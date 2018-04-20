Uzun yıllar boyunca, yedi-yirmi dört hep söylendi. Herkesler de kulaklarını dört açtı dinledi ve anladı, buna göre de oy kullandı. Fena mı oldu?..

İşte şimdi yine her şeyimiz var çok şükür, öyle deniyor. Dünyanın en uzun köprüsü, en geniş köprüsü, dünyanın en büyük hava limanı, kilometrelerce bölünmüş yol bizde, beraberce ıslanmışız o yollarda hep beraber, bütün borçları ödenmiş bir ülkedeyiz yani mükemmel bir ekonomide yaşıyoruz, Rabia’mız da var zaferlerimiz de, iri diri biri olarak kiri pası ile hep beraber Türkiye olmuşuz, tüm ülke arkanızda, dik de duruyoruz, muhalefet desen esamisi okunmuyor, muhalif yazarlar ve bazı muhalif milletvekilleri zaten içeride, erken seçim diyenin ağzına da biber sürülüyor. OHAL düzeni de var, o da sürdürülüyor… Daha ne olsun, çalışın işte, ne yapmak istiyorsanız yapın, hizmet verin bize ve ülkemize… Tam, neden erken seçime gidiliyor, diyecektim ki?..

Siz demiyor muydunuz ki;

Savaş var, Orta Doğu karışık, ekonomi sorunlu, faiz lâf dinlemiyor, terör, FETÖ, PKK, ABD, AB ve konjonktürel durum elverişli değil, bunun gibi nedenlerle ve bu şartlar altındaa... erken seçim yapmak mümkün değil!.

Siz demiyor muydunuz ki;

Savaş var, Orta Doğu karışık, ekonomi sorunlu, faiz lâf dinlemiyor, terör, FETÖ, PKK, ABD, AB ve konjonktürel durum elverişli değil, bunun gibi nedenlerle ve bu şartlar altındaa... seçimi taa 2019’a kadar bekletmek mümkün değil!

O halde erken seçim kaçınılmaz mı olmuş oluyor?..

Muhalefetten biraz çekindiğiniz ve onu hazırlıksız yakalamak istediğiniz için, bu kararı çok daha önce alıp sır gibi sakladığınızı dedikodu edeceklerin ağızlarına sürülecek kırmızı acı biberin mevcut olduğu söylentileri de halk arasında giderek yayılıyormuş. Çim adamı andıran sözcü bunun gibi bir şeyler söyleyip duruyordu.

Nasıl ama?..Bu türden politik yorum yazılarını sonlandırma ritüeli ise hiç değişmez;

“Bekleyelim görelim!..”

***

Bu yazıya eşlik edecek çizim yapmak yerine,bu kez eski günlerden bir haber sunuyorum:

Kulağında 60 yıldan beri

pamuk bulunan şahıs,

65 yaşında sağırlıktan

kurtuldu

Melbourne (AA)

“Avusturalya’da yaşayan 65 yaşındaki bir adamın, kulağında 60 yıldır bir pamuk parçası bulunduğu için sağır zannedildiği ortaya çıkarıldı. Kulaklık almak için doktora başvuran Macar asıllı bu kişinin muayene sonunda kulağında bir pamuk parçası bulunduğu görüldü. 5 cm. uzunluğundaki tıkaç alındıktan sonra yaşlı adamın kulağı yeniden duymaya başladı.

Beş yaşında iken sağ kulağındaki bir iltihaplanma sebebiyle annesinin kendisini Macaristan’da bir doktora götürdüğünü söyleyen şahıs, doktorun kulağına tıkaç koyduğunu ve annesine bir hafta sonra yeniden gelmelerini söylediğini ancak annesinin bir daha kendisini doktora götürmediğini söyledi.”