Nihayet konserdeyim | Galiba Z kuşağı | Ünlü kadın hayranlarım | Erbil Tuşalp'e özlemle

Bol ödüllü edebiyatçı ve seslendirmeci Yekta Kopan - Zor rol seçen komşum İpek Bilgin - Yeni "komşumuz" taze yazar-çeyrek asırlık oyuncu Devrim Yakut - Deniz Türkali hanedanından Zeynep Casalini

Çok aylar sonra nihayet, Oksijen yazarı komşum Defne Akman'la, Harbiye Açık Hava'da konserdeydim. İKSV orta eliti tarafından kapılarda karşılandım. Görgün Taner'i, herhalde Ekrem İmamoğlu'nun yollarını gözlediği için göremedim.

49. Festival'in açılış konserinin şöhretlerle dolu olduğunu söyleyemem. Ünlü olarak benim dışımda CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhuriyet'ten Yazgülü Aldoğan ve eski Hürriyetçi şimdi İBB'li gazeteci Şükrü Küçükşahin vardı. Tanrıkulu ile 21'de buluşacağız ve bana "off the record" CHP magazini verecek. Şimdi Çarşamba gecesinden kısa notlar vereyim:

- İmamoğlu, Kültür Bakanı Yardımcısı hanımefendiden yüz kat daha fazla alkışlandı.

- Dinleyicilerden yarısından fazlası şortluydu.

- Yazgülü Aldoğan da şapkalı ama şortluydu.

- 45 dakika süren plaket ve teşekkürler içimizi bayılttı.

- Tekfen Filarmoni gayet iyiyidi. Solistler de.

- Bülent Eczacıbaşı'nın merdivenleri neredeyse koşarak çıkmasını hafiften kıskandım.

Bulut'un annesi Ayşe Bulutgil (İKSV), benden ünlü olduğunu sanan arkadaşım Yekta Kopan ve İKSV'den eski muhabirim Elif Ekinci ile Ayşen Ergene. David Bowie t-shirtümle hepsini ezdim. (Foto Defne Akman)

Boomer, Z Kuşağına karşı

Genç editörüm Melis Karaca, T24'ten üç dört yeniyetme Cihangir Balıkçısı'na gideceklerini söyleyip davet etti. Zaten bunalmıştım ve daha iyi bir davet yoktu, kalkıp gittim.

İlk şok: Masada 10 kişi ve bira bardakları vardı. Fakat beni görünce hepsi kibarca ayağa fırlayınca, sorun çıkarmadım. Yaş ortalaması herhalde 28'di. Benim anlamakta zorlandığım bir dil konuşuyorlardı: Dijital teknoloji, freelancer, şirket, girişim, fon, parası iyi, etik önemli ama...Tabii anarko marksist bir boomer olarak derhal karşı saldırıya geçtim. Amerikan emperyalizminden girdim kapitalizmden çıktım.

Gençler bana tuhaf gelen bir şekilde çok sakindiler. Biradan rakıya dönüldü. Bir saat anca geçmişti ki kızlı oğlanlı genç masanın ne denli "kozmopolit" olduğunu farkettim. DEVA Partili olanı da, HDP' ye oy vermiş olanı da, Amnesty International'a çalışanı da vardı, aposto'da girişimci olan da. Tabii gazeteciler de.

Yarım saat diye gittiğim yerde üç saat kaldığımı farkettim. Çaktırmadan gençlerden bir sürü şey öğrenmiştim. Artık Z kuşağıdır diye onları hafife almayacağım, umarım onlar da benden bir şeyler kapmışlardır.

Cihangir Balıkçısı'nda gençlerle kuşkuyla başladığım gece, keyifle bitti. Yazmayı unuttum, Londra, Dublin, Stanford, Amsterdam, Bilgi ve Koç üniversiteleri havada uçuştu

Kadınlar çoğunlukta