T24 LogoT24 Logo

Tan Oral

tan.oral@gmail.com

19 Ekim 2014

Tan Oral çiziyor

Türkiye'de karikatürün önde gelen isimlerinden Tan Oral, çizgisiyle gündemi yorumluyor...

 

 

.

.

.

.

.

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

tan oral17 aralıkkarikatüryorumt24yolsuzluk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

Yazarın Diğer Yazıları

Tan Oral çiziyor...

Türkiye'nin önde gelen çizerlerinden Tan Oral, çizgileriyle Türkiye ve dünya gündemini yorumluyor

Tan Oral çiziyor...

Türkiye'nin önde gelen çizerlerinden Tan Oral, çizgileriyle Türkiye ve dünya gündemini yorumluyor

Ark İstanbul

"Ruslar, Montrö bizim için kutsal inek sayılır, Montrö’ye dokundurmayız, demişlerdi. Çünkü Montrö, sadece boğazların güvenliğini değil, aynı zamanda Karadeniz’in dolayısıyla da orada kıyısı olan tüm ülkelerin güvenliğini sağlayan bir sözleşmedir. Boğazlar üzerindeki egemenlik hakkımızı bu sözleşmeyle aslında konsolide etmiş olduk. O bakımdan Montrö Sözleşmesi bir diplomatik başarıdır.”

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24