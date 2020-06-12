65 plus'ın hormonları, akademik fanlarım (2), Datça koyları, Ilıcalı, Özdil, Hakan...

Pazar günü Firuzağa kahve karşısında 65 plus'ın yasaklarına, kısıtlamalara karşı protestomuzun yankıları sürerken otoriteler tepki verdi. Zaten, Aşık Veysel, Che, İnce Memed, Susuz Yaz, Behice Boran, Ho Amca, Enternasyonal (bazılarımız İzmir Marşı ya da Beraber Yürüdük'ü tercih ettiler), The Rolling Stones, Cem Karaca, Lütfi Akad, Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney'le büyüyen duayen yurttaşları daha fazla kandıramazlardı.

Ama bakın bu kez ne oldu? Pazar günü bizi herkesle birlikte sokağa çıkaran merci, pazartesi de iyiliğimiz için eve hapsettikten sonra, salı dar vakitte "10-20 arası her gün özgürsünüz" buyurdu.

Saygısızlığı aklımın köşesinden bile geçirmediğim 'Partili Başkan Baba' ve vergilerimizle bir dünya maaş alan 'Danışman Biraderler', sizler korkutmak dışında; ikna, rasyonel gerekçelerle açıklama yapmak diye bir yöntem duymadınız mı?

Firuzağa protestosu. Ben, müthiş anılarıyla yeni yazarımız Gençay Gürsoy, Şahika Yüksel, Prof. Dr. Öget Öktem Tanör Fotoğraf: İncilay Erdoğan Dikkat ederseniz artık "sözde"ye indirgenen vekillere, Bilim Kurulu'na lafım bile yok. Ben de kendime göre argümanlarımı kamuoyuyla paylaşıyorum.

- Saat 20.00'den sonra bu adam ve kadınların hormonları ergenleri kıskandıracak biçimde "peak" yapıyor. - Saat tam 20.00'de bir kısmı Nejat İşler'e, bir bölümü Nurgül Yeşilçay'a, hele hele en tehlikeli bir bölümü de ikisine birden dönüşüp sokaklara fırlıyor. - Aylardır sokağa çıkamadıkları için bütün emeklilerin cebinde birikmiş en az 1200 lira var. Hepsi meyhane ve kafelere hücum edecek, vatandaş gidecek mekân bulamayacak. 65 plus'ların içindeki Yeşilçay ve İşler hemen dışarı fırlayacak Bir magazinci olarak bu durumdan keyif aldığımı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Fox Haber'in nakıs 50 köşe yazarı Fatih Portakal hep "Aklımızla alay ediyorlar" der. Orayı çoktan geçtik Fatih Bey. Birilerinin aklıyla dalga geçebilmek için insanda hiç değilse bir gram akıl olmalı... Ben Vivet Kanetti'nin yalancısıyım, yerkürede 65+ yasağı bir tek bizde ve Kolombiya'da uygulanıyormuş. Küresel belaya ulusal çözüm bu olsa gerek. La havle... Torunum Asya, pazar günü dedesine destek için oradaydı. Fotoğraf: Hüseyin Özdemir 65 plus 10-20 arası çünkü;

Bizim mahallenin kızları