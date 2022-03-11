Kara, ekonomik krize, savaş ve otokratlara, benimle birlikte, kısa bir Irish coffee arası verin

Mülkiye'nin Ana Kraliçesi Nermin Abadan - Arkadaşım Meral Özbek, 8 Mart'ta Bergen'le -Habertürk'te pot üstüne pot -

Yeniden TV'de Gülten Kaya ve Ahmet Kaya var.

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Hava çok soğuk, hatta karlı. 38 ilimizde kar alarmı var. Okullar dâhil bir dolu yer kapalı. Eh, bu soğukta da bana düşen içinizi ısıtmaya çalışmak (bazen az hain olabiliyorum).

8 Mart'ta Cihangir Caddesi, bezdirilemeyen, sindirilemeyen neşeli isyancılarla dolup taştı. Sırf Cadde değil, sokağım Kumrulu Yokuşu, Bakraç, Havyar, Sıraselviler... her yer direniş. Binlerce, kadın başta olmak üzere devlet eziyeti gören bütün azınlıklar.

Eylem saati yaklaşınca HomeRoom'da lak lak ettiğim patriyarkadan Levent Gültekin, Zeynel Lüle (8 Mart'ı yok sayan Hürriyet'e çok kızdı ertesi gün),orta zengin Ahmet Sever'e veda edip yan masada oturan Y mi Z mi olduklarını tam çıkaramadığım gençlerin peşinden yola düştüm.

20 dakika içinde ilk gaz saldırısı sonunda (merak etmeyin en arkadaydım) evime sığındım. Bir süre karşı komşum Gonca Vuslateri'nin çaldığı "Geççek"le diğer komşularla alkış tutup, gerdan kıvırdık.

45 dakika sonra, dışarıdan gelen seslere dayanamayıp sokağa fırladım. Cihangir Caddesi tıklım tıklımdı. Davullar, düdükler. Hep birlikte zıplayanlara 10 dakika ayak uydurabildim. Peki tamam, yalan söyledim, 5 dakika.

Fotoğrafların hangi illerden olduğunun sizce bir önemi var mı? Gonzo Haber Ajansı fotoğraflar için, Nilgün Eser, Figen Kumru, Sema Kaygusuz, Oliver Mayer Rüth, Merve Bavra ve Prof. Fatmagül Berktay'a teşekkürlerini yollar.

Pes etmeyen kadınlar

Tanımak ve dokunmaktan gurur duyduğum iki kadını, hafta içinde yeniden keyifle hatırladım. Önce 100 yaşını kutlayan Prof. Nermin Abadan Unat.

Nermin Hoca bu hafta İzmir Çiğli'de belediyenin onun adına kurduğu Kadın Yaşam Merkezi'nin açılışındaydı. Törenin ardından öğrencileriyle yemek yemeyi de ihmal etmedi.

Hocamız Nermin Abadan Unat, İzmir Mülkiyeliler'de öğrencileriyle.

Diğer gurur duyduğum kadın, 81'ini yeni kutladığımız Ece Aksoy, tek gastronomi ödülü olan "İnci"nin son sahiplerinden biri oldu. 40 yıldır yediğim leziz zeytinyağlılarına hâlâ doymuş değilim.

Nermin Hoca hâlâ ders vermiyor belki ama Ece hâlâ mutfakta.

Ece Aksoy, bu pozu sizler için özel verdi.

Mahallenin muhtarları

Kılıç Ali Paşa muhtarı Halil Kalafat ve Cihangir muhtarı Adnan, yazmamı yasakladıkları doğum günleri arka arkaya olduğundan birlikte kutladılar. Bir gün önce de Kaktüs Tahir Bulca'nın doğum günüydü. Yani hepsi balık burcu.

Arkadaşım Necmiye Alpay'ın organize ettiği partiye Kaktüs'ün içinde olduğu için kapıdan uğrayıp, bir fotoğraf çekip kaçtım.

Mid ve Upper Cihangir'in doktorları, muhtarları, yazarları, Alman ve yerli gazetecileri, orta ve çok zenginleri ve de ünsüzleri bu karede. Lower Cihangir'den davetli yoktu.

(Foto: Gonzo Haber Ajans)

Tarihimden yapraklar

İki Tuğrul yan yana

Vali çocuğu Tuğrul Paşaoğlu ve anason eksperinin çocuğu Tuğrul Eryılmaz.

Fotoğraftaki adaşım Tuğrul Paşaoğlu. Dev-Genç'ten arkadaşım ve daha sonra İletişim Yayınları'ndaki işverenlerimden biri (patron dersem beni süründürür). İdeolojik olarak benden daha az solcudur fakat benim de yemeklerim onunkilerle, vişneli pilav gibi, aşık atamaz. İkimiz de rock müzik severiz fakat o Murat Belge'yi tercih eder ben Ahmet İnsel'i. Ha bir de ikimizde de farklı dozlarda tümör var şimdi. Onun orta zengin eviyle benim orta yoksul evim yürüyüş mesafesinde ama bir yılı aşkın bir süredir sadece online görüşebiliyoruz. Bilmeyen fanlarım için: 80 ortalarında İletişim'in çıkardığı YeniGündem'in neşriyat müdürüydüm. Bu linkler ihmal edilmesin * Yeniden TV'den Ayşegül Doğan'ın Gülten Kaya söyleşisi, hem yakın tarih hem de Ahmet Kaya'yı özleyenler için mütevazi bir kaynak. Kaçırılmaz...

* Susma Platformu’nda bu hafta ekonomik sansür anketi, yıllık sansür ve otosansür değerlendirmesi var. ***

Habertürk: çuvallamaya devam

Televizyonlarda yüzde 80 oranında liyakatsiz sunucu, editör, koordinatörün çalıştığı gerçeği her an kendini fena hâlde ele veriyor. Habertürk'te, Çetiner Çetin'in kocalarını bırakıp kaçan Ukraynalı kadınlar, İngilizce bilmeyen savaş mağdurları ayıbı bitmeden bir tane daha patladı. Aynı kanalda, Hülya Hökenek'in programında Profesör Hasan Köni, "Erkeklerimiz Ukraynalı kadınları beklemesin onlar..." deyiverdi. Hökenek'e mi üzüleyim, maalesef Mülkiyeli olan Köni'ye mi kızayım bilemedim. Mülkiyeli dedim ama aynı dönemde(1965+) birlikte öğrenim gördüğümüz Hasan Köni, son derece renksiz ve ortalama biri gibi kalmış aklımda. Belli ki o zamandan bu yana mizah zekası müthiş bir sıçrama yapmış. Yine aynı kanalda bir profesöre "Siz askerdiniz değil mi?" diye sorulması konusuna hiç girmiyorum çünkü benim "yılanlığımın" bile bir sınırı var. "Bergen"de ben de varım "Acıların kadını" diye bilinen Bergen'in filmi tutunca herkes bir şey söylemek zorunda kaldı sanki. Sonunda Mahsun Kırmızıgül yetmiyormuş gibi, İlahiyatçı'nın gazetesinin Kelebek eki de işe dahil oldu. Bergen filminde, gayet başarılı bir takım oyunculuğu da var. Farah Zeynep Abdullah. Artık çiçeği burunda bir magazinci olsam da dayanamadım. Çünkü Mine Şengöz'ün projesinin ilk konuşulmaya başlanması üç seneye dayanır. Nereden mi biliyorum? Övünmek gibi olmasın ama akademisyen arkadaşım Meral Özbek'le neredeyse başından beri işin içindeyiz. Bana inanmayanlar kapanış jeneriğine bakabilir. Tabii ki bir başyapıt değil ama mis gibi keyifle izlenen ve kalbi doğru yerde olan bir film. Tabii aklı da... Eğer filmde gözünüzden kaçtıysa jenerikteki isimleri burada görüşlerinize sunuyorum. Sıkça sorulan sorular ve cheap shots * Sınıf arkadaşım Sudi Kocaimamoğlu, Mülkiye 68 grubu için yıllardır çabalar. Kendisini hep sevgiyle hatırlarım. Grup, 8 Mart günü için bir bildiri yayılamış ve başlangıçta bazı imzacıların isimlerini koymuş. Siz hepsinin başına bir "eski" ekleyin... Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, TBMM Başkan Vekili Uluç Gürkan, Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay, Kültür Bakanı İstemihan Talay, YÜCİTA Başkanı Prof. Yavuz Tekelioğlu, İzmir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, Anadolu Üniversitesi Rektörü Engin Ataç, TRT Genel Müdürü Büyükelçi Cem Duna, Prof.Baskın Oran, öğretim üyeleri, valiler, büyükelçiler... Canım Kocaimamoğlu, erkek "star"lar arasına bir Mülkiyeli kadın yakışmaz mıydı? Haa 450 kişi olduğunu yazdığın listede hiç kadın yoksa ve patriyarka günah çıkarıyorsa şimdiden özür dilerim. Murat Karayalçın - Uluç Gürkan - Burhan Özfatura- Cem Duna

Advertorial (!)

Hayattayız Nihayet

Yaklaşık 28 yıldır tutulduğu mahpusta yazmaktan vazgeçmeyen İlhan Sami Çomak, özgürlüğü yaklaşırken "Hayattayız Nihayet" adlı şiir kitabını yayınladı.

Biz Necmiye Alpay'la okuduk ve çok beğendik.Tam 92 şiir. Çok güzel bir kapakla Manos yayınlamış.

Müzik önerisi