Kem gözlere şiş... Zılgıtlı Let's Twist... Amerika'nın cömert reisi... Myndos

Pazar gecesinden başlayıp pazartesi akşamına kadar kesilmeyen telefonlar ve mesajların kahir ekseriyeti "Tuğrulcum, Tuğrul, Tuğrul Abi, Tuğrul Hoca, Tuğrul Bey" diye farklı başlıyor ama aynı kesinlikte bitiyordu; Nazara geldin nazara. Doğru. Park dinletileri, Yeni Yaşam'dan Milliyet'e medya, podcast'ler... Her yerde ben.

Tam pazar günü konserden beş saat önce burnum şakır şakır kanamaz mı. Cihangir Kılıç Ali Paşa Mahallesi Muhtarı Halil Kalafat'ın yardımıyla komşum Şengün Kılıç beni ambulansla Şişli Etfal'e götürdü. Gazeteci olduğu için Taksim İlk Yardım'ın pandemi hastanesi olduğunu biliyordu.

Ambulans 10 dakikada gitti. Sağlık görevlileri gerçekten iyiydi. Neyse Fox Ana Haber gibi uzatmayayım. Hastane 10 üzerinden 6.5, dönüş için araç arama telefonları 5, ama bizi almaya gelen Beyoğlu Trafik Zabıtası timinden Ünal 10. Açık nöbetçi eczane buldu, kapıya kadar bıraktı ve "Keşke ben de sizin gibi emekli olabilsem" dedi. Sözleşmeli çalışıyormuş.

Let's Twist Again

Kumrulu Yokuşu'na yaklaşırken 60 nakıs Şengün Kılıç'ın başını "65 plus show yattı" diye yiyordum ki... En küçük rütbelisi doktor olan dansçı ve vokalistlerim sokakta görünüverdi. Kısa ve çok başarılı bir şov attırdık. Karşı komşum genç Gonca Vuslateri dayanamayıp canlı yayın yaptı.

Cumhurbaşkanı'na bağlı Fahrettin Altun, İbrahim Kalın ya da Berat Albayrak'ın biz 65 Plus'tan daha özgür olması bence gerçek bir hak ihlâli.

Vokalist ve dansçılarımın yarısı gitmişti ama kalanlarla kısa bir 65 Plus zılgıtı çektik. (Fotoğraf: Hüseyin Özdemir)

Amerika'nın reisi