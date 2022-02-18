Sevgilimi terk ettim | Tabip, aktivist gazeteci ve çiçek çocuğu | İnek Bayramı zor durumda

"Bu memleketin seçkin insanları", "Patron sizsiniz, şikâyet dilekçesi verin", "Adını unuttuğum ünlü bir İrlanda asıllı İngiliz yazar... Ha hatırladım Oscar Wilde..." Evet, bildiniz. Türkiye'nin en çok izlenen hem köylü hem batılı anchor person'ı.
Bu kez bazıları geldi
Yer: İnsan Hakları Derneği. Neden: Basın toplantısı Konu: Transfobi
Hafta içinde şiddete maruz kalan 16 trans birey, İHD LGBTi+ Komisyonu aracılığıyla seslerini duyurmaya çalıştılar. Bu kez hiç değilse bir kısım medya gelmişti. Medyascope, Artı TV, Artı Gerçek, Mezopotamya Ajansı, Jin News.
İHD Eş Başkanı avukat Eren Keskin'in durumu özetleyen konuşmasından sonra trans kadınlar kişisel dramlarını, çektiklerini anlattılar. Bundan hemen sonra davaları 79 aydır süren Suruç Aileleri'nin toplantısı oldu.
Ekleyeyim bizim T24, Duvar, bianet gibi internet siteleri de basın toplantısına pek ilgi göstermediler.
İHD Eş Başkanı basın toplantısını açıyor, Komisyon üyeleri ve müşteki trans bireyler dinliyor.
Advertorial (!)
İnek Bayramı
Bu haftanın advertorial'ını öğrenci Mülkiyeliler için kullanıyorum çünkü Dekanlık ya da Rektörlük'ten destek almıyorlar ve iki yıldır yapılamayan İnek Bayramı iyice tehlikeye girecek bu yıl da olmazsa.
Gençler biraz utangaç, o yüzden IBAN numarası vermediler ama e-posta ile ulaşıp kurumsal ya da kişisel destek sağlayabilirsiniz.
Müzik önerisi
Bu haftanın şarkısı Marianne Faithfull'dan. 2022 imalatı. Efsane kadın, kendini hapsedilmiş hisseden bir çiçek çocuğu ve 1970'i haykırıyor. 18+ okurlarım için Incarceration of a Flower Child.