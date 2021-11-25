Nereden olacak, bu memleketin hali n'olacak diye düşündüğüm anda, birden bire, reklam spotu gibi sloganlar çakıyor kafamın içinde. Oradan biliyorum.

Meselâ; hiç para sıkıntısı çekmiyorum, param yok ki sıkıntısı olsun.

Meselâ; hiç para kazanamıyorum, demek ki iktisat yapıyorum.

Meselâ; iş aldığım yerlerde, insanlar parasızlıktan o kadar çok sızlanıyorlar ki, içim eriyor. Ücretimi istemeye utanıyorum, sübvansiyon yapıyorum.

Meselâ; son çalıştığım ceridede, maaş diye para yerine senet veriyorlardı, ben de onları biriktiriyordum.

Sonra vadesi geçen senetler çoğalınca, para tahsilatı için muhasebe müdiresine gidip gelmeye başladım, aynen gittiğim gibi de geri dönmeye...

Senetler biriktikçe kendimi varlıklı hissediyordum, ama tadım tuzum kalmamıştı, uykularım da kaçmaya başlamıştı.

Olacak gibi değil, uğraşamam onlarla. Götürdüm tüm senetleri asık suratlı muhasebeciye geri verdim. Yüzünde güller açıldı, 'kahve alır mıydınız' dedi.

Eve geldim, böyle durumlarda yaptığım gibi, kafamda fır dönen uğultudan akıl defterime bir dörtlük düşürdüm;

Avara kasnak

çalışıyorum

ama işsizim

meccani yani.

Hafiflemiş oldum, uyku bastırdı birden. Mis gibi uyudum.

Mis gibi ekonomist olmak kolay mı sanıyorsunuz?

Uyandırıldığımda, dolar başını almış gidiyordu.

Cep ve masa telefonları, tabletim, bilgisayarım, televizyon ve çalar saat hep birlikte, çığlık çığlığa dolu dizgin doların hızlı tırmanışa geçtiğini art arda anons ediyorlardı.

Ben ise bir ekonomist olarak hiç ilgilenmiyordum. Uzman bakanların dediği gibi, sabahları simit almaya onunla mı gidiyordum sanki…

Bakın, dolar canlıdır, yeşil renkli canlı bir yaratık! Dolar, kendi kararıyla dolaşır, gelir gider, iner çıkar. Dolar fırlar, dolar düşer bir tarafını kırar.

Dolar bağımsızdır, bağlasan durmaz.

Doların kaybolmak ve birikmek gibi huyları da vardır. Çelik kasaları ve başka ülkelerin merkez bankalarını çok sever, oralarda döviz adıyla anılır.

İyi güzel de doların değeri arttıkça, içinde dolaştığı ülkenin parası da parite uğruna açılıp saçılır ona yetişmeye çalışır, sonunda hiçbir değeri kalmaz olur.

Özetle; ekonomist mis gibi izler, siyasetçi miş gibi gizler.