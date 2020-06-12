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Tuğrul Eryılmaz | Düzeyli Magazin

hte1946@gmail.comFotoğraf ve davetler için editör maili: melis.karaca@icloud.com

12 Haziran 2020

65 plus'ın hormonları, akademik fanlarım (2), Datça koyları, Ilıcalı, Özdil, Hakan...

Buddy Guy'ın " 74 Yaşında Bir Gencim" şarkısından kendinizi mahrum etmeyin. Ey dostum o nasıl bir gitardır...

Pazar günü Firuzağa kahve karşısında 65 plus'ın yasaklarına, kısıtlamalara karşı protestomuzun yankıları sürerken otoriteler tepki verdi. Zaten, Aşık Veysel, Che, İnce Memed, Susuz Yaz, Behice Boran, Ho Amca, Enternasyonal (bazılarımız İzmir Marşı ya da Beraber Yürüdük'ü tercih ettiler), The Rolling Stones, Cem Karaca, Lütfi Akad, Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney'le büyüyen duayen yurttaşları daha fazla kandıramazlardı.
 
Ama bakın bu kez ne oldu? Pazar günü bizi herkesle birlikte sokağa çıkaran merci, pazartesi de iyiliğimiz için eve hapsettikten sonra, salı dar vakitte "10-20 arası her gün özgürsünüz" buyurdu.
 
Saygısızlığı aklımın köşesinden bile geçirmediğim 'Partili Başkan Baba' ve vergilerimizle bir dünya maaş alan 'Danışman Biraderler', sizler korkutmak dışında; ikna, rasyonel gerekçelerle açıklama yapmak diye bir yöntem duymadınız mı?
Firuzağa protestosu. Ben, müthiş anılarıyla yeni yazarımız Gençay Gürsoy, Şahika Yüksel, Prof. Dr. Öget Öktem Tanör Fotoğraf: İncilay Erdoğan

Dikkat ederseniz artık "sözde"ye indirgenen vekillere, Bilim Kurulu'na lafım bile yok. Ben de kendime göre argümanlarımı kamuoyuyla paylaşıyorum.

65 plus 10-20 arası çünkü;
- Saat 20.00'den sonra bu adam ve kadınların hormonları ergenleri kıskandıracak biçimde "peak" yapıyor.
- Saat tam 20.00'de bir kısmı Nejat İşler'e, bir bölümü  Nurgül Yeşilçay'a, hele hele en tehlikeli bir bölümü de ikisine birden dönüşüp sokaklara fırlıyor.
- Aylardır sokağa çıkamadıkları için bütün emeklilerin cebinde birikmiş en az 1200 lira var. Hepsi meyhane ve kafelere hücum edecek, vatandaş gidecek mekân bulamayacak.
 
                                              65 plus'ların içindeki Yeşilçay ve İşler hemen dışarı fırlayacak 
Bir magazinci olarak bu durumdan keyif aldığımı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Fox Haber'in nakıs 50 köşe yazarı Fatih Portakal hep "Aklımızla alay ediyorlar" der. Orayı çoktan geçtik Fatih Bey. Birilerinin aklıyla dalga geçebilmek için insanda hiç değilse bir gram akıl olmalı...
 
Ben Vivet Kanetti'nin yalancısıyım, yerkürede 65+ yasağı bir tek bizde ve Kolombiya'da uygulanıyormuş. Küresel belaya ulusal çözüm bu olsa gerek. La havle...
Torunum Asya, pazar günü dedesine destek için oradaydı. Fotoğraf: Hüseyin Özdemir

Bizim mahallenin kızları

Korona yasakları, 65 plus dışında, gevşetilince bizim mahallenin kızları da setlere döndüler. Galiba iyi de oldu, parasızlıktan iflahları kesilmek üzereydi.
 
Yazar Seray Şahiner hemen haldır haldır "Doğduğun Ev Kaderindir"e sahne yazmaya oturdu. "Sefirin Kızı"nda oynayan Tülin Yazkan hemen deniz kenarına uçtu yeni bölüm çekimleri için. Diğer arkadaşım Tülay Günal'a Karadenizli şansı güldü. Dizi İstanbul'da çekiliyor. Adı da "Çatı Katı" imiş.
 
Haber sıkıntısı çektiğim bugünlerde onlara çok güveniyorum.
Seray Şahiner, Tülin Yazkan, Tülay Günal 

Akademisyen fanlarım (2)

Geçen haftaki akademisyen fanlarım neredeyse KHK kadar ses getirdi. Hepsi kadındı, çünkü ben pozitif ayırımcıyım. Üstelik erkek tayfası magazin konusunda kadınlara oranla biraz zayıf. Bu hafta fan listemi tamama erdiriyorum.
 
Jale Parla

Meral Özbek

Zeynep Tül Akbal Sualp

Erdal Yavuz (sınıf arkadaşım)

Uygur Kocabaşoğlu ( sınıf arkadaşım)

Baskın Oran (sınıf arkadaşım)

Ömür Sezgin

Ahmet İnsel

Orhan Tekelioğlu

Ali Çiçekdağ (sınıf arkadaşım)

Tabii ki İlber Ortaylı da mektep arkadaşım ama kendisinden başkasının fanı olamaz.  O yüzden liste dışı kaldı.

Soldan sağa: Parla, Özbek, Akbal Sualp, Yavuz, Kocabaşoğlu, Oran, Sezgin, Tekelioğlu, İnsel, Çiçekdağ

Off Gümüşlük of

Hafiften demode olmaya başlayan Bodrum Gümüşlük'ün en pırıltılı mekânı Ferah Aydın'ın  Off Gümüşlük'ü hafta içinde açılış yaptı.

Sigortasız (artık âdet böyle) Ferahfeza Aygen'in bildirdiğine göre, şef Umut Ersoy'un tapaslarını löp löp yiyip, DJ Ramazan Keskin'le zıplayıp durmuş konuklar. Ama siz sevgili okurlarım mekân emekçilerini değil katılan ünlüleri merak edersiniz.

Bir kısmı fotoğrafta olan Derya Alabora, Deniz Çakır, Birsen Tezer, Cumhuriyet'in sol Kemalisti Mine Söğüt, Jehan Barbur, Belit Özükan, Gügü (Gülsün Sami), Birce Akalay...

Tabii ki açılış 18-22 arası ve genellikle sosyal mesafeli. Ha bir de eğer muhabirim Aygen fazla kaçırıp abartmadıysa Tunç Tulgar'ın margaritaları içilmezse gece yarım kalırmış.

Şu 65 plus eziyeti kalksın hemen haracımı almaya gideceğim. Bensiz olmaz.

Off Gümüşlük, güzel kadınlarla sezonu açtı Fotoğraf: Ferahfeza Aygen

Datça'yı unutur muyum?

Datça'ya ilk kez Palamutbükü'nde yazlığı olan zengin ve cebinde akrep olan Mülkiyeli arkadaşım Macit Akman'ın davetlisi olarak gitmiştim geçen yıl.
 
Bu yıl yöneticilerimizin 65+ ayrımcığı yüzünden (HDP milletvekillerini çok iyi anlıyorum şimdi) gidemeyeceğim galiba. Ama artık Datça koylarından da sigortasız bir muhabirim var. Nokta dergisinde haber müdürüm olan Figen Kumru.
 
Onun bildirdiğine göre, Datça ve mücavir alanında pazar günü koylar tenha, maske durumu ise Türkiye'nin geneline yakın. Çarşı pazar kalabalık. Şimdiye dek sadece dört Korona vakası söylentisi çıkmış ama o da resmen doğrulanmamış.
 
Kumru'nun aktardığına göre "Dışarılılar" yasaklara daha çok uyuyor gibi. Bu öz hakiki Datçalılar ve sonradan fanatik Datçalı olanlar konusuna ilerde değinebiliriz.
 
Datça'nın en "lüks" koylarından Palamutbükü tenha
Akvaryum doğal plajı. Fotoğraflar: Figen Kumru

Tarihimden yapraklar

 

İlk fotoğraf 1963 yılında lisedeyken. Karşıyaka Çamlık, Alsancak Kordon, Basmane Fuar flört turları bir yıldır başlamış durumda. Bir sene sonra ilk kez merkezî düzenlenecek olan üniversite giriş sınavları umurumuzda değil. "Hiçbir şey olmasa da bir şey olur, İzmir İTİA'ya kapağı atar muhasebeci oluruz" diyoruz.

İkinci fotoğraf tam yarım asır sonra Bodrum'dan, iki başta SBF'li arkadaşlarım Ferhan Babalıoğlu ve Nimet Adalalı, yanımda ressam yengem Filiz Tokcan. Ne kadar az değişmişim değil mi?

 Sıkça sorulan sorular ve cheap shots

- Bu hafta durumu protesto için ucuz sataşmalar yok. Hâlbuki;

Ramazan'da, bayramda binlerce yoksulu mutlu eden Acun Ilıcalı'nın 2 milyon 300 bin liralık saatini, iki oda bir salon Bodrum evi yüzünden yaşadığı sorunlara bir de kendi yazısından copy paste'le suçlanması eklenen Kemalistlerin göz bebeği Yılmaz Özdil'i, Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olan Hürriyet'i dijital şampiyon yapmakla övünen en parlak imam-hatipli Ahmet Hakan'ı yazacaktım. Kısmet değilmiş..

K.G.G.

Bu linkler ihmal edilmesin 

Advertorial 

Levrek buğulama da istemeyin ama 

Reha Tanör'ün okuduğum ilk kitabı. Gerçi -sarı noktam var- arkadaşım Şengün Kılıç okuyor ve ikimiz de pek kıkırdıyoruz.
 
New York'tan Bodrum'a, Londra'dan Foça'ya onlarca keyifli yolculuk. Reha Tanör'le bir ortak noktamız da var. Ben de Mülkiye yurduna girdiğim 1964'te elimde Marksizm ve Ekzistansisiyalizm kitabı vardı. Zekice kurgulanmış boş cümlesi olmayan bir kitap.
 
Bu arada bir aile magazini; Reha Tanör, Fatmagül Berktay ve Bülent Tanör'ün biraderiymiş. Ben yeni öğrendim.

Ece 15'inde açılıyor

Ece Aksoy, mekânını hazırladı 

Karantina günlerinde YT ve benim kilo vermemize engel olan Ece Aksoy bu pazartesi yerini açıyor. Biz beleş yemekten olduk ama biraz da o kazanır inşallah...

Mülkiyeliler Birliği Salı Söyleşisi Online 

Salı gecesi Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi canlı yayınında Ünsal Ünlü Yeni Medya ve Korona'yı konuşuyor.

Müzik önerisi

Bu haftaki şarkımız aynı zamanda fanım olan Prof. Ali Çiçekdağ'dan. Buddy Guy "74 yaşında bir gencim" diyor.. "74 yaşında bir gencim, yapmadığım hiç bir şey yok..."

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