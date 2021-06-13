İlmî ve bilimsel salya araştırmaları

Nasıl ki;

I-Masa üstüne bırakılan pireye "sıçra" talimatı verildiğinde, pire söz dinliyor ve derhal kedinin üstüne atlıyor.

II- Pirenin arka ayakları kopartıldığında ise, verilen sıçrama komutuna hiç aldırmıyor, eskisi gibi kedinin üstüne sıçramıyor. Kedi pirelenmekten kurtulmuş oluyor.

III-Bulgu: Ayakları kopartılan pirelerin kulakları artık duymuyor, sağır oluyorlar!

* * *

Bu araştırma ile varılan bilimsel sonuçlara bakıldığında ve elde edilen ilginç bulguların da ışığında, yeni bir bilimsel çalışmanın da yolunun açılmış olduğu görülecektir.

Marmara denizini kaplayan Müsilaj, namı diğer Salya ile laboratuvar ortamında sürdürülen çalışmalardan ilginç ve umut vaat eden sonuçlar elde edildi.

Şöyle ki;

I- Salya ile kaplı Marmara kıyılarından bir maşrapa dolusu salya alındı.

II- Denizden alınan bu bir maşrapa dolusu sulu salya, bir mutfak süzgecinden geçirilerek bir kovaya boşaltıldı, sonra kovada toplanan salyasız sular denize döküldü.

III- Görüldü ki deniz suyu, olduğu gibi tekrar denize dönmüş, buna karşılık salya sümük ne varsa süzgeçte kalmıştır. Denizden maşrapalarla salya suyu alınan yerde, açıkça görünen pırıl pırıl deniz bir süre izlenmiş, sonra çevredeki salya tekrar bu açıklığı kapatmıştır. Süzgeçte kalan salya sümük de sahildeki kumlara dökülmüştür.

IV- Bulgu: Maşrapa ile alınan, süzgeçle salyasından ayrıştırılıp tekraren denize iade edilen mahlul, yani tuzlu şeffaf deniz suyu, matluba muvafık bulunmuştur. Denizlerin yeniden salyadan tasviye edilme ihtimali karşısında, ekranlarda ve muhitte hâdisata muttali olan seyirciler sevince gark olmuşlar ve alkış tutmuşlardır, Marmara kurtuluyor!..

V- Tavsiye: Yukarıda izah edilen ve ilmî amelde istimal edilen maşrapa yerine daha iri kıyım kupalar ile vazife ifa edilirse, bahrî ummanın tekmili birden bidayette nasıl saf iseler aynen öyle pirüpak hale avdet etmiş olacaklardır.

Şerşör tetkikatının neticesi ve laboratuvar ârazının da ayan beyan işaretlediği üzre salya sümük bahanesi ile memleketin tekâmül ve kalkınmasına mâni teşkil edecek inşaî dedikoduların da sesi soluğu kesilmiş oluyor. Marmara yakında sizden kurtuluyor inşallah. İlim gibisi var mı?