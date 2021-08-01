Diyabetli çocuklar ve aileleri için Arkadaşım Diyabet Online Kamp 2021: Öğren, paylaş, gülümse

"Arkadaşım Diyabet Kampları", diyabetli çocukların eğitimi ve sağlıklarını iyileştirmek amacıyla 1997'den beri İznik'te, 2011'den beri Diyarbakır'da (2016'dan beri ortak olarak İznik'te) yapılmaktadır; 2018 yılından itibaren ise Geleceğin Yıldızları ekibi ile Uludağ'da "Arkadaşım Diyabet Aile Kampı" düzenlenmektedir.

Kampların amacı, çocukların ve ailelerin diyabetle arkadaş olmalarını, yeni bir "normal" yaratarak umutla yaşamlarına devam etmelerini, en güncel bilgileri edinmelerini sağlamak ve bunun için çok yönlü imkanlar yaratmaktır. Diyabetle arkadaş olmak, diyabetle yaşamın ilk adımıdır. Bir kez diyabet olunca artık geçmişi geride bırakıp, geleceğe bakmak; diyabetle barışık bir yaşam sürmek en iyisidir.

Geçtiğimiz yıldan beri, COVID pandemisi nedeniyle kamplarımızı fiziksel ortamlarda yapamıyoruz. Gerçek kampların yerini tutmayacağınızı bilsek de kamplarımızı online düzenleyerek mesajlarımızı daha çok kişiye ulaştırmaya çalışıyoruz. Geçen yılki Online Kamp'ın başarısından güç alarak, bu yıl da 29 Ağustos- 4 Eylül 2021 tarihleri arasında Arkadaşım Diyabet Online Kamp düzenliyoruz ve kamplarımızda yaşadığımız heyecanı ülkemizdeki bütün diyabetli çocuklar ve aileleri ile paylaşmayı umuyoruz.

Diyabet bakımında "HeForShe desteği"

Bu sene de en güncel bilgi ve tartışmaları içeren, diğer yandan hayatımıza dokunan sorularımıza cevaplar arayan kapsamlı bir program hazırladık. Programda diyabet yönetimi ile ilgili temel konular, yeni teknolojiler, kök hücre tedavisi, ABD'de yapılan yeni araştırmalar, ketojenik beslenme ve zararları, otomatik insülin verme sistemleri ile ilgili deneyimler, eski kamplardan anılar, İlber Ortaylı ile söyleşi, Tip 1 diyabet ve çocuk sahibi olmak, Tip 1 diyabetli sporcuların yaşamları gibi konular yer alıyor.

Bu yıl "HeForShe desteği" oturumumuzda, Tip 1 diyabetli annesi Elif Dionyan moderatörlüğünde Tip 1 diyabetli çocuk babaları kendi katkılarını tartışacaklar. Bu çok önemli bir konu, çünkü dünyada ve ülkemizde diyabetli çocukların bakımı daha çok annelere bıraklıyor ve bu tutum hem annelerin erken tükenmesine neden oluyor hem de huzurlu/dengeli diyabet yönetimini engelliyor. Oysa diyabet bakımında erkek ve kadın bakışının ortaklaştırılmasına, anne ve babanın tam olarak senkronize olmasına, kendi aralarında uyuma, diyabet bakımını huzur ve iyilikle yapmaya ihtiyaç var. Sanırım dünyada ilk kez online kamp ile diyabette HeForShe desteği konusunu gündem yapmak için bir adım atmış olacağız.

Kampın ana teması ise, "Öğren, Paylaş, Gülümse" olarak belirlendi; bu yıl ayrıca alt tema olarak "Diyabetle nasıl mutlu yaşayabiliriz ve glukoz kontrolünde nasıl fark yaratabiliriz?" konusunu işleyeceğiz. Ayrıca, "gözlemleyen bilinç", "iyimserlik", "resillience" (yılmama, direnç, azim, bırakmamak), esenlik ve diyabetle yaşamı iyi ve sürekli bir şekilde organize etmek ve böylece yük olmaktan çıkarmak gibi konular üzerinde duracağız. Kamp boyunca "Her sabah yüzümü yıkar gibi diyabetle ile görevlerimi unutmadan yapıyorum", "Bir gözüm glukozumda; çok yükselmeden, 145 mg/dl'yi geçince düzeltme dozu yapıyorum", "Baba olarak eve ekmek getirme görevi bana düştü ama eve gelir gelmez ilk işim çocuğumun diyabeti ile ilgilenmek oluyor" gibi sloganları kullanacağız.

Katkılarınızı ve desteğinizi bekliyoruz

Arkadaşım Diyabet Online Kampın son gününde, ülkemizin değişik şehirlerinden, Lefkoşa, Bakü ve Erbil'den katılacak diyabetli çocuk aileleri ile bir forum yapacağız ve kampımız Tip 1 diyabetli sanatçı Güliz Ayla'nın kısa konseri ile sona erecek.

Sizler de göndereceğiniz videolar, resimler, sorular, konuşmalar, paylaşımlar ile her zamanki gibi bizlere katılırsanız çok seviniriz. Bize onlinekamp2020@gmail.com adresinden yazabilirsiniz ve dosya gönderebilirsiniz.

Online kampla ilgili gelişmeleri ve bilgileri ise Instagram hesabından izleyebilirsiniz; kaydolmak için ise arkadasimdiyabet.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.