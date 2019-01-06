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Tan Oral

tan.oral@gmail.com

06 Ocak 2019

Tan Oral çiziyor

Tan Oral çizgileriyle Türkiye ve dünya gündemini yorumluyor

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Tan Oralköşe yazısı

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Kazan!.. Kazan mı?..

Siyasi olaylar, yaşandığı günlerde enine boyuna, en ince ayrıntısına kadar, inatla dikine veya sabırla suyuna giderek tartışılıyor. Bu yapılırken de taraflar, olmasını istedikleri yönde veya olan gelişmelerin doğrultusunda, kendi bakış açılarını şişiriyor, savunuyor ve bizlere kabule zorluyorlar. Siyaset denilen fenomen işte böyle bişey.

Tan Oral çiziyor...

Türkiye'nin önde gelen karikatüristlerinden Tan Oral, çizgileriyle gündemi yorumluyor

Tan Oral çiziyor...

Türkiye'nin önde gelen karikatüristlerinden Tan Oral, çizgileriyle gündemi yorumluyor

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