Tan Oral çiziyor...

Siyasi olaylar, yaşandığı günlerde enine boyuna, en ince ayrıntısına kadar, inatla dikine veya sabırla suyuna giderek tartışılıyor. Bu yapılırken de taraflar, olmasını istedikleri yönde veya olan gelişmelerin doğrultusunda, kendi bakış açılarını şişiriyor, savunuyor ve bizlere kabule zorluyorlar. Siyaset denilen fenomen işte böyle bişey.