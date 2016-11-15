T24 LogoT24 Logo

Tan Oral

tan.oral@gmail.com

15 Kasım 2016

Boş boş konuşmalar...

Bunun için, her halde bir diplomaya filan gerek de yoktur

Nefes aldığın şu dünyada, sağına soluna bakıp canını sıkıyorsan eğer, bir yandan da düşünüyorsun demektir. Aklından geçeni de söylemende ne beis olur ki?
 
Bunun için, her halde bir diplomaya filan gerek de yoktur. Ne derlerdi, hayat üniversitesi'nden mezundur. Alaylı anlamında!.. Yada eskiden "çarıklı erkânıharp"denirdi, köylü bilgeliğini yüceltme yada küçümseme salıncağına oturtmak için.

Tersi de söylenirdi elbet, mektepli değilsen konuşma anlamında!..Yanıtı da, bizim orada Oxfort vardı da biz mi gitmedik, diye gelirdi. Şimdilerde önerilense faklı, okulluysan sus, gibi!..

Bugün nereye koyduğumu bile hatırlamadığım o mezuniyet belgelerini bana vermeden önce, soyumun tarih boyunca ne kahramanlıklar yaptığını ezberleyip ezberlemediğimi tartmak için sınava çekmişlerdi.

Söylememi istedikleri şey de, ecdadımın diğerlerini nasıl kılıçtan geçirdikleri bilgisiydi. Yarın da haklı olarak,  nasıl tankın üstüne çıktıklarının sorulacağı gibi.

Ama nefes aldığın şu dünyada, sağına soluna bakıp canını sıkıyorsan eğer, bir yandan da düşünüyorsun demektir, dedim ya...


Yaşadığım kentte "Dünya Enerji Konferansı", burnumun ucuna kadar gelip, burada  toplanınca benim de dikkatim ayaklandıydı. Meselâ…

Atalarımın nasıl kılıç kullandıklarını  öğretmişler ama o kılıcın nasıl yapıldığını, onu yapabilmek için hangi bilgi ve hangi enerjinin kullanıldığından söz etmemişlerdi.

Evet… Su, Yel, At ve Kol gücü gibi kudretlerin kullanıldığını biliyordum tamam da, ya demiri eriten ateş?..

Öyle ya, taş kömürünü biliyoruz, sonra petrol, derken doğal gaz ve atom enerjisi. Bunların hiç biri o zamanlar piyasada yok. Şimdi bunların hepsi, sonunda elektriğe varmak için gerekli, bunu da biliyoruz.

Üstelik hepsi çevre kirlenmesine varıyor. Nefes aldığımız şu dünya'nın nefes alınamaz hale gelmesine yarıyor.

Bu durumda sıra yeniden Su'yu, Yel'i ve hepsinin babası Güneş'i  hatırlamaya geliyor.. Ne için, yine elektrik için, şu demiri eriten kudret, elektrik için!..

Pekâlâ, ya daha önce, çok daha önce? Kahramanlık yapacak adayların eline Kılıç vermek için demiri hangi enerji ile eritiyorlardı acaba?

Odun ile !..

Evet şu yenilenebilir enerji kaynağı ile… Odun yanınca ateş yani enerji olur. Kül kalır, karbondioksit duman olur, havaya uçar. Güneşin altında yan gelip yatan ağaçlar da onu alır yeniden oduna çevirir.

Odun ateş olur, demiri eritir Kılıç olur, suya batırılır Çelik olur ve onu
eline alan adam, kahraman olur. Kimse de merak etmez nasıl olur.

Oysa olan olur, kahramanlar çoğalır, ama bir gün gelir ormanlar da tükenir, yetmez olur. Ve sonunda...

"Dünya Enerji Konferansı" toplanır. Boş boş konuşmalar yapılır, dediklerine göre. Derken…

Ceddimizi ve neslimizi çok iyi bilen ve çevreci ecdadımızın torunu olan enerjik bakanımız sayın Berat Albayrak, Uzun Mehmet'ten sonra taş kömürünü bir kez daha  yeniden keşfeder. Nerede,  Kömür Eylem Plânı Çalıştayı’nda.
                                                           -------o-------

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

Tan OralT24köşe yazısıBerat AlbayrakEnerji

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

Yazarın Diğer Yazıları

Tan Oral çiziyor...

Türkiye'nin önde gelen çizerlerinden Tan Oral, çizgileriyle Türkiye ve dünya gündemini yorumluyor

Tan Oral çiziyor...

Türkiye'nin önde gelen çizerlerinden Tan Oral, çizgileriyle Türkiye ve dünya gündemini yorumluyor

Tan Oral çiziyor...

Türkiye'nin önde gelen çizerlerinden Tan Oral, çizgileriyle Türkiye ve dünya gündemini yorumluyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24