Vergi verenler biraz kafalarını dinlemeli…

Sabah akşam övünüp duruyorsunuz, biz yaptık, biz ettik diye, muhaliflerinize de sizin dikili bir ağacınız bile yok, diyorsunuz.

Bildiğim kadarıyla zaten ülkedeki geçerli rejime göre, yöneticiler üretici olmadığından bu dediğiniz övünmelere de elverişli değiller.

Yaptığınız ne varsa, buna borçlanmalar da dahil hepsi, çalışanların ve çalıştıranların üretimden elde ettiği gelirlerin içinden ayırıp ödedikleri vergilerle olmuştur.

Sonra unutmayın bu vergileri verenlerin yarıya yakını da Cehape'li seçmenlerdir. Demek ki sizin diktiğinizi söylediğiniz iki ağaçtan biri de onların övünme nedenidir, öyle olmalı.

Onların emeği vardır, ödediğiniz borçlarda katkıları vardır. Onlar iktidara gelirlerse yapacakları harcamaların, ödeyecek borçların, kısaca övünmelerine neden olacak ne varsa, vergileri verenlerin yine yarısına yakını da Akepe'li olacak.

Kısacası bizler üreticiyiz, sizin gibi yönetici değiliz. Onun içi kafamız böyle çalışıyor.

Üretici olmayan yöneticiler, hangi partiden olursa olsunlar, ister iktidarda, ister muhalefette bulunsunlar, ister işveren ister işçi, çiftçi olsunlar, övünmeyi bırakıp işlerine bakmalıdırlar ve artık helalleşmelidirler.

Yeni trend bu!

Biz zavallı, çalışan ve çalıştıran sınıfların vergi veren masum elemanları da biraz kafalarını dinlesin.