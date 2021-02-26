Harbiye ve Mülkiye ile başa çıktım ama ah o Tıbbiye

Tuğrul the Gonzo - Prof. Dr. Ayşe Buğra - Sırrı Süreyya Önder ve Yıldırım Türker - Pervin Chakar
Hayatım boyunca Harbiye ve Mülkiye ile başa çıkmayı becerdim ama Tıbbiye karşısında hep zayıf kaldım. Şimdi "Bu güncel olmayan saptama nereden çıktı?" demeyin. Çünkü "Lower Cihangir" Firuz Ağa Camii, Volkan'ın kahvesinden iyi arkadaşım olduğunu sandığım Dr. İsmet Hazar yine oramı buramı delecek.
Siz bu yazıyı okurken ben Sıraselviler Taksim İlk Yardım'da yatıyor olacağım. Doktorum Hazar beni Tıbbiye'de çok zayıf bellemesin diye ameliyat öncesi Kaktüs kaldırımlarında çekilmiş bir fotoğrafı koyuyorum. Gerekirse TTB'deki ağır abla ve abileri de devreye sokacağımı da bilsin.
Tuğrul the Gonzo, doktorlar Hakan Hekimoğlu, İncilay Erdoğan ve tabii ki Şahika Yüksel. Hepsi Cihangir'den...
Kaktüs kaldırımları
Bu ara sıkça "Lower Cihangirlilerin" de sızdığı kaldırımlarda, ben daha çok "Upper Cihangirlilerle" takılıyorum. Daha geçen haftaya kadar "Fotoğrafımızı basarsan, hatta bizden söz edersen seni sürdürürüz" tehditleri savuranlar, ameliyatımı duyunca insafa geldiler.
Eski vekilim Sırrı Süreyya Önder, Cihangir'in benden sonra ikinci aristokratı Yıldırım Türker ve Upper-Lower Cihangir arasında gidip gelen darbukacı-yazar Seray Şahiner "al git" servisi beklerken yanlarına oturmama izin verdiler.
Hiç konuşmadan, feyz alarak dinledim. Tasavvufun çeşitli kademeleri varmış. Önce "heva" ve "heves"i terk ediyormuşsun, sonunda da terk ettiğin her şeyi terk etmenin sırası geliyormuş. Konuşmam yasak olduğu için soru soramadım, ancak bu kadar anladım. Fakat Sırrı Süreyya'nın annesinin sözünü pek güzel anladım. Sizler de seveceksiniz: "Oğlunu, herifini övme; tez mahcup olursun".
Annem Nebahat Hanımın gelinlerle otururken "Yavrumun yavrusu, yarısı da yılan yavrusu" diye torun sevmesi kadar etkileyiciydi.
Maskeler bir dakika için çıktı. Sırrı Süreyya Önder, Yıldırım Türker ve Seray Şahiner
Orta ünlü gazeteciler
MLSA zoom toplantısından bir Cansu Çamlıbel korsanı
Bütün bir yarım haftayı ameliyat "tribiyle" geçirdiğimi düşünmeyin.
Media and Law Studies Akademisi'yle bir Zoom toplantısına katılmayı becerdim. T24'ten Gökçer Tahincioğlu kumandasında bir ekip, genç gazeteciler için bir haber yazma atölyesi düzenliyor. Benim dehama ve 45 yılıma ihtiyaç duymuşlar.
Benden bir ve iki kuşak sonrası orta ünlü gazeteciler. En azından yarısının benim yaşıma gelince, benim kadar ünlü olma ihtimâli var.
Tabii bu arada ben de fırsatı kaçırmadım ve Neo Skola için yaptığım Temel Gazetecilik videosunun reklamını yaptım. Zaten mart atölyesi "online" olacak, ağustos ise, inşallah, yüz yüze.
Ah ah çok değil, beş sene önce olsaydı hepsinde başrolde olurdum. Şimdi ise online takılıyorum. Zoom'daki isimlere dikkatli bakın belki üç beşini çıkarabilirsiniz.
Tarihimden yapraklar
Duygu Asena sağ olsaydı adına konmuş ödülü gözünü bile kırpmadan Ayşe Buğra'ya verirdi
Türkiye'de feminizm deyince akla gelen ilk isimlerden olan Duygu Asena Pen ödülü bu yıl Prof. Dr Ayşe Buğra'ya verildi. Sakın "Bundan senin tarihine ne?" demeyin.
Çoktandır gökyüzünden bizi izleyen Kadınca'nın Duygu Asena'sı ve Boğaziçi Üniversitesi'nin Ayşe Buğra'sından o kadar çok şey öğrendim ki. İkisini de tanımış olmaktan keyif ve onur duyuyorum.
Sevgili fanlarım eminim Pen Ödülü'nden kendime pay çıkarmamı anlayışla karşılayacaklar.
İyi ki Asenalar, Buğralar var.
Bu linkler ihmal edilmesin
* İstanbul Film Festivali, çevrimiçi film gösterimlerine mart seçkisiyle devam ediyor. Yeni seçki, 5-28 Mart tarihlerinde izleyiciyle buluşacak.
* TRT Radyo 3 - Dünyadan Yerel Sesler. Salı 22.05. Bu hafta Kolombiya’dan neşeli havalar var...
* Özgürüz Radyo'da Ragıp Duran'la Tarih Coğrafya Medya
Sıkça sorulan sorular ve cheap shots
* Mesane kazımasına uğramadan iki gün önce kestirdiğim sakallarımla son fotoğrafım. Sakallarım konusunda fanlarım ikiye bölündü. Kamuoyunun yarısı (erkek ağırlıklı) "kes" derken, kadınlar yarı yarıya beğendi. Ben de kestim kurtuldum çünkü yolda "Hacı Baba" diyenler bile çıktı.
Aslında sakallı da çok çekiciymişim ama neyse. (Foto: Senarist ve rejisör S. S. Önder)
* Mart başında cafe ve restoranların açılacağı söylenirken, benim Cihangir Caddesi'nin Taksim'e yakın girişindeki mekânları(sağ taraftaki) ihmal ettiğim iddia ediliyor. Kim demiş? Tiny House, Home Room, 22, Sis and Bros ve Puff Puff'un yöneticileri arkadaşlarım. Kanıtım da sayfadaki fotoğraf. "Upper Cihangirliler" daha çok bu mekânları tercih ediyorlar.
Home Room Emre (Eylül'ün babası), Tiny House Emel ( Emin'in arkadaşı), Sis and Bros Kuzey (doktor eşi) ve Tuğrul the Gonzo.
Advertorial
Memed Erdener Galeri Zilberman’daki yeni solo sergisi ‘Ütopik Bürokratik’ kapsamında, gelecekte bir ülkenin kurumlarının tabelalarını sanatseverlere sunuyor.
Sergi 24 Mart 2021’e kadar, Salı ve Cuma günleri saat 11:00 ve 19:00 arasında ücretsiz gezilebilir.
Serginin linki için tıklayın.
Müzik önerisi
Bu haftaki müzik önerisi tam bir Türkiye mozaiği. Lo Şivano..
Soprano Pervin Chakar, piyanoda Cihangirli komşum İklim Tamkan ve dudukta Ertan Tekin.