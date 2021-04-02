Aleme mesafeli akan bir 70 plus'ın bir yıl sonunda Beyoğlu'na yaptığı çıkarma; poponuzu kaşıyın, nazara gelmeyeyim

Nihal Yalçın beni doğum gününe çağırmadı ama "Seni Buldum Ya" filminde fena değil - Oğlumun düğününden, Sezen Aksu'nun arkadaşım olduğuna inanmayanlara - Doğan Hızlan'ı Nurcan Akad'la Londra'da ayartamamıştık ama burada Ece ya da Yakup'a götüreceğim - Korhan Atay, mart ayında hem kitap imzalıyor hem de denize giriyor

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İkinci aşımın üstünden üç haftadan fazla geçtiği için yavaş yavaş "azmaya" başladım. Azdım dedim diye müstehzi müstehzi gülmeyin. Maskemi kuşanıp Beyoğlu'na çıkmaya cesaret ettim.

Mephisto Kitabevi'nin teras bahçesi, Ece'nin 9'unun önü ve tabii ki Yakup. Fakat tabii gezim önce Cihangir Home Room'da başladı. Mid-Cihangirli tiyatrocular, sinemacılar ve okumuş yazmışlarla doluydu, dolu dediysem on-on beş kişi. Tiyatro-dizi oyuncuları İpek Bilgin ve Tülay Günal, Shakespeare, Brecht ve tiyatro eğitimi konuştukları için sıkıldım ve yanlarında çok az kaldım.

Tülay Günal ve İpek Bilgin. İki tiyatrocu-dizicimiz (Fotoğraf: Prof. Haluk Gürgen)

Beyoğlu'nda ilk durağım Mephisto Kitabevi oldu. Güzel bir çay içtim, sahibesi Canan Parlar'la muhabbet edip, Asmalımescit'e doğru yola çıktım. Ece Aksoy'un mekânında, dışarıda iki üç masa vardı. BluTV'den Melo Parlak ve tiyatrocu komşum Nihal Yalçın oturuyorlardı. Döktüğüm ilk viskimi Ece, ikincisini ise kızlar ısmarladı.

T24 muhbirim Berna Abik, patron Doğan Akın'ın, kendisini davet bile etmeden, şair Bejan Matur'la Yakup'ta içmeye gittiğini haber verdi. Soluğu Yakup'ta aldım. Dışarıda, Okay Gönensin'in masasında Hürriyet Kültür Sanat Şefi İhsan Yılmaz ve Kırmızı Kedi'den eski Hürriyetçi Çağlayan Çevik oturuyorlardı. "Dönüşte uğrarım" deyip Yakup'un teras katına çıktım.

Ece'nin önünde, Tuğrul the Gonzo, Ece Aksoy, Melo Parlak, Nihal Yalçın

Bejan Matur'la barıştık

Hakikaten yukarıda Bejan Matur ve Doğan Akın oturuyorlardı. Viskimi ısmarlayıp Matur'a hafif haince bakmaya başladım. Ama genç kadın bana gülümseyerek baktı ve aramızın neden bozuk olduğunu o hatırlattı, bunak olduğum için ben unutmuştum.

Radikal İki'yi çıkartırken Güldal Kızıldemir, Bejan Matur'la bir söyleşi yapmıştı. Matur daha sonra Güldal'ı arayıp röportajın bir bölümünü çıkartmasını istemiş. Güldal, "Olmaz" demiş ama aralarında epey bir telefon trafiği olmuş. Sonunda Güldal bunalıp bana gelmiş ve Bejan Matur'un talebini anlatmış. Ben de, "Kendini Türkan Şoray mı sanıyor, tabii ki çıkartma, hatta yazıyı basma" demişim.

Viski bittiğinde aramızdaki bütün buzlar erimişti.

Şair Bejan Matur'la aramız nihayet düzeldi (Fotoğraf: Doğan Akın)

Kültür sanat insanları

Biraz saçları beyazlatmış Hürriyetçi İhsan Yılmaz, ben, Kırmızı Kedi Çağlayan Çevik (Fotoğraf: Yıldıray Arslan- Yakup)

Çıkışta söz verdiğim gibi, İhsan Yılmaz'la Çağlayan Çevik'in masasına son avanta viskim için çöktüm. Uzun uzun Doğan Hızlan'ı nasıl punduna getirip pandemiden sonra Yakup'a götürürüz planları yaptık. İtiraf edeyim ki benden sonraki kuşağın kültür sanat insanları o kadar sıkıcı çıkmadılar.