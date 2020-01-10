Tan Oral çiziyor...

Bilinen tarihten bu yana, her gün her yere, taşa toprağa, kile tablete, papirüse kağıda, ekrana Whatsapp'a, boş duvara asfalta, hâlâ bıkmadan yılmadan, yazılıyor çiziliyor, siliniyor bidaha yazılıyor. Seslendiriliyor, susturulursa bidaha… Kayıt ediliyor, çoğaltılıyor, saklanıyor. Toprağa gömülen yazılı çizili taşlar şimdilerde tırnak kadar USB belleğin içine sığdırılıyor.