"Türkiye bu krizden çok iyi bir şekilde çıkacaktır"

Evde öyle oturup, dolanırken, “Sputnik Türkiye” adlı internet gazetesinde, koronavirüs ile ilgili iletişimin Türkçe çevirisinin yer aldığını gördük. Onun dikkatimizi çeken noktalarını alıp, diğer ayrıntıları es geçerek izleyicilerimizle paylaşmak istedik;

“Hükümetimizin bu krizi başarıyla yönetiyor olmasının ardında Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliği yatıyor.”

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk günden beri sergilediği kararlı liderlik sayesinde Türkiye koronavirüs krizini örnek bir şekilde idare ediyor.”

“Halkımızın sağduyusu ve Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde ülkemiz, dünyadaki en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden birisidir.”

“Yaptığımız insani yardımlarla dünyaya öncülük ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve aziz milletimiz ne kadar güçlü, kararlı ve özverili olduğumuzu bütün dünyaya gösteriyor.”

“Hiçbir tehlike karşısında pes edip teslim olmayacağımızı her gün daha güçlü şekilde kanıtlıyoruz.”

“Bu zorlu zamanda, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir lidere sahip olduğumuz için gerçekten çok şanslıyız.”

“Halkımız da Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar sayesinde hükümetimizin talimatlarına uymaya devam ediyor. “

“Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği sayesinde Türkiye bu krizden diğer ülkelere kıyasla çok daha iyi bir şekilde çıkacaktır.”

Bu sözleri kaleme alan İletişim Başkanı Sayın Altun. Endişeye mahal yok, dünya bir yana, biz bir yana. Burada anlaşılamayan yan, bu tweet mesajında bütün bu ifadelere neden gerek duyulduğu.

Sayın Cumhurbaşkanı, dilediği zaman gerekli gördüğü açıklamayı rahatlıkla yapıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Sayın İbrahim Kalın da basın toplantılarında sözcü olmanın bütün gereklerini harfiyen yerine getiriyor.

Bildiğimiz kadarıyla, adı üstünde, iletişimin sağlanması sorumluluğunu da Sayın Altun üstlenmiş. Bize de yapacak bişey bırakmamışlar. Acaba hangi ihtiyaçla böyle yoğun tweet atmayı gerekli gördüler ki? Evde kalın işte, işimize karışmayın, herşey yolunda!

Bu ilettikleri milletin ezbere bildiği şeyler, acaba kendileri ilk defa aniden farketmiş gibi heyecana mı kapıldılar, neden olmasın?

Herhalde Cumhurbaşkanlığı sözcülüğünde gözü yoktur. Ama göze girme konusunda istekleri olabilir. Belki eleştiriler canını sıkmıştır kim bilir. Her neyse.

Bunlar benim kuruntularım. Tweet İngilizce yazıldığına göre, bunları bilmeyen dünya öğrensin diye olabilir. Ama Sayın Altun’un dediğine göre, zaten Sayın Cumhurbaşkanımız ne kadar güçlü, kararlı ve özverili olduğumuzu bütün dünyaya gösteriyor. Bundan kuşkunuz mu vardı?