Diyabetli Çocuklar Vakfı tarafından, “Geleceğin Yıldızları” ile birlikte, Diyabetli aileleri ve çocukları diyabet bakımı ve tedavisinde yeterli hale getirmek ve diyabet bakımındaki sorunlarla baş edebilmelerini sağlamak, Diyabet bakım bilinci kazandırmak, Yeni tedaviler ve teknolojiler konusunda ileri eğitim vermek, Kampa katılanların birbirleriyle deneyimlerini paylaşmalarını ve kendilerini daha az yalnız hissetmelerini sağlamak, amaçlarına yönelik olarak 17-19 Ağustos 2018 tarihleri arasında Uludağ'da "Arkadaşım Diyabet Aile Kampı" düzenlendi.

Kampa ülkemizin farklı şehirlerinden 35 aile , 36 Diyabetli Çocuk , 15 diyabetli olmayan kardeş ile toplam 117 kişini katıldı. Ailelerimize arasında Koç Üniversitesi Çocuk ve Erişkin Diyabet ekibi ve Geleceğin Yıldızları ekiplerinin olduğu 25 kişilik bir kamp ekibi eşlik etti. 17 Ağustos 2018 Cuma günü kamp alanına ulaşan aileler dinlendikten sonra “Hoş Geldiniz Toplantısı”na katıldı ve bu toplantıda kampın amaçları, program hakkında bilgilendirme ve beklentiler konuşuldu. Ardından Tip 1 diyabet ve tedavisi ile ilgili merak ettikleri sorular cevaplandı. Çocuklarımız ise kamp koçları ile birlikte tanışma oyunları oynadılar; ardından “Şimdi Diyabetle Arkadaş Olma Zamanı” kitabı eşliğinde etkinlikler yaptılar. Çocukların programı spor aktiviteleri ile devam etti. İlk günün akşamında kamp ateşi yakıldı ve daha sonra kampa Fethiye’den katılan Emir Çoban’ın doğum günü pastasını bütün çocuklar ve aileler paylaştı. Gecemiz dans aktiviteleri ile sona erdi.

2. güne çocuklarımız ve ailelerimiz spor aktiviteleri ile başladı. Karbonhidrat sayımını uygulayarak evlerinde de yapabilecekleri tariflerin yer aldığı mutfak atölyesine aile olarak katıldılar ve birlikte havuç topları ve pizza yaptılar. Öğleden itibaren çocuklar ve ebeveynler kendi eğitim programlarına başladılar. Ebeveynler “Beslenme planlamasında önemli noktalar”, “İnsülin Pompa Tedavisi”, “Parmaktan veya CGM ile Glukoz İzlemi ve insülin dozlarının ayarlanması”, “Ruhsal Destek ve Direnç geliştirme” olarak 4 konuda eğitimler aldı. Çocuklar ise diyabet yönetimi, okulda diyabet, spor, kaygılar ve yiyecekler hakkında bilgiler edindikleri oyunlar oynadılar. Akşamüzeri Yale Üniversitesi’nden Doç. Dr. Eda Cengiz’in online katılımıyla ebeveynlerin diyabetle ilgili son teknolojik gelişmeler hakkında bilgiler aldıkları oldukça verimli bir video konferans gerçekleştirildi.

Ardından hem çocuklar hem ebeveynler doğa parkurunda takım oyunu, denge ve güç gerektiren çeşitli oyunlar oynadılar. Çocuklar ve aileleri için en heyecanlı noktalardan biri Zip-Line oldu. Oldukça verimli ve eğlenceli geçen günün sonunda yine dans dolu bir gece geçirildi.

Son günümüz olan Pazar gününe yine erkenden başladık. İlk oturumda, “ Karbonhidrat Sayımı, Protein ve Yağların Etkileri” konusundaki konuşmadan sonra “Eve Dönerken” oturumu yapıldı. Bu oturumda Diyabetli Çocuklar Vakfı Başkanı Prof.Dr.Şükrü Hatun, kampın genel bir değerlendirmesini yaptı ve daha sonra beslenme, teknoloji, okulda diyabet ve ruhsal destek/dayanışma konularında aileler kendi fikirlerini sundular. Aile kampının yapılış amaçlarından biri olan “Arkadaşım Diyabet Aile Programı” hakkında bilgiler verilerek programın genişlemesi ve sürdürülebilmesi için ailelerden fikirler alındı. Tüm ailelere ve ekibe katkıları için teşekkür edilerek katılım sertifikaları verildi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından güzel dilekler ve anılar eşliğinde kampımızı sonlandırdık.

“Arkadaşım Diyabet” ruhunu aile kampına taşıdık

“Arkadaşım Diyabet Aile Kampı” ile değerlendirmelerde bulunan Diyabetli Çocuklar Vakfı Başkan ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr.Şükrü Hatun “Bizler, diyabetli çocukların ve ailelerinin yaşamının iyileştirilmesi için 20 yılı aşkın sürdürdüğümüz çalışmalarımızı geliştirmek için güç ve coşku ile kamptan döndük, Anne ve babaları, diyabetli çocukları ve diyabetli olmayan kardeşlerini aynı zamanda/mekanda buluşturan, kaynaştıran, eğiten bir kamp yaptık, örnek bir model geliştirdik, İznik Kampı’ndaki «Arkadaşım Diyabet» ruhunu bu kampa da taşıdık, Geleceğin Yıldızları ekibi ile çok iyi senkronize olduk ve şimdiden güçlü bir işbirliğinin temellerini attık. İnsan emeğine ve iyiliğine kıymet veren, şükran duygusuna sahip insanlar tanıdık ve yoğun bir eğitim programını eşsiz bir dikkat ve özümseme izleyen insanlarla beraber olma mutluluğu yaşadık” dedi.

Kampta anne ve babalar da çocuklar gibi oyunlar oynadılar ve bir çok aile kendilerine büyük bir ayna tutulmuş gibi hissettiklerini, bilgi eksikliklerini tamamladıklarını, teknolojik gelişmeleri öğrenmenin kendilerine umut verdiğini, kamptan düşünmeyi öğrenerek ve kendilerini geliştirme duygusu ile ayrıldıklarını, bundan sonra çocuklarına daha iyi bakacaklarını ifade etti.

Kampın son gününde yaptığımız eve dönerken toplantısında aileleri "Öğrenmeye, kendinizi geliştirmeye devam edin-Biz her zaman yanınızdayız/Babalar annelerin yükünü daha fazla paylaşsın- Senkronize olun, demokratik bir aile olmaya çalışın/

«Arkadaşım Aile Programı»nı geliştirin ve kendi aranızda dayanışma ağları kurun/Mükemmel için kendinizi, çocuklarını, yakınlarınızı yıpratmak yerine «iyiyi» sürekli kılmaya odaklanın" diyerek uğurladık.

Emeği geçen herkese teşekkürler.