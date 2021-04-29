Firmalar neden veri toplamalı?

Merhaba!

Bir önceki yazımda, hakkımda tahmin yapılmasına olanak sağlayabileceği endişesiyle bir vatandaş olarak verilerimin toplanmasından duyduğum endişeden bahsetmiştim.

Bu yazımda ise olaya firma tarafından bakarak veri toplamanın öneminden bahsediyorum sizlere.

Artık her gün her yerde duyar olduk.

Veri, veri, veri!

Duyuyoruz, ama yeterince önemini anladık mı? Emin değilim… Veri en basit haliyle, bilgisayarların işleyebileceği biçime çevrilmiş sayılar, ölçümler ve gözlemlerden oluşan farklı gerçeklerin toplamıdır.

Büyük firmalar veri (data) toplama işine zaten seneler öncesinden girdiler/girmiş olmalılar. Bugün işlenmeye hazır verileri var ellerinde. Bu verilerin işlenebilir olması onların diğer firmalara kıyasla daha belirgin şekilde kar elde etmelerini sağlıyor.

Sizin küçük bir firmanız varsa, örneğin; sosyal medyadan satış yapıyorsanız, müşterilerinize önden göndereceğiniz bir form ile firmanız için gerekli verileri toplamaya başlayabilirsiniz. Veriler yeterli büyüklüğe ulaştıktan sonra gelecek satışlar için tahmin yapabilir, karınızı arttırma yöntemlerinizi bulabilirsiniz. Yani büyüyebilirsiniz!

Verinizin olması sadece kâr etmenizi mi sağlar? Hayır.

İşte büyük/küçük tüm firmaların veri toplaması için 5 sebep:

1) Veri karar vermeyi sağlar

Kısa ve uzun vadeli stratejiler verilere dayanarak verilir. Elinizde ne kadar çok ve kaliteli veri olursa, isabetli kararlar vermek ve yeni fırsatlardan yararlanmak için o kadar iyi bir konumda olursunuz. Firma stratejilerini belirleyebilir, müşteri profilinize göre reklam içeriğinizi bile oluşturabilirsiniz.

2) Veri problemleri öngörmeye yardımcı olur

Süreçlerin bir kısmında bir zaman aksaklık yaşanır. Eğer ki bu süreç tekrarlanan bir durumsa veri ile önem arz eden aksaklıkları tanımlayabilir, erken fark edebilir, aksiyon alabilirsiniz.

3) Veri önerileri destekler

Özellikle şu günlerde, herkesin fikri var; fakat firmada, önerilerin kabul edilmesi için birçok kişi tarafından desteklenmesi gerekir. Veri burada kişinin fikirlerini destekleyecek rakamlar sunar.

4) Veri nelerin iyi yapıldığını söyler

Veri, size güçlü yönlerinizi görme ve aynı yöntemleri uygulamaya devam ettirme gücü verir.

Yüksek performans göstergelerini belirleyebilmek, size strateji geliştirmede ve pek de başarılı olmayan uygulamaların farkında varmada, bu alanlarda güncelleme/iyileştirme yapmaya olanak tanır.

5) Veri vakit kazandırır

Akıllı bir veri toplama sistemine sahip olmak, yolda değerli zamanınızdan tasarruf etmenizi sağlar. Aynı bilgileri elde etmek için defalarca geri gidip boşa zaman harcanmaktadır. Akıllı bir sistem, verilerin erişimi ve gezinmesi kolay bir şekilde toplayacak ve görüntüleyecektir; bu da firmanızın bir parçası olan herkesin zamanından tasarruf etmesini sağlar.

Gözlemleyebildiğim kadarıyla, yeterli ve kaliteli bilginin kazandırdığı bu özelliklerin hepsinden henüz büyük firmalar bile yararlanamıyor; çünkü bir kısmı hâlâ verinin önemini anlayamadı, kalanları ise yeterince kaliteli veri toplayamadı.

Eğer küçük/büyük bir firmanız varsa bugün verilerinizi toplamaya başlamanızı öneririm. Henüz altın değerinde olan verinin önemini anlayamamış olsanız bile, yarın faydalarını gördüğünüzde "iyi ki" diyeceğinize eminim.

Koca kış gezdik, havalar ısındı. Kapanma kararı geldi. Akıl sağlığımızı koruyabilmemiz dileğiyle… 13 Nisan'da görüşmek üzere…

Kaynak: https://www.diesel-plus.com/

https://www.behance.net/collection/184254141/24

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