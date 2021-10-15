Arkadaşıma dokunma | Cihangir'in Sevda'sı | "The Wall" yıkılırsa

Nihal Yalçın'dan sonra yine Cihangir'de iki Altın Portakal'ı olan başka bir muhteşem kadınla beraberdim: Sevda Ferdağ. Yeşilçam'da 60'larda esmeye başlayan Sevda Ferdağ'ın, Yılmaz Güney'den Tarık Akan'a, Fikret Hakan'dan Kemal Sunal'a filmlerinde baştan çıkarmadığı star kalmamıştı.

Gençler bilmeyebilirler, biz sinemaya bu güzel "vamp" jönü nasıl baştan çıkaracak diye görmeye giderdik. Haftada bir iki kez 21'de onunla iki tek atmak hala dünyanın en keyifli şeyi.

ANKARA- (GONZO HABER AJANSI): Ankara'nın gayriresmi gazetesi Solfasol’un yayınladığı Solfasol Çocuk Gazetesi'nin sonbahar sayısı çıktı. Gazetenin içerik üretimi, tasarımı, hazırlanışı ve yayımı çocuklara ait, yayın kurulu da çocuklardan oluşuyor.

Çocuklara yardım eden Zişan Kürüm ve Aslı Baysuğ dışında toplantılara ve üretim sürecine hiçbir yetişkin katılmıyor. Gazeteye, 7-18 yaş arasında tüm gençler yazı yazabilir ve çizim yapabilir. İnternet sitesi Solfasol.tv üzerinden abone olarak ya da Ankara’daki kitap evlerinden gazeteye ulaşılabilir.

Utanarak itiraf ediyorum ki hafif avanta bir geziydi. Cordoba, barları ve yerlileri dışında pek eğlenceli bir kent sayılmazdı. Bu yüzden Neyyire Özkan'la ben kendimizi yarışlar biter bitmez Buenos Aires'e attık. O zaman 65+ değildik. Fakat yemin ederim oradaki paraları Neyyire'nin Hürriyet'ten, benim Radikal'den aldığım yolluklarla ödedik. Zaten aklımızda Formula 1 yarışları değil, seyrettiğimiz flamenkolar kaldı.

Bu hafta İstanbul'da yapılan Türkiye F1 Grand Prix'si ile yatıp kalktık. Yok şampanya patladı yok patlamadı, yok izni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Bir sürü haber...Bunlar bana 2000li yılların başında meslektaşım Neyyire Özkan' la birlikte davetli olarak gittiğimiz Cordoba kentindeki Arjantin Grand Prix'sini hatırlattı. Üstelik ikimizin de (benim hâlâ) sürücü ehliyeti yoktu.

* Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali, 19 Ekim'de sona erecek. Merak etmeyin hâlâ yakalayabilirisiniz.

* Halkların Demokratik Kongresi Sağlık Meclisi’nin 16-17 Ekim'de "Pandemiler Yeni Yaşama Çağırıyor" sempozyumu düzenliyor.

The Wall

Merak etmeyin Pink Floyd'dan değil, Türkiye'nin en iyi haber sitelerinden Gazete Duvar'dan bahsediyorum. Bin bir emekle kurulan ve tutan Gazete Duvar'ın başındaki erkekler birbirlerine girmişler.

HomeRoom'da otururken çizer bir arkadaşım, "karşılıklı testosteron patlaması" yorumunu yaptı. Solcu bir yazar arkadaşım da "Hiç şaşırmadım, bu memlekette erkekler konuşmayı bilmezler. Zaten aylardır konuşmuyorlarmış" dedi.

Olayın kahramanlarından biri, daha pazartesi günü Kaktüs'te bana kahve ısmarlayan, bu arada yaptığı işi bol bol överek epey şaşırttığım Gazete Duvar Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz. Diğeri ise, vicdani retçiliğini her zaman övgüyle karşıladığım patron, yani Vedat Zencir. Ne yazık ki bu tür yeni yayınlarda editoryal kadrolarla sermaye sahipleri ne kadar aynı safta görünseler de sermaye sahipleri yayının çizgisine el atmaktan kendilerini alamıyorlar. Keşke Gazete Duvar'da iki taraf da iletişim kanallarını açık tutsaydı da biz de bu kadar iyi bir yayından mahrum kalmasaydık. Belki de kapılar hâlâ kapanmamıştır.

Sakın kimse magazinciliğine bakmadan arabuluculuğa soyundu demesin çünkü makul bir sermaye ile iyi gazeteciliğin bir araya gelmesi, müthiş iyi yazarların katılması (çoğu istifa etti) o kadar kolay bulunabilir bir durum değil. Benim tarafım tabii ki yayın çıkaranların tarafı.

Zülfiyare Dokunmuşum

Geçen hafta İmam Hatipli dediğim için Demirörenler'in Hürriyet'inin GYY'si çok güzel bir fotoğrafımı kullanmasına ve ilk haberi olarak yazmasına rağmen feryat figan içinde beni hedef almış. Hemen baştan söyleyeyim vahşi kapitalist sistemde reklamın kötüsü olmaz, teşekkür ederim. Tamam ben 70'inden sonra neredeyse onun kadar magazinciliğe düşmeme rağmen ne 12 Eylül karanlığında çıkan Nokta'da, ne sosyalistlerin Yeni Gündem'inde, ne ötelenmişlerin Sokak Dergisi'nde ve ne de Aydın Doğan'ın Radikal 2'sinde 180 derece dönüş yapmadım. Ne var İmam Hatipli demeye kızacak? Saint Josephli olsa Saint Josephli, Robert Kolejli olsa Robert Kolejli ya da Mülkiyeli ya da ODTÜlü olsa öyle seslenirdim. Ama söz, beni bağışlasın bundan sonra İlahiyatlı diyeceğim.