'Hür basına' dair bir bilanço denemesi

Programları yayından kaldırılanlar
Zekeriya Beyaz
Banu Avar
Mehveş Evin-Murat Sabuncu
Hulki Cevizoğlu
Nihat Genç
Amberin Zaman
Ruhat Mengi
Ayşenur Arslan
Ruşen Çakır
Can Dündar
Uğur Dündar
Banu Güven
Ergun Babahan
Levent Kırca
Yazılarına son verilenler
Yıldırım Türker
Ali Akel
Nuray Mert
Ece Temelkuran
Serdar Akinan
Tufan Türenç
Mehmet Altan
Ergun Babahan
Necati Doğru (istifa etmek zorunda kaldı)
Bekir Coşkun
Mine Kırıkkanat
Emin Çölaşan
Tuna Kiremitçi
Özdemir İnce
Cüneyt Ülsever
Andrew Finkel
Yazılarına Sansür uygulanan
Tarhan Erdem
Emre Aköz
Özlem Albayrak
Nazlı Ilıcak
Bejan Matur
Fikri Akyüz
Sabahattin Önkibar
Ahmet Taşgetiren
Mehmet Faraç
Zamane Andıcı mağdurları- Hedef gösterilenler
Ali Bayramoğlu
Hasan Cemal
Cengiz Çandar
Perihan Mağden
Ece Temelkuran
8 şehit asker sonrası- ‘Dökülen kanda sorumlu oldukları suçlamasıyla’ hedef gösterilenler
Hasan Cemal
Ahmet Hakan
Ali Bayramoğlu
Ahmet İnsel
Mithat Sancar
Orhan Alkaya
Nuray Mert
Ayşe Böhürler
Devam edelim…
Başbakan Erdoğan’ın açtığı davalardan -2005 yılı itibariyle- kazandığı tazminat tutarı 111.5 bin lira. 2011’de siyasetçi ve gazetecilerden aldığı tazminat tutarı 64 bin lira…Talep edilen tazminat tutarı 770 bin lira.
CHP Milletvekili Erdal Aksünger’in soru önergesine bu ayın başında Adalet Bakanlığı tarafından verilen yanıta göre cezaevinde 63 gazeteci var. Bunlardan –nedense- 4’ü gazetecilik faaliyeti nedeniyle cezaevinde ! Diğerleri “başka suç” iddiasıyla hapiste bulunuyor. (Ahmet Şık, Nedim Şener, Müyesser Yıldız gibi isimler ‘henüz’ tahliye olduğu için bu listede gözükmüyor) Özellikle sosyalist basından gelen itirazlar ise cezaevindeki gazeteci sayısının 85 olduğu yönünde.
2012 yılında –şimdilik- 47 kitap yasaklandı. Haklarında dava açılan gazeteci sayısı 2 bini geçti. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’ne göre Türkiye basın özgürlüğü konusunda –Avrupa’da- son sıraya düştü.
Başbakan Erdoğan 8 Ağustos’ta –mutad- medya eleştirisi yaparak, “ama bilesiniz biz de kendi not defterimize not düşüyoruz” dedi.
“Erdoğan medyayı eleştirdi” diye yazdığınızda Google’da 1 milyon 170 bin sonuç çıkıyor.
Ve Anayasa’nın ünlü 28. Maddesi, “Basın hürdür sansür edilemez...”
Not:
Bir çok meslektaşım “ama bizi unutmuşsun” diye sitem edecek. Biliyorum. Affedin. Bir günde araştırma ve hafıza bu kadarına yetti.