsa danışman olarak benim de küçücük bir katkım var ama yine de Bakü'deki galaya herkes gitti, beni çağırmadılar.