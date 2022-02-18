Sevgilimi terk ettim | Tabip, aktivist gazeteci ve çiçek çocuğu | İnek Bayramı zor durumda

Tabipleri temsilen Şebnem Korur Fincancı , oyuncuları temsilen Zuhal Olcay, Çiçek Çocukları'nı temsilen Marianne Faithfull ve gazetecileri temsilen Ayşenur Arslan

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Haftaya çok travmatik başladım. 14 Şubat Aziz Valentino Günü'nde 58 yıllık sevgilimi terk ettim. Daha doğrusu, sigarayı bıraktığımı sanıyorum. Şimdi pazartesi akşamı, sıfır sigara. Perşembe gecesi bu yazıyı T24'e gönderirken dürüst olarak son durumu rakam olarak belirteceğim. 70 saattir temizim. Zaten devlet beni pes ettiremedi, sigara mı pes ettirecekti...

Cihangir'de bir akşam yemeği

İçki ve yemek fiyatları bırakın orta sınıfı, üst orta sınıfı bile kötü etkilediğinden Upper Cihangir'de bile evde yemek partileri hızla artıyor. En son Susam Sokak'ta BM doktoru İncilay Erdoğan'ın orta pahalı evindeydik.

Çeşitli doktorlar, akademisyenler ve "Güneydoğulu" bir azınlık grup vb. TTB'li ve TİHV'li Prof. Şebnem Korur Fincancı gelinceye kadar tartışmasız en ünlü bendim. Neyse ki Korur Fincancı şansını fazla zorlamadan ikinci ünlü olmayı kabul etti. Zaten Özgür Gündem davasından kader birliği etmişliğimiz de var. Tabii ki benim kadar ünlü değil ama bayağı komik. Hep birlikte bol bol kıkırdadık da.

Orta ünlü Şebnem Korur Fincancı ve çok meşhur Gonzo Tuğrul. (Foto: Dr. İncilay Erdoğan)

Birden bire karşımda Tiyatrocu, sinemacı, dizici, aktivist ve de şarkıcı Zuhal Olcay'ı ta 80'lerden bilirim. Mülkiye'den arkadaşım, Yeni Gündem ve Sokak'ta Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayşe Silivri tanıştırmıştı. Epeydir görmediğim Olcay'la birdenbire Sis and Bros'ta karşılaşınca sevinç naraları attık. Bir köşede birlikte oturdukları Cihangirli oyuncu Derya Baykal bile şaşırdı. İki hatun galiba yeni bir proje mroje konuşuyorlardı ama yanlarına oturunca başrol ben oldum. En ünlü hayranlarımdan Zuhal Olcay, ben ve komşum Derya Baykal.

(Foto: Az ünlü senarist Nuriye Bilici) Tarihimden yapraklar 7 Temmuz 2012 Başlıktaki tarih, hayatımın en önemli günlerinden biri. Oğlum Hüseyin ve gelinim Gülizar'ın düğün günü. Bu kasvetli kış günlerinde Armada'nın güneşli terası iyi gider diye düşündüm. Fotoğraftakilerin hepsi, Gülizar Özdemir hariç, gazeteci. Füsun Özlen, Nilay Karaelmas, Gülizar ve Hüseyin Özdemir, Viki Çiprut ve cennetteki Ayşe Karabece. Bu linkler ihmal edilmesin * Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden açıklama : Gazetecileri itibarsızlaştırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.