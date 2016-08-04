T24 LogoT24 Logo

Şükrü Hatun

-@t24.com.tr

04 Ağustos 2016

Yücel Aşkın’ı hatırlama zamanı

Onu yeniden hatırlamanın ve selamlamanın tam zamanıdır

Birçok insan gibi ben de karanlık hevesler için insanlara zulmedenlerin kavgalarını ve acımasızlıklarına şahit olmaktan (maruz kalmaktan) bitkin düşmüş durumdayım. Son olarak 11 yıl önce Yüksekova ve Van’da açtığı davalarla ünlenen savcı Ferhat Sarıkaya’nın itiraflarını, ülkemizin uzun süredir nasıl bir kötülük sarmalı içinde harap edildiğinin bir belgesi olarak okudum ve Yücel Aşkın gibi insanların nasıl linç edildiğini bir kez daha hatırladım (http://t24.com.tr/yazarlar/dogan-akin/cemaat-itirafcisi-savci-sarikaya-enver-arpali-cinayetinin-faili-olarak-da-sorgulanmali,15170) ve onunla geçirdiğimiz kısa sürenin bende kalan etkilerini paylaşmak istedim.

Türkiye Diyabet Vakfı’nın Doğu Anadolu Diyabet Projesi (DOĞUDİAB) çalışmaları nedeniyle 100. Yıl Üniversitesi’nin de desteği ile düzenlenen Diyabetli çocuklar kampının kapanış töreni  için 2003’de ilk kez Van’a gitmiştim. Neredeyse tüm il yöneticilerinin, hatta o zamanki Hakkari Valisi'nin de hazır bulunduğu törende herkes kendinden beklenen içerikte- sorunlar çok ama üzerimize düşeni yapıyoruz, buralarda da bu kadar oluyor diye özetlenebilir- konuşmalar yaptıktan sonra kürsüye çıkan üniversite rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın’ın konuşması salona damgasını vurmuştu. Meslek olarak Tıbbın çok uzağında bir alanda-Ziraat Fakültesi öğretim üyesi kendisi-çalışmasına rağmen bizim orada tam olarak ne yapmaya çalıştığımızı o kadar iyi anladığını gösterdiği gibi “Aslında doğu ve güney doğunun kalkınması için daha kalıcı desteklere ve Cumhuriyetin ilk yıllarındaki  gibi bir yurttaşlık bilincine ihtiyaçları olduğunu” diyerek Van’da ne yapmaya çalıştığını da söylemiş oldu. Ben de onun kişiliğinde bir yöneticiden çok evrensel niteliklere sahip bir aydın sağlamlığı görmüş ve bunu daha önce yazmıştım (http://www.radikal.com.tr/yorum/elbirligiyle-yaratilan-dus-683708/).

O gezide Prof. Dr. Yücel Aşkın’ın arkeoloji ve mağara turizmi merakının yaşamında çok önemli bir yer tuttuğunu, biraz da bunun için kimse onu zorunlu kılmazken o bölgenin “kahrını çektiğini" çok iyi bir bisikletçi olduğunu, onun sayesinde Prof. Dr. İlhan Başgöz gibi uzun süre Amerikan üniversitelerinde çalışan çok değerli folklar araştırmacısının 80 yaşında öğrencilerle ve doğduğu coğrafyayla haşır neşir bir yaşam kurduğunu ve son olarak herkesin Van’daki Türkan Saylan olarak gördüğü Prof. Dr. Ayşe Yüksel gibi çok güvenilir yöneticilerle birlikte çalıştığını öğrenmiştim. Oradan dönerken asıl mücadelenin orada verildiğini- Rektör yardımcısı Ayşe Yüksel, üniversitenin Hakkari, Bitlis ve Muş illerinde 10 Fakülte, 15 Meslek Yüksek Okulu ve 3 Sağlık Yüksek Okulu'nda okuyan 15 bin öğrencisi olduğunu, öğrencileri en önemli sorunun yoksulluk ve buna bağlı dini kuruluşlara muhtaçlık olduğunu bu nedenle işe 6000 öğrenciye 15000 parça giysi sağlayan bir giyim evi kurarak başladıklarını anlatmıştı-bizim batıdaki üniversitelerde “tuzu kuru” bir yaşam sürdüğümüzü düşünmüş ve fırsat olduğunda onlarla çalışma isteği duymuştum.

Yücel Aşkın, Enis Batur’un Arslan Ebiri için yazdığı “Hem kendi hayatına, hem öteki hayatlara saygı, sevgi, özen, duyarlık, özveri ile yaklaşırken bir yaşama sanatı geliştiren, vandal maddi getiriler uğruna kişiliğini, kimliğini, haysiyetini gözden çıkarmayı aklından geçirmeyen”  insanlardandır. Onu yeniden hatırlamanın ve selamlamanın tam zamanıdır (http://www.diken.com.tr/eski-rektor-yucel-askinin-yayinlanmamis-soylesisi-ne-yapacaklari-belliydi/).

sukruhatun@gmail.com

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

şükrü hatunt24yücel aşkınferhat sarıkaya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

Yazarın Diğer Yazıları

Diyabet teknolojilerinin devlet tarafından tam olarak karşılanmasının zamanı gelmedi mi?

Tip 1 diyabetli çocuklara 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde bir müjde verilmesini bekliyoruz.

“Ah güzel Ahmet abim benim”

Bir sabah bize de anlattığı bahçelere doğru yürüyüşe çıkmış ama sonra kalbi yolda duruvermiş

Arkadaşım Diyabet İznik Kampı 2019’dan kalan: “Bu kamptan eve yalnız olmamayı götürüyorum”

Diyabet: Hiç geçmeyecek kadar bilgili, her gün geçecek kadar ümitli olmalıyız

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24