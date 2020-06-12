65 plus'ın hormonları, akademik fanlarım (2), Datça koyları, Ilıcalı, Özdil, Hakan...

Zeynep Tül Akbal Sualp
Erdal Yavuz (sınıf arkadaşım)
Uygur Kocabaşoğlu ( sınıf arkadaşım)
Baskın Oran (sınıf arkadaşım)
Ömür Sezgin
Ahmet İnsel
Orhan Tekelioğlu
Ali Çiçekdağ (sınıf arkadaşım)
Tabii ki İlber Ortaylı da mektep arkadaşım ama kendisinden başkasının fanı olamaz. O yüzden liste dışı kaldı.
Soldan sağa: Parla, Özbek, Akbal Sualp, Yavuz, Kocabaşoğlu, Oran, Sezgin, Tekelioğlu, İnsel, Çiçekdağ
Off Gümüşlük of
Hafiften demode olmaya başlayan Bodrum Gümüşlük'ün en pırıltılı mekânı Ferah Aydın'ın Off Gümüşlük'ü hafta içinde açılış yaptı.
Sigortasız (artık âdet böyle) Ferahfeza Aygen'in bildirdiğine göre, şef Umut Ersoy'un tapaslarını löp löp yiyip, DJ Ramazan Keskin'le zıplayıp durmuş konuklar. Ama siz sevgili okurlarım mekân emekçilerini değil katılan ünlüleri merak edersiniz.
Bir kısmı fotoğrafta olan Derya Alabora, Deniz Çakır, Birsen Tezer, Cumhuriyet'in sol Kemalisti Mine Söğüt, Jehan Barbur, Belit Özükan, Gügü (Gülsün Sami), Birce Akalay...
Tabii ki açılış 18-22 arası ve genellikle sosyal mesafeli. Ha bir de eğer muhabirim Aygen fazla kaçırıp abartmadıysa Tunç Tulgar'ın margaritaları içilmezse gece yarım kalırmış.
Şu 65 plus eziyeti kalksın hemen haracımı almaya gideceğim. Bensiz olmaz.
Off Gümüşlük, güzel kadınlarla sezonu açtı Fotoğraf: Ferahfeza Aygen
Datça'yı unutur muyum?
Datça'ya ilk kez Palamutbükü'nde yazlığı olan zengin ve cebinde akrep olan Mülkiyeli arkadaşım Macit Akman'ın davetlisi olarak gitmiştim geçen yıl.
Bu yıl yöneticilerimizin 65+ ayrımcığı yüzünden (HDP milletvekillerini çok iyi anlıyorum şimdi) gidemeyeceğim galiba. Ama artık Datça koylarından da sigortasız bir muhabirim var. Nokta dergisinde haber müdürüm olan Figen Kumru.
Onun bildirdiğine göre, Datça ve mücavir alanında pazar günü koylar tenha, maske durumu ise Türkiye'nin geneline yakın. Çarşı pazar kalabalık. Şimdiye dek sadece dört Korona vakası söylentisi çıkmış ama o da resmen doğrulanmamış.
Kumru'nun aktardığına göre "Dışarılılar" yasaklara daha çok uyuyor gibi. Bu öz hakiki Datçalılar ve sonradan fanatik Datçalı olanlar konusuna ilerde değinebiliriz.
Datça'nın en "lüks" koylarından Palamutbükü tenha
Akvaryum doğal plajı. Fotoğraflar: Figen Kumru
Tarihimden yapraklar
İlk fotoğraf 1963 yılında lisedeyken. Karşıyaka Çamlık, Alsancak Kordon, Basmane Fuar flört turları bir yıldır başlamış durumda. Bir sene sonra ilk kez merkezî düzenlenecek olan üniversite giriş sınavları umurumuzda değil. "Hiçbir şey olmasa da bir şey olur, İzmir İTİA'ya kapağı atar muhasebeci oluruz" diyoruz.
İkinci fotoğraf tam yarım asır sonra Bodrum'dan, iki başta SBF'li arkadaşlarım Ferhan Babalıoğlu ve Nimet Adalalı, yanımda ressam yengem Filiz Tokcan. Ne kadar az değişmişim değil mi?
Sıkça sorulan sorular ve cheap shots
- Bu hafta durumu protesto için ucuz sataşmalar yok. Hâlbuki;
Ramazan'da, bayramda binlerce yoksulu mutlu eden Acun Ilıcalı'nın 2 milyon 300 bin liralık saatini, iki oda bir salon Bodrum evi yüzünden yaşadığı sorunlara bir de kendi yazısından copy paste'le suçlanması eklenen Kemalistlerin göz bebeği Yılmaz Özdil'i, Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olan Hürriyet'i dijital şampiyon yapmakla övünen en parlak imam-hatipli Ahmet Hakan'ı yazacaktım. Kısmet değilmiş..
K.G.G.
Bu linkler ihmal edilmesin
Advertorial
Levrek buğulama da istemeyin ama
Reha Tanör'ün okuduğum ilk kitabı. Gerçi -sarı noktam var- arkadaşım Şengün Kılıç okuyor ve ikimiz de pek kıkırdıyoruz.
New York'tan Bodrum'a, Londra'dan Foça'ya onlarca keyifli yolculuk. Reha Tanör'le bir ortak noktamız da var. Ben de Mülkiye yurduna girdiğim 1964'te elimde Marksizm ve Ekzistansisiyalizm kitabı vardı. Zekice kurgulanmış boş cümlesi olmayan bir kitap.
Bu arada bir aile magazini; Reha Tanör, Fatmagül Berktay ve Bülent Tanör'ün biraderiymiş. Ben yeni öğrendim.
Ece 15'inde açılıyor
Ece Aksoy, mekânını hazırladı
Karantina günlerinde YT ve benim kilo vermemize engel olan Ece Aksoy bu pazartesi yerini açıyor. Biz beleş yemekten olduk ama biraz da o kazanır inşallah...
Mülkiyeliler Birliği Salı Söyleşisi Online
Salı gecesi Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi canlı yayınında Ünsal Ünlü Yeni Medya ve Korona'yı konuşuyor.
Müzik önerisi
Bu haftaki şarkımız aynı zamanda fanım olan Prof. Ali Çiçekdağ'dan. Buddy Guy "74 yaşında bir gencim" diyor.. "74 yaşında bir gencim, yapmadığım hiç bir şey yok..."