Emboli küçüktür ama mide bulandırır.



Minik bişey, İstanbul trafiğinde gezercesine dur-kalklar ile içimde dolaşırken, sulandırılmış haliyle beyni bulamayınca beyincik ile iktifa etmiş, oraya uğramış. Bu da baş dönmesi yapıyormuş.



Sonuç olarak embolik halim ile beni birkaç gün, çevrede sevecen hemşirelerin koşuştuğu bir klinikte, el bebek gül bebek konuk ettiler, sağolsunlar.



Çocukluğumdan beri giydiğim erkeksi elbiseler orada çıkarılıp da üstüme arkadan bağcıklı çiçekli bir entari geçirilince, beni görmeye gelen meraklı dostlar bunu fırsat bilip cep telefonlarıyla bol bol fotoğraflarımı çektiler. Ben de iki elimle eteklerimi tutarak onlara poz verdim.





Bu durumda iken, hele ki koluma takılı ıvır zıvırla elde kalem masaya oturmam ve beyaz kâğıt üstünden el âleme nizam vermem, diskur çekmem imkânsızdı. Çaresiz kadere razı geldim. Bu rızamı da T24'ün kulağına usulca fısıldadım. Hani belki olur a, noksanlığım fark edilir de merak konusu olurum gibisinden.



Bütün bunlar çok güzel de, benim çizgili denetimimden yoksun kalan sevgili ülkemiz ve onun da içinde yer aldığı kıçı kırık dünyamız üç beş günlük gaybubetimde allak bullak olmuş, ne hale gelmiş;



Prens Henry halktan biriyle nişanlanmış, bu beni ilgilendirmez. Reza Zarrab sanıklıktan tanıklığa terfi etmiş. Ona buna verdiği rüşvetlerin miktarı, dudak mı uçuklatmış, yoksa ağızları mı sulandırmış, bilmesem de olur. Kılıçdaroğlu'nun orijinal belgeleri havalarda uçuşmuş! Enflasyon ile faizler boy ölçüşmüş, kazanan boyflasyon olmuş, gülmeyin!.. FTÖ, PYD, YPG, PKK, TSK, AKP, RTE, ABD, ABC, XYZ, ETC... ve diğer üç harfliler daha pek çok şey, pek çok iş becermişler, tabîi ki bana sormadan. Merkel ise Schultz’u kafaya almış yeniden iktidara umutlanmış. Lozan’ı Atina'da konu etmiş bizimkiler. Pantomim ustası Putin, Ortadoğu sahnesinde sessizce oyun kurarken, onun iktidara getirdiği söylenen Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapmaya hazırlanmış. Kuzey Koreli Kim -kim?- Trump'a gözdağı füzeleri sallayıp duruyormuş bol keseden!..



İşe ben ortalıkta görünmezken, bütün bunlar ve bunun gibi daha kim bilir ne saçma şeyler oluyormuş da haberim yokmuş, ne diyeyim?..

Onlar ise, sen artık evine dönsen iyi olur, dediler. Döndüm.

Allah hepimizi, pek sevdiğimiz ülkemizi ve dünyamızı her türlü hain Emboli'den sakınsın... Âmin!..

Ara sıra görüşmek üzere…

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