Başrolde ben, diğer rollerde; Joe Biden, 65 plus'lar, Mehmet Barlas, Berat Albayrak, Yiğit Kirazcı, Işıl Özgentürk, Fox TV

Tam bu yazıları yazarken gecenin bir saatinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de 65+'ya kısıtlama haberi geldi. Korona salgınını alt etmek için yine bize kısıtlama getirmeye karar vermiş devletimiz. Benim çok içten bir önerim var. Bütün sorun olan 65 üstüne gönderin bir hap yutup keyifle ölelim. Türkiye ve hatta insanlık Koronavirüs salgınından kurtulsun.

Kendi seçtikleri insanları gece yarıları şutlarken bile kriz yaratılmasına, AVM, mitingler konularına girmiyorum bile. Kahrolsun devleti dinlemeyen ve kriz yarattıkları için hapse atılmaya layık "boomer"lar. ABD'nin yeni başkanı Joe Biden 78 yaşında mı? Bunun konuyla ilgisini anlayamadım!

Bu can sıkıcı ve her kurala uyduğum, gerçekten uyduğum için anlayamadığım yasağın (doktorların önerdiği gibi bir total kısıtlamaya itirazım olamaz) öğleden sonrası, tam sekiz gün sonra torunum Asya ile ile mesafeli ve maskeli beraberdim.

Beni sevdiğini iddia eden oğlum Hüseyin Özdemir "beni korumak amacıyla" torunumu bana göstermiyordu. Neyse ondan habersiz, teyzesi Aygün ve gelinim Gülizar sayesinde torunumu gördüm.

Allahım, tıpkı ben. Yaptığım hiçbir şeyi beğenmedi. Keyiften öldüm. Düşünsenize, anne-babasına çekebilirdi.

İlerde, yani 70'ten sonra mutlu olmak istiyorsanız, şöyle veya böyle, torun sahibi olmanın yolunu bulun. Dünyanın en küçük muhbiriyle kurulan ittifaktan daha keyifli bir şey düşünemiyorum.

Söz konusu olan torunum Asya ise devlet yasakları teferruattır

Ana-oğul Home Room'da Biraz Korona, biraz birbirine benzeyen dizilerin erken final yapmaları sonucu Cihangir Caddesi mekânları tanıdık yüzlerle şenlendi. En yeni ünlü arkadaşım Tülay Günal'la Home Room'da herkesi çekiştirirken birden "Yiğido" diye bağırdı. Bir baktım, arkamda kırılgan ve öfkeli James Dean'in uzun boylusu duruyor. Hemen tanıdım. 16. bölümde final yapan "Çatı Kapı Aşk"ın yakışıklı jönü Yiğit Kirazcı. Arkadaşım Tülay'ın oğlu rolündeydi. Kirazcı'ya hemen ısındım ve bu boşuna değilmiş. Ben Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde ders verirken Reklam ve Halkla İlişkiler öğrencisiymiş. Demek ki "okul çekti." Tülay Günal, Tuğrul the Gonzo ve Yiğit Kirazcı (Foto: Eski Cumhuriyetçi Gürsel Göncü)

Yaşlanmayan kuşak Cihangir'de Işıl Özgentürk. Ee, 68'li de olsa kadın. Tabii ki o imtiyazını kullanacaktı. Yeni çıkan Şişli'deki Cumhuriyet binasından çıkıp Cihangir 21'deki randevusuna 45 dakika geç geldi. Ee, 68'li de olsa kadın. Tabii ki o imtiyazını kullanacaktı. Yeni çıkan kitabının adı "68 Yılında 19 Yaşındaysan Hep On Dokuz Yaşındasın."

Neyse ki imzalı kitap için gelen oyuncular Orhan Ayhan ve Orhan Güner'le dedikodu, zamanı unutturdu. Hatta bir ara Sevda Ferdağ'ı Sinan Çetin'in yeni projesinde önerdiği rolü kabul etmesi konusunda ikna etmeye çalıştım ama olmadı galiba. Sonunda şık şıkıdım Işıl Özgentürk belirdi. Cumhuriyet yazısı biraz geç bitmiş.

"68 Yılında 19 Yaşındaysan Hep On Dokuz Yaşındasın" kitabı biyografik. Bol fotoğraflı. Antepli kızdan başlıyor oradan İstanbul İktisat Fakültesi'ne, sokakta tiyatroculuğa, gazeteciliğe, sinemacılığa, Zonguldak madenlerine, Kobani sınırındaki Suruç'a kadar uzanıyor. "68li ve Gazeteci" olan beni hafif kıskandırdı. Böyle yakın tarih tanıklıklarına çok ihtiyaç var. Ben Cihangir 21'den çıkarken Gençay Gürsoy koşa koşa Işıl Özgentürk'e kitabını imzalatmaya gidiyordu. Herhalde yetişmiştir çünkü koşusu yaşına göre bayağı sıkıydı.

Işıl Özgentürk elindeki yüzlerce objeden foto-heykeller yapmış. Birini bana hediye etti. Salonuma astım.

Tarihimden yapraklar