Çağlar, Altaylı, İmam Hatipli, İmamoğlu, Çolakoğlu, Turan, Özdil, Aktaş, Saymaz ve Jethro Tull

Kanasta oynamayı küçümsediğim için Cihangir'e geldiğinde bile beni aramayan Murathan Mungan'ın müthiş "Türkiye'de her şey olursunuz ama rezil olmazsınız"ını değiştirerek başlayayım. "Türkiye'de yandaş da muhalif de olursunuz ama gazeteci olamazsınız." Tahmin ettiğiniz gibi, sözü yayına hazırlanan Olay TV''nin ve azıcık da "muhalif" Sözcü'nün etrafında kopan şamataya getireceğim. Ne var ki sözleşmem gereği magazinin sınırları içinde kalmam istendiği için "highlight"larla yetineceksiniz.

"Cavit Çağlar Olay TV'yi İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın bir isme sattı."

75'i geçen yaşına rağmen parlak ve gür saçlarıyla beni hasetimden çatlatan Gümülcine doğumlu iş insanından hemen yanıt geldi:

"Hayır. Olay TV yüzde 100 benim malım."

Cavit Çağlar, Türkiye'nin en fit "boomer"larından bir iş insanı

Habertürk'te Nagehan Alçı ve Murat Bardakçı yanına sıkışmak gibi bir şanssızlığı olan Fatih Altaylı hemen söyleşisini patlattı. Çağlar meâlen yorum yapanı, muhaliflik yapanı "Kulağından tutar atarım" demiş. Çağlar yalanladı ama ben Altaylı'ya inanmayı seçtim. Evet, mesleki dayanışma da denebilir, daha yayına girmeyen bir mecranın muhalefeti nereden çıktı mı diyorsunuz?

Eski amiral gemisinin imam-hatiplerin çıkardığı en başarılı ikinci ismi kısaca şöyle yazdı:

"Olay TV muhalif olmayacaksa Nevşin Mengü neden işe alındı?"

Ödüm patladı Çağlar hemen "muhalif" Süleyman Sarılar, Nevşin Mengü, Özlem Akarsu Çelik, Duygu Demirdağ gibi isimleri işten çıkaracak diye.

Aynı isim, belli ki Çağlar'la arası çok iyi, yoksa benim ancak çok yakın dostuma kurabileceğim şu cümleyi yazabilir miydi:

"Nereden girdim ben bu işe diye dert yanacak birini ararsan sakın bana gelme."

Sözcü'ye geçmeden önce projenin danışmanı olan eski ihtilâlci ve BBC'de çalışmış bir gazeteci olarak Mülkiyeli dostum Nuri Çolakoğlu'ndan neden tık çıkmadığını merak ettiğimi söyleyeyim. Tabii eski İBB'li GYY Süleyman Sarılar'dan da...

Nevşin Mengü sözleşmesini imzaladı, inşallah arkası gelir

İletişim akademisyeni Nuran Yıldız'ın "Sözcü boşluğu doldurdu" tespiti doğru. Alenen yandaş medyanın Yeni Şafak, Akit, Sabah'ı varsa, laikten başka kuş tanımayanların da Sözcü'sü var.

Bizden genç kuşağın gazetecilik damarı en güçlü olanlarından İsmail Saymaz'ı da almışlar. Saymaz'a iyi şanslar. Ne var ki eğer Sözcü'ye kapağı atmak için Türkiye'de masa başı gazeteciliğinin piri Rahmi Turan ve de 'Atatürk gazeteciliği'nin amirali Yılmaz Özdil'den özür dilediyse çok şaşarım. Neyse, bakalım Yılmaz Özdil'le ne tür bir duo oluşturacaklar Sözcü TV'de. Hainliği bırakayım, hiç değilse sabit bir adresi var artık.

Sevilay Çelenk'in perşembe günü Erdoğan Aktaş'tan da söz ediyor. Derli toplu, kısa bellek tazeleme. Yeri gelmişken KHK'lı ve Mülkiyeli akademisyen'in perşembe günü Duvar'da çıkan yazısını okuyun. Sözcü TV'nin başına getirilen'tan da söz ediyor. Derli toplu, kısa bellek tazeleme.

Bakalım, ulusalcılar İsmail Saymaz'ı ne kadar ıslah edebilecekler

Tuşalp kolay unutulmaz