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Tuğrul Eryılmaz | Düzeyli Magazin

[email protected]Fotoğraf ve davetler için editör maili: [email protected]

18 Şubat 2022

Sevgilimi terk ettim | Tabip, aktivist gazeteci ve çiçek çocuğu | İnek Bayramı zor durumda

Zor ama destekle direniyorum. Yarım asır sonra üç gündür ilk kez, ağzıma tek bir dal sigara koymadım. Tarkan’ın Geçcek’i de sıkı moral verdi

Tabipleri temsilen Şebnem Korur Fincancı , oyuncuları temsilen Zuhal Olcay, Çiçek Çocukları'nı temsilen Marianne Faithfull ve gazetecileri temsilen Ayşenur Arslan

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Haftaya çok travmatik başladım. 14  Şubat Aziz Valentino Günü'nde 58 yıllık sevgilimi terk ettim. Daha doğrusu, sigarayı bıraktığımı sanıyorum. Şimdi pazartesi akşamı, sıfır sigara. Perşembe gecesi bu yazıyı T24'e gönderirken dürüst olarak son durumu rakam olarak belirteceğim. 70 saattir temizim. Zaten devlet beni pes ettiremedi, sigara mı pes ettirecekti...

Cihangir'de bir akşam yemeği

İçki ve yemek fiyatları bırakın orta sınıfı, üst orta sınıfı bile kötü etkilediğinden Upper Cihangir'de bile evde yemek partileri hızla artıyor. En son Susam Sokak'ta BM doktoru İncilay Erdoğan'ın orta pahalı evindeydik.
 
Çeşitli doktorlar, akademisyenler ve "Güneydoğulu" bir azınlık grup vb.  TTB'li ve TİHV'li Prof. Şebnem Korur Fincancı gelinceye kadar tartışmasız en ünlü bendim. Neyse ki Korur Fincancı şansını fazla zorlamadan ikinci ünlü olmayı kabul etti. Zaten Özgür Gündem davasından kader birliği etmişliğimiz de var. Tabii ki benim kadar ünlü değil ama bayağı komik. Hep birlikte bol bol kıkırdadık da.
Orta ünlü Şebnem Korur Fincancı ve çok meşhur Gonzo Tuğrul. (Foto: Dr. İncilay Erdoğan) 

Birden bire karşımda

Tiyatrocu, sinemacı, dizici, aktivist ve de şarkıcı Zuhal Olcay'ı ta 80'lerden bilirim. Mülkiye'den arkadaşım, Yeni Gündem ve Sokak'ta Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayşe Silivri tanıştırmıştı.
 
Epeydir görmediğim Olcay'la birdenbire Sis and Bros'ta karşılaşınca sevinç naraları attık. Bir köşede birlikte oturdukları Cihangirli oyuncu Derya Baykal bile şaşırdı. İki hatun galiba yeni bir proje mroje konuşuyorlardı ama yanlarına oturunca başrol ben oldum.
En ünlü hayranlarımdan Zuhal Olcay, ben ve komşum Derya Baykal.
(Foto: Az ünlü senarist Nuriye Bilici)

Tarihimden yapraklar

7 Temmuz 2012

Başlıktaki tarih, hayatımın en önemli günlerinden biri. Oğlum Hüseyin ve gelinim Gülizar'ın düğün günü.

Bu kasvetli kış günlerinde Armada'nın güneşli terası iyi gider diye düşündüm. Fotoğraftakilerin hepsi, Gülizar Özdemir hariç, gazeteci. Füsun Özlen, Nilay Karaelmas, Gülizar ve Hüseyin Özdemir, Viki Çiprut ve cennetteki Ayşe Karabece.

Bu linkler ihmal edilmesin

* Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden açıklama: Gazetecileri itibarsızlaştırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.
 
* Feridun Demir'den karikatür yazıları: "Öğretmenler, solitaire ile EBA, Zoom arasında çırpınıp dururken öğrenciler metaverse evreninde arsa satın alıyor."
 
* Heyecanlı bekleyiş sona eriyor, "Salon" 5 Mart'ta geri dönüyor. 
 

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En izlenen haber bülteni 
 
"Bu memleketin seçkin insanları", "Patron sizsiniz, şikâyet dilekçesi verin", "Adını unuttuğum ünlü bir İrlanda asıllı İngiliz yazar... Ha hatırladım Oscar Wilde..."  Evet, bildiniz. Türkiye'nin en çok izlenen hem köylü hem batılı anchor person'ı. 
 
Bu kez bazıları geldi
 
Yer: İnsan Hakları Derneği. Neden: Basın toplantısı Konu: Transfobi
 
Hafta içinde şiddete maruz kalan 16 trans birey, İHD LGBTi+ Komisyonu aracılığıyla seslerini duyurmaya çalıştılar. Bu kez hiç değilse bir kısım medya gelmişti. Medyascope, Artı TV, Artı Gerçek, Mezopotamya Ajansı, Jin News.
 
İHD Eş Başkanı avukat Eren Keskin'in durumu özetleyen konuşmasından sonra trans kadınlar kişisel dramlarını, çektiklerini anlattılar. Bundan hemen sonra davaları 79 aydır süren Suruç Aileleri'nin toplantısı oldu. 
 
Ekleyeyim bizim T24, Duvar, bianet gibi internet siteleri de basın toplantısına pek ilgi göstermediler.
İHD Eş Başkanı basın toplantısını açıyor,  Komisyon üyeleri ve müşteki trans bireyler dinliyor.

Advertorial (!)

İnek Bayramı

Bu haftanın advertorial'ını öğrenci Mülkiyeliler için kullanıyorum çünkü Dekanlık ya da Rektörlük'ten destek almıyorlar ve iki yıldır yapılamayan İnek Bayramı iyice tehlikeye girecek bu yıl da olmazsa. 
 
Gençler biraz utangaç, o yüzden IBAN numarası vermediler ama e-posta ile ulaşıp kurumsal ya da kişisel destek sağlayabilirsiniz.
 
Mülkiye Festival Komitesi e-posta adresi: [email protected]

Müzik önerisi

Bu haftanın şarkısı Marianne Faithfull'dan. 2022 imalatı. Efsane kadın, kendini hapsedilmiş hisseden bir çiçek çocuğu ve 1970'i haykırıyor. 18+ okurlarım için Incarceration of a Flower Child.
 
 
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