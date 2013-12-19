Hanginiz daha masum?

Bu kavganın tek bir mağduru var o da bizleriz.

Bu ülkenin vatandaşları.

Ak parti oy vereni de vermeyeni kadar mağdur.

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Ak Parti ve Cemaat el ele verip birbirini büyütmüş, genişletmiş, kitlelerini artırmış iki yapı.

Biri diğerine başarıyı, iktidarı getirmiş diğeri ise bunun karşılığında ona devlet içinde ‘gizli güç’ olma olanağı vermiş.

İddia edildiği gibiyse şayet bu arada çalınmış-çırpılmış, türlü hukuksuzluğa da imza atılmış.

İş ayrılık noktasına geldiğinde ise bugüne kadar biriktirilen tüm açıklar tek tek ortaya çıkartılmaya başladı.

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Şöyle ki; önce insanların özel hayatına dair videolar, ses kayıtları ortalara saçıldı. Kavganın şiddeti arttığında ise Başbakan'dan, emniyet müdürlerinden, İçişleri Bakanı'ndan habersiz ‘bakan çocuklarına’ operasyon düzenlendi ve yolsuzluk dosyaları ortaya saçıldı. Daha sorgu aşamasında dosyada yer alan bilgiler, belgeler basına servis edildi.

11 yıllık Ak parti iktidarında güçlenen, insandan çok sırtlanı andıranların çoğunluğu oluşturduğu ‘yeni medya’da zevk çığlıkları ile bir diğerini gömmeye başladı.

Aynen uzun yıllardır farklı konu başlıkları ile yüzlerce insana yapıldığı gibi.

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Dün Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yaptığı konuşmada sosyal medyayı, gazeteleri, televizyonları ‘çirkin yayıncılıkla’ eleştirirken, ahlaklı olmaya davet edip masumiyet karinesini hatırlatırken gözden kaçırdığı önemli bir konu vardı o da şikâyetçi olduğu bu ortamdan sorumlu olduklarıydı.

Bu kasetli/kayıtlı, dinlemeli/yayınlamalı ortam Ak Parti iktidarı döneminde oluştu ve güçlendi.

Birçok yayın kuruluşu da uzun zamandır bugün Arınç’ın rahatsız olduğu yayınları bu tip verilere dayanarak yapmakta. Evet belki daha önce Ak Parti’ye dokunmuyorlardı ama bir çok masum insanın canını yaktılar.

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Ve finale gelirsek; Başbakan kameraların karşısındaki yerini alıp ‘çetelerden, örgütlerden hesap soracağız’ derken unuttuğu şey aslında bizim onun karşısına çıkıp bu ‘çeteleri’ bizim hayatımıza soktuğu için hesap sorma hakkımız olduğudur .

Bugüne kadar beraber yürütülen tüm operasyonlarda hiçbir sorun, haksızlık, adaletsizlik görmeyen, yapılanların çete işi olduğunu düşünmeyen Başbakana sormak isterim; hanginiz daha masum?