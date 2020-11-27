Daha neler göreceğiz | Şirin, Duygu, Gültan | En son medya, Cihangir, Türkiye ve dünya haberleri

Sözcü gazetesi köşe yazarı Yılmaz Özdil tam benim magazinimin yayınlandığı gün (20 Kasım) bilgilendirici bir yakın tarih hatırlatması yaptı. Hemen söyleyeyim, düzenli bir Sözcü okuru değilim. Ağırlıklı olarak "vatansever Atatürkçü"lerden oluşan Mülkiye 68 mezunları grubunda paylaşılan bu yazıyı bir sınıf arkadaşım gönderdi.

Şimdi genç meslektaşımın (Özdil'den 20 yaş büyüğüm) biz 68 kuşağını anlattığını varsayıp, gördüklerimden, birkaç ekleme yapacağım. Elimden geldiğince Özdil'in üslubuna sadık kalmaya çalışacağım, tabii kendi anarko marksist meşrebimce.

İzninizle hatırlatayım, harbi 68'liler, 68-72 arasında üniversitede okumuşlardan oluşur.

Çok çekmiş sosyalist liderlerden Behice Boran, hepimize edebiyat zevkini öğreten Yaşar Kemal

- Neredeyse bütün dinsel azınlıkların ülkeyi terk etmeye zorlandıklarını gördüler.

- Hem generallerin, hem Milliyetçi Cephe'nin zulmünü gördüler.

- Öğrenciler, işçiler vurulurken Süleyman Demirel'in "Bana sağcılar cinayet işliyor dedirtemezsiniz" dediğini duydular.

- Aynı Süleyman Demirel'in daha sonra demokrasi havarisi ilan edilmesini şaşkınlıkla gördüler.

- 15-16 Haziran'ı gördüler.

- Sosyalist lider sevgili Behice Boran'ın bile hapse atıldığını gördüler.

- Sevgi Soysal, Yaşar Kemal'in uğradığı zulmü gördüler.

- Büyük bir acıyla 1 Mayıs 1977'yi gördüler.

- Turgut Özal'ın başbakanlığa gelmesine sevinildiğini gördüler.

- Seçilmiş Kürt siyasetçilerin her dönemde en uyduruk nedenlerle hapse atıldığını gördüler.

- KHK'larla akademinin içinin boşaltılıp, üniversitelerin yok edilmeye çalışıldığını gördüler.

- 2020'nin ilk 327 gününde, 253 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü gördüler.

- Bitirmeden hatırlatalım, Taksim Meydanı'nın hâlâ yasaklı olduğunu görüyorlar.

Taksim'de bir kez daha 1 Mayıs görmeden ölmek istemem- O şapkanın altındaki Süleyman Demirel, hep değişip durdu

Kadınlar konuşuyor, dinleyin

Nezihe Muhiddin, Fatma Aliye, Sabiha Sertel, Şirin Tekeli, Duygu Asena ve Gültan Kışanak

Her zaman biraz fazla erkek bulduğum İletişim Yayınları beni biraz mahcup etti. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce serisinin 10. kitabının adı "Feminizm".

Fazla ilerlemeden kadın okurlarımın içindeki kuşkuyu sileyim. İlk dokuz cildin editörü Tanıl Bora görevden alınmış (!), yerinde Feryal Saygılıgil ve Nacide Berber var. Şimdi Gonzo gazeteciliğime başlayabilirim.

Şirin Tekeli hocam. Meslektaşlarım Duygu Asena ve Gültan Kışanak. Bu yüzde 50 oran bırakın erkek okurlarımı, bazı kadın okurlarımı bile kıskandırabilir. Efendim? Feministler kıskanmaz diye bir ilke mi var yoksa? Ciltte tam 80 kadın yazar var (İnşallah doğru saydım). Tabii kendimi istediğim kadar terbiye etmeye çalışayım yine erkek ayrımcılığım tuttu ve yalnızca "Ya 200 kağıt atsana, bir rakı-balık yapayım" diyecek kadar yakın olanları seçtim. Kitaptaki sırasıyla: Cemre Baytok, Fatmagül Berktay, Sevilay Çelenk, Gülnur Acar Savran, Şahika Yüksel... 25 Kasım'da İzmirli kadınlar da Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde gösterideydi (Fotoğraf: Emine Sözüdoğru) Dış haberler servisi Bolivya'da Sabina Orellana, Kültürler, Dekolonizasyon, Erkek Egemenliğini Ortadan Kaldırma Bakanı olarak atandı. Bu dünya tarihinde bir ilk. Sabina Orellena yerli bir çiftçi önderi. İstanbul Sözleşmesi'ni tartışan kimi Avrupa ülkelerine duyurulur. Dünya tarihinde bir ilk Bolivyalı Bakan Sabina Orellana Medya dünyasından söylenti ve gerçekler - En çok Sabah ve Vatan'dan hatırlayacağınız gazete kurucu Zafer Mutlu bu kez bir haftalık çıkarıyor. Gazeteci refleksleri kadar iş insanı refleksleri de güçlü Mutlu'nun. Çıkaracağı haftalığın adı "Oksijen". Milliyet'te Deniz Alphan'ın yardımcısı olan İlke Gürsoy yazı işleri müdürü olmuş bile. Ünlü yazar-yönetmen-besteci Zülfü Livaneli de kadrodaymış. "Daha Şanslı Medyacılar" stajyerimin bu haberi doğrulanırsa, eski Radikal'ci, Ekranella Elçin Yahşi de projenin içinde. Temennim, "Oksijen"in İsmet Berkan'ın projesinden daha başarılı olması. Ben eski Radikal'ci Murat Yetkin'in de bu projede olacağını düşünmüştüm ama stajyerim onun Olay TV ile anlaştığını söyledi. Bu arada Koronavirüs atlatan Zafer Mutlu'ya geç de olsa geçmiş olsun - Bir de acı haber. Şimdikine bakmayın, bir dönemin müthiş ajansı ANKA'nın kurucularından arkadaşım Gül Önet'i kaybettik. Bütün meslektaşların ama en çok Yazgülü Aldoğan ve Işık Alumur'un başı sağ olsun. Gül Önet Tarihimden yapraklar Kapaktaki altı kadından üçüyle arkadaş olmak, hatta birlikte çalışmak gibi bir imtiyazım oldu.hocam. Meslektaşlarımve. Bu yüzde 50 oran bırakın erkek okurlarımı, bazı kadın okurlarımı bile kıskandırabilir. Efendim? Feministler kıskanmaz diye bir ilke mi var yoksa? Fotoğraflarda gördüğünüz eski reklamları, müzisyen olan stajyerim yolladı. YT'den çekindiği için ricasına uyup sadece Sezen A. demekle yetiniyorum. Kusura bakmayın. Gonzo gazeteci bile olsam Türkiye ve hatta yurt dışına taşmış geniş haber ağımı saldırılardan korumak zorundayım. Eklemesem olmaz. Evde Müzeyyen Senar çalıyorsa "Müzeyyen Hanım söylüyor" diye susturulurduk. "Oy farfara farfara, Ateş düştü şalvara, Ağzım dilim kurudu herif yalvara, yalvara". Babamın "herif" yerine "kız" dediğini bir iki sene içinde anlayacaktım. Siyasal Bilgiler Okulu Müdüriyet'in yaptırdığı formalarla Cebeci Çayırında Fotoğraf yine Mehmet Ertüzün arşivinden. 1937 yılına ait. Akademisyen stajyerim Baskın Oran'ın verdiği bilgiye göre, Mülkiye'nin adının değiştirilmesi konuşmaları 1934'te başlamış.1935'te Resmi Gazete'de "Mülkiye Mektebi'nin adı Siyasal Bilgiler Okulu'na çevrilmiştir" denmiş. 1936 yılında Ankara'ya taşınılmış. K.G.G. Duygu Asena'ya... Desen: Kemal Gökhan Gürses Bu linkler ihmal edilmesin * Moderatörlüğünü Hazal Özvarış'ın yaptığı Adalet Atlası’nın 6. ve 7. bölümü yayımlandı: "Nazi hukukundan bugüne: Mahkeme salonlarında neler oluyor?"

"Yazarların yazamadıkları"



Diyarbakır stajyerim bir işe yaradı. Cinsel Şiddet Görsel arşivi . 16 fotoğrafçı, 143 foto.Diyarbakır stajyerim bir işe yaradı.

Viki Çiprut tarafından son anda gönderildi. Durumun vahametini kavramış erkeklerin de el izi bırakmasına izin var. * Feminist stajyerimtarafından son anda gönderildi. Durumun vahametini kavramış erkeklerin de el izi bırakmasına izin var. "Sen de iz bırak"

Sıkça sorulan sorular ve cheap shots

* Bir "take away" (paket servis) cennetine dönüşen Cihangir çok sessiz. Özgürlüğün son günü herkes içkisiz mekânımız Home Room'a bir uğradı. Fotoğrafı da altıncı Cihangir stajyerim olmak için gece gündüz çalışan "podcast persona" Eray Özer çekti galiba.

Maalesef hafif göbekli salmaya başlayan ben, Ekranella yazarı-çevirmen Defne Akman (zengin ve cimri arkadaşım eski CEO Macit'in kızı), Home Room'un patronu, aşçısı ve garsonu Emre Erdem, yanımızdaki tek ünlü oyuncu Orhan Güner

* Çok sayıda fanım ve az sayıda okurum "Neden herkese stajyer diyorsun? Abuk sabuk rumuzlar kullanıyorsun" sorusunu yöneltiyorlar. Çok basit. Artık Gonzo gazeteci Tuğrul Eryılmaz söz konusuysa gerisi stajyerdir.

Ayrıca hepsi kendi alanlarında ünlü sayılabilecek YT, Sezen A., De-Tü, Mu-Çe, Halil E, Se-Şa, Şa-Yü, Tülay G (devamı haftaya) gibi stajyerler ses çıkaramıyor. Size ne oluyor? Beğenmiyorsanız okumayın da "Tıkların azaldı" diye Doğan Akın beni magazinden atsın da siz de kına yakın.

* Cihangir stajyerim De-Tü'nün bildirdiğine göre oyuncu İpek Bilgin ve gazeteci Murat Çelikkan bu hafta sigarayı bıraktılar. Mutlular ama azıcık gergin olduklarından mesafeli ve kısa da olsa kanasta partilerine ara verilmiş.

Advertorial (!)

İyi ki doğdun Açık Radyo!

Kurucularından sadece biri olduğunu söyleyen Ömer Madra'ya göre Açık Radyo 25 yaşını doldurdu. Hatta 26'sından gün aldı. Şimdi yine övünüyor diyeceksiniz ama Ömer Madra da sınıf arkadaşım. Yok yok, Robert falan değil, Mülkiye'den.

Dinleyici desteğiyle 25 yılı deviren Açık Radyo her gün uğranılan duraklandan. Benim gibi rock'tan başka kuş tanımayan zındıkları bile iklim krizi konusunda çoktan yanına çekti. 95.0 hiç susmasın.

Müzik önerisi

Bu haftanın müzik seçimi 68'li sefire Canset Oral'ın. "Bak. Bunlar 1960'larda beraber büyüdüğümüz 100 şarkı nostaljisi" dedi.

Bu listeye Erol Büyükburç, Tülay German, Fikret Kızılok, Alpay'ı da (ya da sizin yerli favorilerinizi de) katabilirsiniz. Ah, Naim Dilmener böyle bir şeye ele atsa ne iyi olur...