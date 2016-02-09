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Tan Oral

tan.oral@gmail.com

09 Şubat 2016

Duvardan inen fotoğraf...

Sanki memlekette her şey yolunda da...

Büyük bir iş yerinde, ülkenin en büyüğü, en önemlisi sayılan ve bilinen o yerde akıllara seza bir olay oldu. 

O iş yerinde çalışanlardan biri, odasının duvarında öteden beri asılı duran, artık aramızda olmayan çok değerli bir şahsiyete ait fotoğrafı duvardan indirivermiş. 
Olur a!.. 

Ama bir hanım arkadaşı da bunu görmüş. Görür a!.. 

O da bir başka arkadaşına gördüğü şeyi, yani o iş yerinin banisi olan tarihi kişiye ait değerli fotoğrafın duvardan indirildiğini anlatırken, anlatır ya, o sırada bu muhavereye kulak kabartan daha başka biri de olanları duymuş. Duyar a!.. 

Olanları duyan adam da, bu duyduklarını hemen koşmuş o iş yerinin bölüm başkanına yetiştirmiş. Haydaaa!.. Ortalık ayağa kalkmış mı?

O hanım arkadaşı bir kenara çekip sormuşlar, orada asılı duran fotoğrafı duvardan indiren kimdi? Sen görmüşsün, söyle bakalım bize, kimdir bu işi yapan kişi, demişler. Ve eklemişler…

Bak şimdi o duvar bomboş kaldı, sadece indirilen çerçevenin duvar badanasını solduran izi kalmış. Bütün duvar zamanla kirlenmiş leş gibi olmuş, bir tek fotonun kaldırıldığı yer tertemiz, sırıtıyor. Foto oradan indirilince duvarların hali tabak gibi ortaya çıkmış. Gören olursa ne der, bir düşünsenize…

Şimdi lütfen söyler misiniz, o fotoğrafı duvardan indiren kimdi?..

Siz ne dediğinizin farkında mısınız, diye birden parlayan Nazlı hanımefendi de, ben arkadaşını gammazlayacak biri miyim, diye itirazını serdetmiş. 

Vay sen misin söylemeyen, diyerek hanımefendiyi iş yerinden atmak için, her türlü mekanizmayı hemen harekete geçirmişler, inanılır gibi değil, yani resmen kovacaklar, şakası yok.

Kimsenin aklına o duvarı baştan badanalayıp üstüne de tarihi şahsiyetin yeni ve pırıl pırıl güzel bir fotoğrafını asmak gelmemiş. Gelmez a!..

Bu abuk sabuk yazıyı okuyanlar da bana, sen o fotoğrafın kime ait olduğunu bilmiyormuş gibi yapma, diyebilirler. Sanki memlekette her şey yolunda da, can yakan hiçbir şey olmuyor da, yazdığın şeye bak diyebilirler. Çok da iyi olur…

Çünkü ben de  bu abuk yazıyı nasıl bitireceğimi, nereye bağlayacağımı, inan olsun bilmiyorum!..

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