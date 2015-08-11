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Tan Oral

tan.oral@gmail.com

11 Ağustos 2015

Kaçak göçmenler

Her gün haberlerde artan sayılarla izliyoruz kaçak göçmenleri, insan tacirlerinin şişirdiği botlarda umuda giderken, sığınmacı bile olamadan denizlerde alabora olup yitiyorlar

Her gün haberlerde artan sayılarla izliyoruz kaçak göçmenleri.  İnsan tacirlerinin şişirdiği botlarda umuda giderken, sığınmacı bile olamadan denizlerde alabora olup yitiyorlar.

Savaşa neden olan yoksulluktan, çoluk çocuk, barışa doğru kaçan kaçaklar!.. Ya ölüm haberleri geliyor, ya sınır dışı olmaları...

Adaletin bu mu dünya?.. Selda Bağcan'ın seslenişi duyuluyor. Bir de 7-8-9 Ağustos Silivri'de 54. Yoğurt Festivali'nde yer alan "Kaçak Göçmenler" adlı uluslararası karikatür sergisi çizgilerinden çevreye yayılan kara mizahın buruk tadı...

Oğuz Aral'ın da doğum yeri olan Silivri'de, on ülkenin on iki çizerini, ünlü Don Quichotte mizah dergisi yönetmeni Erdoğan Karayel bir araya getirdi. Silivri Belediyesi'nin konuk ettiği çizerlerin isimleri, resimleri ve ülkeleri aşağıdaki sergi afişinde:

Sergi, beyazlar giymiş kalabalıkların Barış Yürüyüşü yaptığı ana cadde ile kıyı şeridi arasında yer alan güzel bir parkta düzenlenmişti. Şık giyimli on iki çizer ve izleyicileri Silivri Belediye Başkanı'nı yürüyüşten sonra sergi açılışı için bekliyorlardı.

Geldiler!.. Başkan ve kalabalık avenesi bir hışım gelip önümüzden geçip gittiler.

Ne selam ne sabah! Ne duraksadılar, ne kimseyle göz göze geldiler, ne de bir tek çizgiye bile göz attılar. Tam bir "Selâmsız Bandosu" örneği, nefis bir mizah gösterisi!..

Eli böğründe kalan çizerler, Başkan'ın bu müthiş mizah sunumu sonrası, gülmekten kırıldılar;

Beyazlar giyinmiş topluluğun en önünde sert adımlarla, burnu havada yürüyen lacivert giyimli kişinin başkan olma ihtimali tartışıldı. Kendisini tanıyanlar hayretler içinde bu ihtimali doğruladılar, evet o!..

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