Kavala yemek parasını bize yıktı, "Nasipse" bir dahaki sefere, Tophane'deki vaha, Cumartesi Türküsü

Bu haftaya Mülkiye Angara grubunun mesajıyla başladım. Mülkiye Angara adı yanıltmasın, İzmirli Mülkiyeliler bunlar. Aralarında Murat Koğacığolu, Nuri Yıldırım ve Erdal Yavuz gibi 68'liler de var ama çoğunluk yeni yetme! Akla aykırı bir şekilde 1000 günü aşkın süredir hapiste olan Osman Kavala ile dayanışma mesajıydı. Ardından havuzlaşmamış yüzde 10'luk medyadan benzer sesler yükseldi.

En son Melek Ulagay'dan "Kavala ile nasıl tanıştılar" başlıklı bir video geldi. Çok kadirşinas videoyu, eğer sarı noktam beni yanıltmıyorsa, gazeteci Mehveş Evin sunuyordu. İçeriden dışarıdan NGO mensupları, sanatçılar, aydınlar... Mehveş Evin, belki biraz kıskançlığından belki de yeterince ağır bulmadığın benimle konuşmamış. Ama benim de hafif bile olsa bir ilk tanışma anım var.

12 Eylül askeri darbesi bir silindir gibi akademinin üzerinden geçmiş, (yani bilim düşmanlığı yeni bir durum değil) biz bir grup, ilk atılanlardan biri olan, Yazgülü Aldoğan'la İstanbul'dayız. Askerlere boyun eğmemeye kararlı olan İletişim ve Ercan Arıklı'nın Gelişim Yayınları ile görüşüyoruz. İlk yemek İletişimcilerle yeniyor ve orada Osman Kavala ile de tanışıyoruz. Konuşulup, yiyilip içiliyor. Biz Yazgülü ile çok rahatız belli ki paraları zengin iş adamımız ödeyecek. Ne hüsran. Kavala ve bir grup arkadaşı masayı "İyi geceler" diye terkedip gidiyorlar. O zaman kredi kartı da yok. Ben zaten ömrüm boyu parasız oldum. Tüm masanın hesabını Yazgülü Aldoğan, çok da söylenmeden, ödüyor.

Sonuçta biz, bunlar bize para vermez diye Gelişim'e gidip, Canan Barlas'ın ayağını kaydırıp efsanevi Nokta'yı çıkarıyoruz. Anıma inanmadınız mı? Ekim ayındaki doğum gününde özgür olacağına can-ı gönülden inandığım Osman Kavala'ya sorarsınız.

İnsan Hakları Derneği'nin ödülünü Osman Kavala adına hayat arkadaşı akademisyen Ayşe Buğra'ya, oyuncu Nur Sürer gözetiminde vermekten onur duymuştum. Yıl 2019

Yazarım da çekerim de Anlaşılan ben festivallerden epey uzak kalmışım. Bu kez İKSV'den bizim mahalleli Neslihan Özata'nın yolladığı linkle neredeyse her şeyi izledim. Tanrım, ben mi çok yaş aldım yoksa sinema da gazetecilik gibi en kötü (zor) dönemini mi yaşıyor diye soracağım ama abes olacak. Sansürle, torbalarla yönetilen bir ülkenin sineması da böyle olur diyip ciddiyeti bırakarak magazinime geçeceğim. Az sıkıntılı zaman geçirmeyen ilk film ve ulusal uzun metraj film jürisi bir arada



Belki de auteur sineması denen filmin her şeyi olan yönetmenler devrine bir giriş yaptık. Tabii ki kolay iş değil. Şimdilik sahip olduğumuz iki auteur, Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz bize az sıkıntı çektirmediler. Biz bir avuç sinefil antidepresanlar alarak, yine de giriş filmlerini sadakatla izledik. Neyse. Yine Sabancı'daki festivale dönersek. İyi şeyler yok muydu? Tabii ki vardı. "Nasipse Adayım" da kısacık rolüyle Nazan Kesal muhteşemdi. Anthony Hopkins'i kıskandıracak kadar iyi oynayan Doktor Ercan Kesal esas en iyi oyuncu ödülünü almalıydı. Bu son cümleyi beleş check up yaptırmak için yazdığımı düşünmüyorsunuz herhalde. Auteur Ercan Kesal ve oyuncusu Nazan Kesal



Göründüğü gibi değil Çoğu kendi yetiştirmem olan 50- fanlarımla dört ay sonra yeniden bir araya geldim. Tophane Boğazkesen'de Zanaat Atölye (1885) Cafe. Sanki İstanbul'un göbeğinde değil, Urla ya da Gümüşlük'teydik. Kocaman toprak bir bahçe. Her masa beş kat sosyal mesafeli. Ağaçlardan erik bile toplayıp yedik. Mülkiyeti Fransız Konsolosluğu'nun. Belki de o yüzden AVM ya da site olmamış. Kahvaltıdan gün batımına kadar açıkmış. Kabil'li servis elemanı Sadık çok sevimli ama ağır ağır sipariş verin. Oyuncu Nalan Kuruçim ve eşi Cem Erciyes, dijital dünyadan Gözde Demirel ve eşi Burak Kuru, evli İKSV'ci Elif Ekinci, Hürriyet Kitap'tan Erkan Aktuğ, magazinci Tuğrul Eryılmaz, evli Hürriyet muhabiri Ece Çelik, bianet'ten Nazan Özcan, freelance journalist Elif İnce ve sevgilisi Cem Dinlenmiş. Dikkatinizi çekmiştir, Erkan, Tuğrul ve Nazan, şimdilik, boşta.





Jinha'dan Jinnews'a Türkiye'de kadınların kurduğu ilk ajans olma iddiasını yaşayan JİNHA 2016'da KHK ile kapatılınca kadın gazeteciler 2017'de Jinnews' u kurdular. Tam 42 çalışanları var. İki lehçesiyle Kürtçe, Türkçe, Arapça ve İngilizce haber yapıyorlar. Türkiye'nin her yöresinde olduğu gibi erkeği merkeze alan anlayışla mücadele ediyorlar. Magazin deneme sürecinde olan sigortasız Diyarbakır stajyerimin anlayamadığı bir şekilde kadını ve emeğini görünür kılmaya çalışıyorlarmış gerçek hikâyelerle. Merkezleri Diyarbakır. İstanbul, Ankara ve Van'da büroları var. Haydi kızlar, meydanı maço olduklarını gizlemeye çalışanlar dahil, erkeklere bırakmayın. Kadın haber ajansının Diyarbakır merkezi. Maskeler fotoğraf için çıkarıldı



Pandemiden sonra bir atölye düzenleyin, koşa koşa gelirim. Torunum Asya'nın kadınların eşit olduğu bir Türkiye'de büyümesini istiyorum. Torunum Asya daha şimdiden Challenge Accepted diyor



Tarihimden bir yaprak Barış Kartal, Tuğrul Paşaoğlu, Tuğrul Eryılmaz, Ömer Laçiner, Fatoş Güney, Ahmet İnsel, Asuman Oktay



Yıl 1999. Aralık ayı. 20. yüzyıla güle güle, 21. yüzyıla hoşgeldin toplantıları, buluşmaları gırla gidiyor. Yer o zaman iyice gözde olan Beyoğlu, Nevizade. Fotoğraftaki herkes, ben ve Fatoş Güney hariç, İletişim Yayınları'ndan. Barış Kartal artık İzmir'de yaşıyor. Ömer Laçiner'i epeydir görmüyorum ama Birikim'de yazıyor. Radikal İki'nin en sevilen yazarlarından olan akademisyen Ahmet İnsel Paris-İstanbul arasında mekik dokuyor. Daha dede olmamış. Fakat fotoğrafta öyle iki kişi var ki, Tanıl Bora ve Ümit Kıvanç'ı benden çok sevmelerine rağmen, özel ilgiyi hak ediyorlar. Tuğrul Paşaoğlu ve Asuman Oktay. Artık aramızda olmayan Nipat Tuna'yı unutmadan şunu söyleyebilirim: Eğer İletişim gibi bir yayın evi hala varsa bunda en büyük pay Paşaoğlu ve Oktay'ındır.. Evet azıcık torpil geçtim çünkü Paşaoğlu Mülkiyeli biraderimdir. Farklı dozlarla da olsa aynı Dev-Genç rahlesinden geçtik.



K.G.G. Bu linkler ihmâl edilmesin * Yeniden TV. Ayşegül Doğan-Yıldırım Türker'den İtirazım Var * Kadınların haber ajansı Jinnews Sıkça sorulan sorular ve cheap shots Ahmet Mümtaz Taylan benim kadar şanslı değildi galiba. Birazdan kalkıp gidecek gibi bir hâli vardı. Hemen konuya girdim. Nehir söyleşisini yeni bitirmiş. Söyleşiyi yapan da "Son Bakış" kitabıyla 2020 Duygu Asena ödülünü kazanan Irmak Zileli. Bana AMT'nin nehir söyleşi yapması erken gibi geldi. Belki de Asu Maro'nun benimle yaptığı "68'li ve Gazeteci"yi kıskandılar. "Oh ne iyi biraz dinlenirsin" dedim. "Nerede?" dedi. Sete gitmek için araba bekliyormuş. "Arıza" dizisinin çekimleri başlamış. Millet işsizlikten kırılırken AMT beş dakika sonra şık siyah arabaya doğru yürüyünce zerre kadar kıskanmadım. Ahmet Mümtaz Taylan fanları görsün diye maskesiz. Ünsüz ben maskeli. Ne yaparsınız ekmek parası...



* Evet, rivayet doğru. Bizim buraların ağırlık noktası hafiften meydandaki Firuzağa Kahve'den Cihangir Caddesi'ndeki Home Room'a kayıyor. Ben ikisini de seviyorum ama magazin sıkıntım varsa istikamet Home Room. Bir grup yazar çizer, yönetmen oyuncu vardı. Şanslıydım. Ama yanına oturduğumbenim kadar şanslı değildi galiba. Birazdan kalkıp gidecek gibi bir hâli vardı. Hemen konuya girdim. Nehir söyleşisini yeni bitirmiş. Söyleşiyi yapan da "Son Bakış" kitabıyla 2020 Duygu Asena ödülünü kazanan. Bana AMT'nin nehir söyleşi yapması erken gibi geldi. Belki de'nun benimle yaptığı "68'li ve Gazeteci"yi kıskandılar. * Son sosyal medya yasaklarına uyarak özel hayatları ihlal etmeden son durumu bildiriyorum. Ne olduğunu anlamazsanız suç bende değil. Müzisyen SA'nın artık bir kedisi var, şarkıcı-oyuncu DT Bodrum'dan döndü. Hafıza direktörü MÇ ve tiyatrocu İB Mavi Yolculuk'ta. Yazar YT bir yere gidemedi. 65 plus gazeteciler AE ve OB Marmara Adası'nda, Aktörler Kİ ve JK Dalaman'da. Neşriyat müdürü DA telifleri Bayram öncesi yatırdı. Cihangir ihtiyar heyeti azası ŞK ise Refahiye'de... Advertorial İzmirli kadınlar yine hareketli

Müzik önerisi

Bu haftanın şarkısı Cumartesi Anneleri'nden. Yıllar önce Sezen Aksu'nun yazıp bestelediği şarkıyı 800. haftaları için Melek Mosso icra etti.