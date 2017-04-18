Referandumda seçim kurullarınca mühürlenmemiş oylar ve yine kullanılan mühürsüz zarflar, açık sayım başladıktan sonra YSK tarafından, yine açık yasa hükmüne rağmen geçerli kılındı ve bu da zihinlerde sorular oluşturdu.

Bu usulsüzlüğün daha doğrusu yasa dışılığın daha önce de yapılmış olduğunun YSK tarafından açıklanmış olması ise, yeni yapılanı meşru kılar mı?

Buna özürü kabahatinden büyük denilmez mi?

YSK şaibeden kurtulmalı, kurtarılmalıdır.

Sorulara gelince;

Mühürsüz oy pusulaları ve mühürsüz zarflar bir arada mı, ayrı yerlerde mi bulundu? Yoksa mühürsüz oy pusulaları mühürsüz zarfların içinde miydi?

Evet tercihli damgalanmış oy pusulaları mı, hayır tercihli damgalanmış oy pusulaları mı mühürsüzdü? Yoksa her ikisi de mi?

Bunlar toplam kaç tanedir? Genel toplamda yüzdesi nedir?

Hangi bölgelerde, hangi sandıklarda bunlara rastlandı?

Sandık kurulları bu tür oyları seçmene kullandırırken tutanaklarla belgelemişler midir?

Referandumda oylanacak kelimeler “evet” ve “hayır” iken bazı seçmenin eline “tercih” yazılı mühür yerine verildiği söylenen “evet” yazılı mühür kabul edilebilir mi? YSK yeterli sayıda “tercih” yazılı mühürü hazır etmemiş midir?

YSK bu soruları olanca açıklığı ve inandırıcılığı ile yanıtlayacak yetki ve donanıma sahiptir.

YSK şaibeden kurtulmalı, kurtarılmalıdır.

Canım olur böyle şeyler, yaklaşımı yapılan işin hayati önemi ile bağdaşır mı?

Yasa koyucu bu şartı hangi gerekçe ile ve hangi güvence ihtiyacı ile seçim yasalarına koymuştur? Buna uyulması gerekli değil midir?

Daha eski seçimlerde benzer olayların olduğu bilgisini açıklayan YSK neden ve nasıl bu tehlikeyi önceden hatırlamamış, hatırlatmamış, önlem almamış ve denetlememiştir?

Diyorlar ki; böyle bir ihmal sonucu, vatandaşın oyu ziyan olmamalıdır.

Ancak yasa ve kurala uymadığı bilinen şaibeli bir oy pusulasının geçerli sayılması, referandum sonucunu etkiliyecek ve çok büyük vatandaş tolpluluğunun oylarını ziyan edecek, dolayısıyla seçim sonucunu şu yada bu yönde değiştirebilecek kabiliyettedir.

Yapılan referandum ile, ülke yeni bir yönetim sürecine hazırlanırken bu sonucu belirleyecek seçimin belgeleri sayılan oyların tartışılmaması gerekirdi...

YSK şaibeden kurtulmalı, kurtarılmalıdır.