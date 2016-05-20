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Tan Oral

tan.oral@gmail.com

20 Mayıs 2016

Basit karmaşa...

Hayat dediğin ne ki, yeme içme, hareket etme, sevişme ve uyumadan ibaret

Hayat dediğin ne ki, yeme içme, hareket etme, sevişme ve uyumadan ibaret.

Yeme içme dediğin de, hareket edebilmek için gerekli. Hareket  dediğin ise, yeme içme'ye ulaşmak için elzem.

İlâveten, bir eş ve  kolayından uyumak için güvenli bir yer. Bunu  bulmak için de yine kıpırdamak kaçınılmaz. Hepsi bu!..

Bunların tümü  belli bir süre  sonra da kendiliğinden bitecektir üstelik.  Bu ne telaş! Yemediğin, içmediğin, kıpırdamadığın zaman hayat da yoktur işte!

Gelelim Drozofila'ya!..  O da ne ya?..

Evde banyonun beyaz fayanslı ortamında, dikkatimi çeken  minicik bir sinek uçuşuyordu. Tatarcık dediklerinden olmalı.

Bir yere konduğunda, lup ile yakından bakmıştım kendisine.
Muhteşemdi. Mükemmel, ayrıntılı ve özenli  bir beden, aerodinamik kurallara tamtamına uygun saydam ve zarif kanatçıklar, şaşırtıcı gözler ve antenler.

Çok ufaktı bana göre. Bilim kitapları ondan Drosophila diye söz ediyordu.

Aklımı tetikledi, bu ne yapar, neyin peşinde uçuşur, ne amaçlar, plânı programı var mıdır, gibisinden.

Uyarılan zihnim, bunlara yanıt uyduracak kadar becerikliydi.

Bence bir plânı yoktu, ama bir program sahibi olduğu kesindi. O da neydi...

Aç kalmamalıydı, tehlikelerden kendini sakınmalıydı, bir an önce bir eş bulmalıydı, ve mutlu son. Olur yada olmaz.

Hepsi bu!.. Türün sürmesi.

Tıpkı bize benziyor.

Bir farkla, biz insanlar sürekli plân da  yapıyoruz, kendi lehimize ve de birbirimizin aleyhine. Program da yapıyoruz, türün devamına ve gelecek umuduna. Olur yada olmaz.

Drozofila ise çok kısa bir zaman dilimi içinde bu döngüyü birkaç kez tamamlıyor ve türünde bir yenisine yol açabiliyordu, programı öyle.

Bu nedenle araştırma laboratuarlarının gözbebeği. Araştırmacı kişi çok kısa sürede, ondan bir kaç nesli art arda izleyebiliyor, kurcalıyor ve inceleyebiliyor.

Altı üstü bir ufacık sinek!..

Tıpkı bize benziyor.

Siyaset laboratuarında politik frankeştaynlar bize de sinek muamelesi çekiyorlar. Bir kaç nesil üzerinden, bize rağmen, kendi lehlerine nice programlar yapıp uyguluyor ve izliyorlar. Olur yada olmaz!..

N'olacak? Altı üstü bir küçücük insanız işte!..

Monarque  filân değiliz!..

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