'Hür basına' dair bir bilanço denemesi

Programları yayından kaldırılanlar

Zekeriya Beyaz

Banu Avar

Mehveş Evin-Murat Sabuncu

Hulki Cevizoğlu

Nihat Genç

Amberin Zaman

Ruhat Mengi

Ayşenur Arslan

Ruşen Çakır

Can Dündar

Uğur Dündar

Banu Güven

Ergun Babahan

Levent Kırca

Yazılarına son verilenler

Yıldırım Türker

Ali Akel

Nuray Mert

Ece Temelkuran

Serdar Akinan

Tufan Türenç

Mehmet Altan

Ergun Babahan

Necati Doğru (istifa etmek zorunda kaldı)

Bekir Coşkun

Mine Kırıkkanat

Emin Çölaşan

Tuna Kiremitçi

Özdemir İnce

Cüneyt Ülsever

Andrew Finkel

Yazılarına Sansür uygulanan

Tarhan Erdem

Emre Aköz

Özlem Albayrak

Nazlı Ilıcak

Bejan Matur

Fikri Akyüz

Sabahattin Önkibar

Ahmet Taşgetiren

Mehmet Faraç

Zamane Andıcı mağdurları- Hedef gösterilenler

Ali Bayramoğlu

Hasan Cemal

Cengiz Çandar

Perihan Mağden

Ece Temelkuran

8 şehit asker sonrası- ‘Dökülen kanda sorumlu oldukları suçlamasıyla’ hedef gösterilenler

Hasan Cemal

Ahmet Hakan

Ali Bayramoğlu

Ahmet İnsel

Mithat Sancar

Orhan Alkaya

Nuray Mert

Ayşe Böhürler

Devam edelim…

Başbakan Erdoğan’ın açtığı davalardan -2005 yılı itibariyle- kazandığı tazminat tutarı 111.5 bin lira. 2011’de siyasetçi ve gazetecilerden aldığı tazminat tutarı 64 bin lira…Talep edilen tazminat tutarı 770 bin lira.

CHP Milletvekili Erdal Aksünger’in soru önergesine bu ayın başında Adalet Bakanlığı tarafından verilen yanıta göre cezaevinde 63 gazeteci var. Bunlardan –nedense- 4’ü gazetecilik faaliyeti nedeniyle cezaevinde ! Diğerleri “başka suç” iddiasıyla hapiste bulunuyor. (Ahmet Şık, Nedim Şener, Müyesser Yıldız gibi isimler ‘henüz’ tahliye olduğu için bu listede gözükmüyor) Özellikle sosyalist basından gelen itirazlar ise cezaevindeki gazeteci sayısının 85 olduğu yönünde.

2012 yılında –şimdilik- 47 kitap yasaklandı. Haklarında dava açılan gazeteci sayısı 2 bini geçti. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’ne göre Türkiye basın özgürlüğü konusunda –Avrupa’da- son sıraya düştü.

Başbakan Erdoğan 8 Ağustos’ta –mutad- medya eleştirisi yaparak, “ama bilesiniz biz de kendi not defterimize not düşüyoruz” dedi.

“Erdoğan medyayı eleştirdi” diye yazdığınızda Google’da 1 milyon 170 bin sonuç çıkıyor.

Ve Anayasa’nın ünlü 28. Maddesi, “Basın hürdür sansür edilemez...”

Not:

Bir çok meslektaşım “ama bizi unutmuşsun” diye sitem edecek. Biliyorum. Affedin. Bir günde araştırma ve hafıza bu kadarına yetti.