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Tan Oral

tan.oral@gmail.com

04 Aralık 2016

“Mevzuatı boşverin!”

Yürürlükteki yasalara, bilgi ve uyarılara boşvermek, memleketteki sıradan işlerdendi...

Başbakan Binali Yıldırım, dün engelliler gününde  yaptığı konuşmada bürokratlarına  "Mevzuatı bırak, işine bak” talimatı veriyordu. Bu haber Tv ekranlarından da tüm ülkeye yayımlanıyordu.

Zaten, mevzuata kimsenin baktığı filan da yoktu, yani yürürlükteki yasalara, bilgi ve uyarılara boşvermek,  memleketteki sıradan işlerdendi.

İşte size Beyoğlu’nda, Galatasaray meydanında, PTT binası girişindeki bir sahanlık ve rampa örneği.

Yapıldığından beri izlerim, yüksek sahanlıktan içeri almaya çalıştıkları arabalarla her gün biraz daha kırılıp dökülmekte, basamağı da yok, dik rampadan çıkan yayalar da kaymamaya çalışır dururlar. Sanki…

Engelliler düşünülmüş ama engelsizler de, her halde bir an önce engelli olsunlar diye basamak filan da yapılmamış. Oysa ki…

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, yayımladığı  Özürlüler için Ulaşılabilirlik Rehberi’nde* böyle bir giriş için yapılması gerekenler hatırlatılmış, tüm ölçüleriyle çizilmiş ve önerilmiş.  

İşte size, ölçü ve çizimleri ile “Ulaşılabilirlik Kılavuzu”nun ilgili sayfası ve mevzuata boşverilen  PTT girişi sahanlığı ve basamaksız dik rampanın fotoğrafı:

Aman Dikkat!..

 

Kaynak: Disabled Acces Guide

 

 

 

 

 

 

 

 

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