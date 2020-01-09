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Tan Oral

tan.oral@gmail.com

09 Ocak 2020

Tan Oral çiziyor...

Türkiye'nin önde gelen çizerlerinden Tan Oral, çizgileriyle Türkiye ve dünya gündemini yorumluyor

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Tan Oral

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Esin ve esinti

Bilinen tarihten bu yana, her gün her yere, taşa toprağa, kile tablete, papirüse kağıda, ekrana Whatsapp'a, boş duvara asfalta, hâlâ bıkmadan yılmadan, yazılıyor çiziliyor, siliniyor bidaha yazılıyor. Seslendiriliyor, susturulursa bidaha… Kayıt ediliyor, çoğaltılıyor, saklanıyor. Toprağa gömülen yazılı çizili taşlar şimdilerde tırnak kadar USB belleğin içine sığdırılıyor.

Tan Oral çiziyor...

Türkiye'nin önde gelen karikatüristlerinden Tan Oral, çizgileriyle gündemi yorumluyor

Tan Oral çiziyor...

Türkiye'nin önde gelen karikatüristlerinden Tan Oral, çizgileriyle gündemi yorumluyor

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