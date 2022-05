Kara, ekonomik krize, savaş ve otokratlara, benimle birlikte, kısa bir Irish coffee arası verin

Hava çok soğuk, hatta karlı. 38 ilimizde kar alarmı var. Okullar dâhil bir dolu yer kapalı. Eh, bu soğukta da bana düşen içinizi ısıtmaya çalışmak (bazen az hain olabiliyorum).

8 Mart'ta Cihangir Caddesi, bezdirilemeyen, sindirilemeyen neşeli isyancılarla dolup taştı. Sırf Cadde değil, sokağım Kumrulu Yokuşu, Bakraç, Havyar, Sıraselviler... her yer direniş. Binlerce, kadın başta olmak üzere devlet eziyeti gören bütün azınlıklar.

Eylem saati yaklaşınca HomeRoom'da lak lak ettiğim patriyarkadan Levent Gültekin, Zeynel Lüle (8 Mart'ı yok sayan Hürriyet'e çok kızdı ertesi gün),orta zengin Ahmet Sever'e veda edip yan masada oturan Y mi Z mi olduklarını tam çıkaramadığım gençlerin peşinden yola düştüm.

20 dakika içinde ilk gaz saldırısı sonunda (merak etmeyin en arkadaydım) evime sığındım. Bir süre karşı komşum Gonca Vuslateri'nin çaldığı "Geççek"le diğer komşularla alkış tutup, gerdan kıvırdık.

45 dakika sonra, dışarıdan gelen seslere dayanamayıp sokağa fırladım. Cihangir Caddesi tıklım tıklımdı. Davullar, düdükler. Hep birlikte zıplayanlara 10 dakika ayak uydurabildim. Peki tamam, yalan söyledim, 5 dakika.

Fotoğrafların hangi illerden olduğunun sizce bir önemi var mı? Gonzo Haber Ajansı fotoğraflar için, Nilgün Eser, Figen Kumru, Sema Kaygusuz, Oliver Mayer Rüth, Merve Bavra ve Prof. Fatmagül Berktay'a teşekkürlerini yollar.

Tanımak ve dokunmaktan gurur duyduğum iki kadını, hafta içinde yeniden keyifle hatırladım. Önce 100 yaşını kutlayan Prof. Nermin Abadan Unat.

Nermin Hoca bu hafta İzmir Çiğli'de belediyenin onun adına kurduğu Kadın Yaşam Merkezi'nin açılışındaydı. Törenin ardından öğrencileriyle yemek yemeyi de ihmal etmedi.

Diğer gurur duyduğum kadın, 81'ini yeni kutladığımız Ece Aksoy, tek gastronomi ödülü olan "İnci"nin son sahiplerinden biri oldu. 40 yıldır yediğim leziz zeytinyağlılarına hâlâ doymuş değilim.

Nermin Hoca hâlâ ders vermiyor belki ama Ece hâlâ mutfakta.

Kılıç Ali Paşa muhtarı Halil Kalafat ve Cihangir muhtarı Adnan, yazmamı yasakladıkları doğum günleri arka arkaya olduğundan birlikte kutladılar. Bir gün önce de Kaktüs Tahir Bulca'nın doğum günüydü. Yani hepsi balık burcu.

Arkadaşım Necmiye Alpay'ın organize ettiği partiye Kaktüs'ün içinde olduğu için kapıdan uğrayıp, bir fotoğraf çekip kaçtım.

İki Tuğrul yan yana

Televizyonlarda yüzde 80 oranında liyakatsiz sunucu, editör, koordinatörün çalıştığı gerçeği her an kendini fena hâlde ele veriyor. Habertürk'te, Çetiner Çetin'in kocalarını bırakıp kaçan Ukraynalı kadınlar, İngilizce bilmeyen savaş mağdurları ayıbı bitmeden bir tane daha patladı.

Aynı kanalda, Hülya Hökenek'in programında Profesör Hasan Köni, "Erkeklerimiz Ukraynalı kadınları beklemesin onlar..." deyiverdi. Hökenek'e mi üzüleyim, maalesef Mülkiyeli olan Köni'ye mi kızayım bilemedim.

Mülkiyeli dedim ama aynı dönemde(1965+) birlikte öğrenim gördüğümüz Hasan Köni, son derece renksiz ve ortalama biri gibi kalmış aklımda. Belli ki o zamandan bu yana mizah zekası müthiş bir sıçrama yapmış. Yine aynı kanalda bir profesöre "Siz askerdiniz değil mi?" diye sorulması konusuna hiç girmiyorum çünkü benim "yılanlığımın" bile bir sınırı var.

"Bergen"de ben de varım