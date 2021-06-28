Tan Oral çiziyor...

Evvelce benimsediği hâlde, sonradan kendi insanının yoksulluk sorunlarına boşverip, onların parasıyla uzaklardaki başka din kardeşlerine kahramanlık taslayarak oradaki muhtaçlara yardım yetiştirmek ve bundan da içeride siyasî kazanç sağlamaya çalışmak, nasıl bir yardımseverliktir?