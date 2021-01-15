Pandemide "cemiyet yazarı" olmak zor zanaat | Heteronormatif nizam yandaşlardan sonra medyayı bekleyen en büyük tehlike

"Lower Cihangirli" Murat Çelikkan, Deniz Türkali- "Bir Oksijen, bir bol köpüklü Türk kahvesi."..İzmirli serçe Sezen Aksu- İzmirli orta heteronormatif Ertuğrul Özkök

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Pandemide dünyanın en zor işi bütün mekanlar kapalıyken, ev toplantıları yasakken "cemiyet yazarlığı"na soyunmak olsa gerek. Yazılarımın başından beri muarızım olan arkadaşım YT bile hâlime acıdı da "bir süre için" zırvalarımı hoş göreceğini, magazin değeri zayıf ortak dostumuz Başak Kıraç aracılığıyla iletti.

Fırsatı kaçırmıyorum. Pandemi arası veren 'Lower Cihangir'in kanasta partileri yeniden başladı. Deniz Türkali ve benim tabii ki katılmadığımız kanasta gecelerinin ilk partisinde bakın kimler varmış: TRT'deki patronlarımdan ünlü gazeteci Esin Çelikkan'ın oğlu Murat Çelikkan, genç tiyatrocu Çağ Çalışkur'un annesi İpek Bilgin, "Merhum Nasıl Bilirdi?" kitabıyla yeniden ünlenen Mehmet Bilal Dede ve tabii YT. Söylemeye gerek var mı bilmem ama kanasta partisini masadaki tek kadın olan İpek Bilgin kazanmış.

Kanasta sevmeyen oyuncu-şantöz Deniz Türkali ve kanasta kraliçesi tiyatrocu ve dizici İpek Bilgin

Son rakibim bir heteronormatif?

Önce kısaca ara başlığa bir açıklık getireyim. Heteronormatif, dünyaya heteroseksüel erkek bakışıyla nizam vermektir, kadınların bütün dinsel, cinsel ve etnik azınlıkların bir önemi yoktur.

Bu cuma, benim yazılarıma haftalık bir rakip geliyor. Adı, Oksijen. Benim burada tek başıma yapmaya çalıştığım şeyleri Oksijen, onlarca erkek ve belki de yandan bir iki kadınla yapmaya çalışacak. İşin mutfağında çalışacak bir kadının adını duydum, o da Elçin Yahşi. "Esas" kurmaylar ise şunlar (önem sırasına göre değildir): Tayfun Devecioğlu, İlke Gürsoy, Umut Alphan, Zafer Mutlu ve galiba Zülfü Livaneli.

Beni en şaşırtan söylenti ise, bu aralar hiç işsiz kalmayan BKM'nin kurucu babalarından ve şimdilerde TRT 2'nin programcılarından Yılmaz Erdoğan'ın da yazar kadrosunda olması. Bana gelince, beni kimse aramadı, aramasınlar da zaten. Pandemi sürecinde, çağrılan ilk üç kişi arasında değilsem, o işi kabul etmemeye karar verdim. Zafer Mutlu, Türker İnanoğlu ya da Aydın Doğan hiç fark etmez.

Oksijen'in başındaki heteronormatif meslektaşlarım Zafer Mutlu ve Tayfun Devecioğlu. Cuma günü ilk işim, 65 faşizmine rağmen sokağa çıkıp bir Oksijen almak olacak. Kağıdı özlemişim

Siz Ertuğrul Özkök'ün ortalığı bulandırmasına bakmayın. Onun gözlükleri de iflah olmaz biçimde, alttan alta da olsa, heteronormatif bakar.

Bana bakım yaptırdılar

Yukarıdaki bulaşmalarımdan anlayacağınız gibi, bir aydır kendimi epey bırakmıştım. Bu hâlime çok üzülen dostlarım eve kuaför gönderdiler.

Mesafeli ve maskeli bir güzellik seansından sonra, kendimi epeyce toparladım. Hatta doktorlarımın yılbaşı münasebetiyle hediye ettikleri viskileri bile yudumlamaya başladım.

Basın ve güzellik danışmanım Ceren Kumbasar ve Büyükparmakkapı sokağın en ünlü berberi Reşat Bey

Tarihimden yapraklar

Türkiye 1982 - Amerika 2020

Amerika'dan gelen bir kolaj beni birden bire tam 39 sene öncesine götürdü. İki kolaj arasındaki müthiş benzerlik görülmeyecek gibi değildi. Salih Memecan'ın yaptığı bu kapağı Ercan Arıklı'ya kabul ettirmek çok kolay olmamıştı ama yine de son 'gazeteci patron' örneklerinden olan Arıklı, bu riski almıştı.

Başı epey ağrıdı ama sonunda ifade özgürlüğü kazanmıştı. Unutmayın dönem 12 Eylül askeri darbe dönemi ve İhsan Doğramacı, hâlâ akademiye kan kusturan YÖK'ün ilk başkanıydı.

Bu linkler ihmâl edilmesin

- Demokrasi İçin Birlik (DİB) 16 Ocak'taki toplantı için çerçeve metni hazırladı.

- Ankara kültür sanat ortamında sansür etkinliği değerlendirmesi, 5-12 Ocak haftasının sansür gündemi ve daha fazlası Susma Platformu'nda

- Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi'nden uzaktan eğitimde erişemeyen öğrenciler için bilgisayar kampanyası. İletişim için: konakmultecimeclisi@gmail.com

- Sanatseverler için ulaşılabilir eserler, atölyeler, röportajlar MAGNET Istanbul'da

- Özgürüz Radyo'dan gazeteci Ragıp Duran, hâlâ umutsuzca benimle rekabete çalışıyor.

Sıkça sorulan sorular ve cheap shots

- Evet, doğru duymuşsunuz. Netflix, Gain, Amazon Prime derken koskoca TRT durur mu? Durmamış tabii. TRT Genel Müdürü düğmeye basmış ve kurumu o platforma sokmaya karar vermiş. 2022'ye gelmeden Türkçe edebiyat klasikleri ekranlara taşınacak. Tek kaygım, ilk çalıştığım yayın kuruluşu olan TRT'de bu klasikleri değerlendirebilecek tarafsız bir ekibin var olup olmadığı. Mahçup edilmeye hazırım.

* Evet, Cihangir'imizin göz bebeği Taksim İlkyardım'da yine eylem vardı. Çünkü hani denmişti ya "hakkınızı ödeyemeyiz" diye, gerçekten de öyle olmuş. Personelin de hemşirelerin de doktorların da ek hakları bir türlü ödenmiyor. Onlar da TTB ve SES'in desteğiyle, hizmeti aksatmadan yemek saatinde seslerini duyurmaya çalıştılar. Bizler de tabii çevrelerindeydik.

Doktorlar hatırımı kırmayıp fotoğraf çekmeme izin verdiler

- Pandemi uzadıkça beni ihmâl eden genç gazetecilerin aklına nihâyet geldim. Beni ne kadar çok sevdiklerini iddia etseler de pek inandırıcı bulmadım. Üstelik de ben, Kaktüs'ün dışındaki kaldırımda, açık havada kahve içmeye en az on kişi beklerken topu topu dört kişi gelmişlerdi. Allah kimseyi ikbalden düşürmesin, buna da şükür!

İKS'den Elif Ekinci, Hürriyet'ten Erkan Aktuğ, ben, Columbia'dan diplomalı işsiz gazeteci Elif İnce ve Uykusuz çizeri Cem Dinlenmiş

Advertorial (!)

HDP İzmir'den online panel

Halkların Demokratik Partisi nedense, sanki bilmiyormuşuz gibi, medyada bir türlü yer bulamıyor.

WWF ve SEFiA'dan rapor: Adana’ya ölü yatırım

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve SEFiA’nın (Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği) birlikte hazırladığı “Yenilenebilir Enerji Çağında Kömürün Fizibilitesi: Hunutlu Termik Santrali Örneği” raporu Adana’da inşaatı devam eden Hunutlu kömürlü termik santral örneği üzerinden kömür yatırımlarının neden artık kâr getirmediğini ortaya koyuyor.

LGBTİ+ Danışma Hattı

SpoD (Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği) psikososyal destek alanı araştırmalarından biri olan LGBTİ+ Danışma Hattı hizmetine 2017’den beri devam ediyor. Anonim Danışma Hattı'na resmi tatiller hariç hafta içi her gün 12.00-18.00 saatleri arasında 0850 888 LGBT (0850 888 5428) numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

Müzik önerisi

Bu haftanın şarkısını Nubar Terziyan'ın ölüm yıldönümü dolayısıyla İzmirli Mülkiyelilerden bir grup seçti.

Arto Tunçboyacıyan'ın bestesini Sezen Aksu seslendiriyor. Yıldırım Türker'in sözlerinde hem Yeşilçam hem Nubar Terziyan var: Kırık Vals.