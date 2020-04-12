Tecrit ve sabırlı insanlar

İnsanı insan yapan kimlik, kişilik, aidiyet gibi hususiyetler anlamlarını yitirdi mi, artık sadece hangi yüzdelerin içinde yer alıyorsun ve yüzde kaçlardansın?

İşin gerçeği, ne güzel birbirimizi etkisizleştiriyorduk, hepimiz birer kahraman, gazi, şehit yada hain idik, bu göze görünmez koronavirüs de nereden çıktı?

Sorgusuz sualsiz, ayırımsız, önüne gelenin ciğerini okuyor, artık biz sadece negatif yada pozitif olan, yoğun bakımlarda kalan, maskeli ölen kurbanlarız!

Evinde, hanesinde olan da var, sarayında, hapishanesinde gün sayan da, hepimiz ağıllara tıkılmış, sessizce bekleşiyoruz, aş, aşı, ilâç, cellat, salavat!

İzolasyon, enfeksiyon, dezenfeksiyon, enjeksiyon, hijyen, immün sistem, entübe, pandemi, sosyal mesafe, kit, test, antikor, asit-asetilsalisilik uzman!

Alkışlanmayı hak eden, hakiki fedakâr, kendini helâk eden sağlık çalışanları; doktor, hemşire, hasta bakıcı, laborant, teknisyen, eczacı, ambulans sürücüsü.

Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanı, Sağlık Bilim Kurulu, Belediyeler, Kızılay, maske ve koruyucu tulumları üretenler, yardım örgütleri.

Dünyanın tümünü sallayan bulaşık virüse karşı milli mücadeleden dem vuranlar, düşmanı muhalifin içinde arayan, yalanı erdem sayan da var, varsın olsunlar.

Ona buna, hekime, hâkime yumruk atan acizler de var, dilimi tutayım dedim ama olmuyor, buyurun size, hem suçlu hem güçlü işte koronavirüs, haydi vur!

Panik pandemik, iki gün iki gece tecrit, on ikiyi iki geçe aniden başlamıştı bile, adama sormazlar mı, bunca ölüm kalımda, aklınız neredeydi, kurnaz siyasetçi!

İnsanları itiş kakış toplaştırırsan, ne kadar korona varsa hepsine bulaşırlar, sonra evlerine kucaklarında ekmek, maske, rulo kağıt ve endişelerle dönerler.

Evde, ekmek, maske, kolonya, artık ne olursa, koronasıyla birlikte paylaşırlar, iki gün, iki gece evde kalınca, karnını doyurup, rulo kağıt kullanmaya koşarlar.

Eldekiler, evdekiler, sokağa çıkma yasağı gibi iki günde biter, haydaa sokağa, koca toplumu onikiye beş kala ev hapsi ile tehdit edersen olacağı işte budur.

İnsanların içinde, rengarenk grafik bir göstergede vak'a olmayı da, sayısal bir öğe sayılmayı da hiç istemeyen ve tecrit'de sabırla bekleyen insanlar da var.

Onları unutmayın, onlardan biri olun, tecritte kalın, öksürük olmayın.