Bu pazar güneşe çıkarıyorlar, sol hep hayatın yanında oldu, katıldığım ilk 'Zoom party'

Benimle selfie çekmek için kapıma gelen ünsüz genç meslektaşlar: Melis, Kaan, Merve

Haftalar sonra bu pazar dört saatliğine sokağa çıkacağız. Eh demek AVM'lerin beşte biri kadar önemimiz varmış.

Pazara kadar müthiş bir projem var. Saat 12.00'de Cihangir Park'ta bir mesafeli dinleti. Solist olarak bas bariton dede Tuğrul, arkada "hu hu hu" yapacak vokalistler eğer feminizm yapmazlarsa şu isimlerden oluşacak: Şarkıcı anneanne Deniz Türkali, Prof. Dr Şahika Yüksel, dilci Necmiye Alpay, gazeteci babaanne Nilgün Uysal, Doçent Dr. Semra Somersan, Prof Dr. Rezan Tuncay ve orta halli semt Kurtuluş'tan gelebilirse Doçent Dr. Saime Tuğrul.

Perşembeye kadar beşini ikna edebilirsem cuma günü Sezen Aksu'ya şarkı sipariş edeceğim. Söz yazarı adını telaffuz etmemi yasakladı. Pazara kadar Allah kerim.

Tam yazımı gönderirken 65 plus bazı vokalistlerimin çark edeceği kuşkusuna kapıldım. Bunu yaparlarsa haftaya cuma onları teşhir edeceğim. Böylece insanları hedef gösterme tekelini yandaş medyanın elinden almış olacağım. Dikkat...

Necmiye Alpay, Deniz Türkali, Rezan Tuncay. Bakalım hangileri su koyuverecek...

Solcular da eğlenir

Bir dolu insan, adı solcuya çıkmış bütün gazetecilerin eğlenmeyi bilmediklerini düşünür. Yanlış. Çünkü solcu deyince akıllarına ortodoks köşe yazarları gelir. Ben çalıştığım her yayın organında, hatta TRT Haber Dairesi ve Cumhuriyet Dergi dâhil, bayağı eğlenmişimdir. Tek istisnası ikinci kez neşriyat müdürü olarak gittiğim (8 ay) Nokta ve üç ay dayanabildiğim Yeni Asır İstanbul'du. Ama eğlenceli olan iki tanesi var ki... BBC'den gelme feminist Füsün Özlen'den emanet kadın Tansel Tüzün ve fotoğraf dehası Yücel Tunca'ya hepimiz bizi mahkeme mahkeme süründürecek sayılar bittiğinde dansımızı ihmal etmezdik. Sadece İpek Çalışlar ve Nadire Mater yarım eğlenirlerdi. Fotoğraflar: Şengün Kılıç Bir de 2015'te HDP'ye destek için gönüllü çalıştığımız Yüzde 10'u unutamam. Gazeteciler Şengün Kılıç, Elif İnce, Nazan Özcan, Ece Çelik, Cüneyt Kural'la; İletişim'den Tuğrul Paşaoğlu'nun donanımlı ofisinde it gibi çalışıp insan gibi az eğlenmedik. Yemekler tabii ki Paşaoğlu'ndan. Fotoğraflar şahidimdir.

İyice modern oldum

Whatsapp'tı, podcast'ti, Zoom'du derken bu kez de Skype'la tanıştım. Anlama sürecim yavaş yavaş kapanıyor.

KRT'den genç meslektaşım Hilal Solmaz'la tiyatrodan girdik, medyadan çıktık. Bu da eğlenceliydi.

Ve daha ne oldu demeden bir de 'Zoom party'ye katıldım ama çok kalabalıktı. Ünlü ünsüz bir sürü genç gazeteci. Komutayı ele geçiremeyince biraz da bozuldum. Ama bakın ne öğrendim; bu sıralar çıkmaya başlayanlar partiye birlikte katılıp kamuya çıktıklarını ihsas ediyorlarmış. Gazeteciler Ali Kayalar ve Nil Kural'ın aynı karede arz-ı endam eylemeleri de bu anlama geliyormuş. Erkan Aktuğ'un yalancısıyım.

Bu arada Uğur Vardan, Nazan Özcan, Erman Ata Uncu benim gibi yalnızları oynuyorlardı. Fotoğrafa bakın diyeceğim ama seçemezsiniz. İpini koparan partideydi.

Ben bu Zoom'da herkes karşımda beni dinleyecek sanmıştım. Yeni yetmelerin benim kadar konuşma hakları olduğunu duyunca çok şaşırdım. Bir daha 10'dan kalabalık zoom partilere asla katılmam. Fanlarıma duyurulur.