Harbiye ve Mülkiye ile başa çıktım ama ah o Tıbbiye

Tuğrul the Gonzo - Prof. Dr. Ayşe Buğra - Sırrı Süreyya Önder ve Yıldırım Türker - Pervin Chakar

Hayatım boyunca Harbiye ve Mülkiye ile başa çıkmayı becerdim ama Tıbbiye karşısında hep zayıf kaldım. Şimdi "Bu güncel olmayan saptama nereden çıktı?" demeyin. Çünkü "Lower Cihangir" Firuz Ağa Camii, Volkan'ın kahvesinden iyi arkadaşım olduğunu sandığım Dr. İsmet Hazar yine oramı buramı delecek.

Siz bu yazıyı okurken ben Sıraselviler Taksim İlk Yardım'da yatıyor olacağım. Doktorum Hazar beni Tıbbiye'de çok zayıf bellemesin diye ameliyat öncesi Kaktüs kaldırımlarında çekilmiş bir fotoğrafı koyuyorum. Gerekirse TTB'deki ağır abla ve abileri de devreye sokacağımı da bilsin.

Tuğrul the Gonzo, doktorlar Hakan Hekimoğlu, İncilay Erdoğan ve tabii ki Şahika Yüksel. Hepsi Cihangir'den...

Kaktüs kaldırımları

Bu ara sıkça "Lower Cihangirlilerin" de sızdığı kaldırımlarda, ben daha çok "Upper Cihangirlilerle" takılıyorum. Daha geçen haftaya kadar "Fotoğrafımızı basarsan, hatta bizden söz edersen seni sürdürürüz" tehditleri savuranlar, ameliyatımı duyunca insafa geldiler.

Eski vekilim Sırrı Süreyya Önder, Cihangir'in benden sonra ikinci aristokratı Yıldırım Türker ve Upper-Lower Cihangir arasında gidip gelen darbukacı-yazar Seray Şahiner "al git" servisi beklerken yanlarına oturmama izin verdiler.

Hiç konuşmadan, feyz alarak dinledim. Tasavvufun çeşitli kademeleri varmış. Önce "heva" ve "heves"i terk ediyormuşsun, sonunda da terk ettiğin her şeyi terk etmenin sırası geliyormuş. Konuşmam yasak olduğu için soru soramadım, ancak bu kadar anladım. Fakat Sırrı Süreyya'nın annesinin sözünü pek güzel anladım. Sizler de seveceksiniz: "Oğlunu, herifini övme; tez mahcup olursun".

Annem Nebahat Hanımın gelinlerle otururken "Yavrumun yavrusu, yarısı da yılan yavrusu" diye torun sevmesi kadar etkileyiciydi.

Maskeler bir dakika için çıktı. Sırrı Süreyya Önder, Yıldırım Türker ve Seray Şahiner

Orta ünlü gazeteciler

MLSA zoom toplantısından bir Cansu Çamlıbel korsanı

Bütün bir yarım haftayı ameliyat "tribiyle" geçirdiğimi düşünmeyin.

Media and Law Studies Akademisi'yle bir Zoom toplantısına katılmayı becerdim. T24'ten Gökçer Tahincioğlu kumandasında bir ekip, genç gazeteciler için bir haber yazma atölyesi düzenliyor. Benim dehama ve 45 yılıma ihtiyaç duymuşlar.

Benden bir ve iki kuşak sonrası orta ünlü gazeteciler. En azından yarısının benim yaşıma gelince, benim kadar ünlü olma ihtimâli var.

Tabii bu arada ben de fırsatı kaçırmadım ve Neo Skola için yaptığım Temel Gazetecilik videosunun reklamını yaptım. Zaten mart atölyesi "online" olacak, ağustos ise, inşallah, yüz yüze.

Ah ah çok değil, beş sene önce olsaydı hepsinde başrolde olurdum. Şimdi ise online takılıyorum. Zoom'daki isimlere dikkatli bakın belki üç beşini çıkarabilirsiniz.

Tarihimden yapraklar