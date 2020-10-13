Yaşasın hunili arkadaşlar

Bugün çok mutluyum. Deli değilmişim. Yarını bilmem.

Notere gittim, bir genel vekaletname çıkartmak için. Memur, "65 yaşını geçmişsiniz. Aklî melekenizin yerinde olduğuna dair sağlık raporu getirin" dedi. Şaşırdım. İki hafta önce gelip benzer işlem yaptırdığımda böyle bir rapor istemediğini anımsattım. Anlattı. İki hafta önce noter varmış, o 65 üstü olanlara bakıp değerlendirme yaparmış. Beni sağlam görmüş, dolayısıyla rapor istememişler. "Noterlerin ruh ve beyin okuma yetisi ve yetkisi olduğunu bilmiyordum." dedim. Noter birkaç gün önce emekliye ayrılmış, yerine henüz gelen yokmuş, memurun da akıl sağlığı değerlendirmesi yapma yetkisi yokmuş. "Git al sağlık ocağından o raporu" dedi, "Ama unutma o rapor sadece bir gün geçerlidir. Bugün alacağın raporu yarın kullanamazsın. Yarın yeni rapor gerekir." Yanıtladım: "Ne yani! Yarına kadar kafayı üşütebilir miyim?" Memur, gülerek ekledi: "Eskiden o raporlar birkaç saatliğine geçerli olurdu. Şükret ki, şimdi bir gün geçerli," Vay, vay! Demek ki, 65 yaşını geçince noterde işlem yaptırmak için önce deli olmadığını kanıtlamak zorundasın.

Çaresiz gittik. Doktor şöyle bir baktı, biraz da dikkatli baktı, ama "Bugünlük idare eder" sonucuna vardı ki "Aklı sağlamdır" raporu verdi. Gittik biz de noterlikteki işimizi yaptık. Yarını bilemem!

Aklıma(!) geldi. Bizi yönetenlerin çoğu 65 yaşının üstünde. Çok politikacı var 65’in üstünde. Bizden, sıradan bir noterlik işlemi için aklı sağlam raporu istiyorlar, acaba onlardan da yaptıkları işler için aklı sağlam raporu isteniyor mu? Yasalar çıkarıyorlar, hepimizin bugününü, geleceğini ilgilendiren kararlar alıyorlar. Barış savaş kararları veriyorlar. Ekonomiye taklalar attırıyorlar. Kafa yerindedir diye kapı gibi raporları var mı acaba?

Bizi yönetenlerin, politikacılarımızın böyle bir rapora ihtiyacı var mı, yok mu? Ne dersiniz?

Bizim devlet sağlamcıdır. Vatandaşların suçlu olmadıklarını kanıtlamalarını ister, deli olmadıklarını kanıtlamalarını ister. Bu sağlamcı uygulamayı yöneticilere, politikacılara da yaymak fena olmaz mı? Eğer bu yapılırsa, raporların sadece bir gün geçerli olduğunu unutmamak gerek. Yani bizi yönetenler her sabah ruh ve beyin muayenesi yaptırsalar nasıl olur acaba?

Evet, bana kalırsa sokağa adım atmak için sadece 65 yaş üstündekilerden değil, istisnasız herkesten "kafa sağlamdır" raporu istemek yararlı olur. Baksanıza ortalığa! Hunililer içerde, deliler dışarda!

(Notere gitmeden önce anlı şanlı bir muhalif gazetemizde terbiyesiz bir kaçığın anayasal düzenle kızlık zarı karşılaştırması yaptığını okumuştum. O cephedeki akıl ve ahlak seviyesi de bu! Değinmeden geçemedim.)

Deliliğin Tedavisi - Hieronymus Bosch