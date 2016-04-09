Taksim’de 1 Mayıs seçenekleri…

Taksim Meydanı'nda 1Mayıs kutlamalarında yada kutlanamamalarında hep iki taraf vardı.

Bunlardan biri;

1 Mayıs Bayramını Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyenlerdi.

İşçi sendikaları, demokratik kuruluşlar hep bu alanda kutlama yapmak istiyorlardı.

Diğeri;

1 Mayıs Bayramı’nı Taksim’de kutlamak isteyen kuruluşlara izin vermeyen ve bunu engelleyenlerdi!..

Hükümet çevreleri, orada düzenleme çalışmaları olduğu gerekçesi ile bu kutlamalara izin vermiyorlardı.

Şimdi;

Bugüne kadar bir türlü anlaşamayan bu iki taraf için, ikişerden dört seçenek ve senaryo bulunuyor.

Taraflardan biri için önerilen iki seçenek şöyle özetlenebilir…

1) a) Zemin döşeme işi sonlanmak üzere olan Taksim'in meydan düzenlemesi Nisan sonuna kadar bitirilir ve hükümet “Buyurun işte, şimdi artık 1Mayıs Bayramını rahat rahat burada kutlayabilirsiniz” der. Sonra da, kutlamaların sıkı güvenlik önlemleri altında, bu yeni alanda gerçekleştirilmesini sağlar. Veya…

1) b) Meydan düzenlemesi hükümetçe bitirilmez ve yine bu gerekçe ile ya da başkalarıyla, meselâ güvenlik bahanesiyle kutlamalara izin verilmez...

Ve devreye cop, gaz, TOMA ve mermiler girer, kutlamalar engellenir. Beyoğlu gaza boğulur…

Taraflardan diğeri için düşünülen iki seçenek ise de şöyle olabilir;

2) a) İşçi sendikaları ve sivil toplum kuruluşları, hükümet çevrelerine sizinle uğraşmaya değmez, der ve sizden sıkıldık, bıktık, küstük, zaten güvenilmezsiniz diyerek, Taksim'den vazgeçer, 1Mayıs'ı başka bir yerde kutlamaya karar verir. Meydana gitmez, engelleri, önlemleri boşa çıkarır. Veya…

2) b) İşçi sendikaları ve sivil toplum kuruluşları, 1Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak için yine ısrar eder, meydana girmeyi zorlar, çatışır ve her şeyi göze alır. Her şeyi göze alanlar da göz altına alınır. Olur biter!.. 1b seçeneğinin diğer bir anlatımı gibi...

Gelelim bu ikişer şıklı senaryoların muhtemel çifte neticelerine...

Bir;

a) Her iki taraf da, daha önce defalarca yaşadığımız ve izlediğimiz gibi, Taksim Meydanı konusundaki inatçılıklarını kararlılık adına sürdürürler ise... Ne olur?

Medyaya iş çıkar. Gazeteler, internet siteleri haberlerle, TV’de tartışma oturumları aklı evvel konuşmacılarla dolar taşar ve günlerce sürer. Zaten gergin olan vatandaş biraz daha gerilir. Daha tatsız, daha acı olaylar da ne yazık ki imkân dahiline girer!..

b) Pekâlâ bu ihtimale karşı, işçiler ve STK'lar Taksim Meydanı’na gitmez ise... Ne olur?

Hiç bir şey olmaz!..

İki;

a) Beklenmedik bir kararla Taksim Meydanı 1 Mayıs Bayramı kutlamaları için açılır ise...Ne olur?

Çok iyi olur!..

b) Bu durumda işçiler ve STK’lar 1 Mayıs’ı kutlamaya Taksim Meydanı’na gider ise. Ne olur?

Hiç bir şey olmaz!..

Madem ki o doğal meydan yok oldu, yerine alabildiğine bomboş koca bir alan çıktı ortaya.

Bir işe yarasın bu alan, bırakın insanlar toplaşsınlar, bayramlarını neşeyle kutlasınlar, içlerini döksünler.

- Olur olur,

- Bal gibi olur.

- Herkes nefes alır.

- Kamuoyu rahatlar.

- İşçiler moral bulur.

- Hükümet artı puan alır.

- Yılların derdi şifa bulur.

- Dünya, sonucu takdir eder.

- Belki bozulan biri de bulunur... ----------o----------