Tan Oral çiziyor...

"Ruslar, Montrö bizim için kutsal inek sayılır, Montrö’ye dokundurmayız, demişlerdi. Çünkü Montrö, sadece boğazların güvenliğini değil, aynı zamanda Karadeniz’in dolayısıyla da orada kıyısı olan tüm ülkelerin güvenliğini sağlayan bir sözleşmedir. Boğazlar üzerindeki egemenlik hakkımızı bu sözleşmeyle aslında konsolide etmiş olduk. O bakımdan Montrö Sözleşmesi bir diplomatik başarıdır.”