Dünya nüfusunun yarısı sosyal medya kullanıyor!

Merhaba değerli okurlar!

Bu yazımda sizlere pandemi etkisiyle güçlü bir şekilde artan teknoloji kullanımından bahsedeceğim.

We are Social 2021 verilerine göre;

1) 2021'de dünyada internet kullanıcısı sayısı yüzde 7.3, aktif sosyal medya kullanıcısı yüzde 13.2 arttı.

2) Dünyada internet kullanım süresi 11 dakika, sosyal medya kullanım süresi 1 dakika, televizyon izleme süresi 6 dakika ve Spotify, Apple Music, Amazon Music, Youtube Music gibi platformlarda geçirilen süre 36 dakika arttı (günlük).

3) Türkiye'de ise günlük internet kullanım süresi 28 dakika arttı!

4) Türkiye'de internet kullanım oranı yüzde 3 artarak yüzde 74'ten yüzde 77'ye çıktı (Dünyada ise artış oranı yüzde 4.1).

5) 2021 verilerine göre Bahreyn, İzlanda, Kuveyt, Norveç, Katar'da nüfusun yüzde 99'u internete ulaşabiliyor.

Kuzey Kore ise internet yasağı ile son sırada…





6) Dünyada internet kullanımı nedenleri ve oranları ise şöyle:

Bilgi bulmak (yüzde 63)

Arkadaş veya aile ile iletişimde kalmak (yüzde 56.3)

Yeni haber veya etkinliklerden haberdar olmak (yüzde 55.6)

Bir şeyin nasıl yapılacağını araştırmak (yüzde 51.9)

Bir şeyler izlemek (yüzde 51.7)

Yeni kişilerle tanışmak (yüzde 29.9)

* Yüzdeler, bir kişinin birden fazla nedeni tercih edebilmesine bağlı olarak belirleniyor.

7) 2020 yılında internette üretilen içeriklerin yüzde 2,2'si Türkçe iken 2021'de bu rakam yüzde 3,7'ye yükseldi.

8) Geçen seneye göre yüzde 1.4'lük düşüş ile arama motoru Google yine pazarda önderliğini koruyor. Güncel pazar payı: yüzde 91.4

9) Sesli arama ve sesli komut kullanım oranı dünyada yüzde 45,3 iken Türkiye'de yüzde 49,3 ile ortalamanın üstünde.

10) Ve en önemli madde geliyor! Türkiye'de verilerin kötüye kullanılmasından endişeli olanlar dünya nüfusu ortalamasından daha düşük. Dünya ortalaması yüzde 33,1 iken Türkiye'de bu oran yüzde 29,3!

11) Güncel durumda dünyada 4.2 milyar sosyal medya kullanıcısı var (yüzde 49).

12) 2020'de Türkiye nüfusunun yüzde 64'ü sosyal medya kullanırken 2021'de bu oran yüzde 70,8'e yükseldi.

13) 2020 yılında sosyal medya kullanım süresi dünya ortalaması 2 saat 24 dakika iken 2 saat 25 dakikaya yükseldi. Türkiye ise 2 saat 51 dakikadan 2 saat 57 dakikaya yükseldi.

14) Facebook yine en çok kullanılan sosyal medya platformu. 2020 yılında Facebook kullanıcı sayısı 2.4 milyarken 2021 yılında 2.7 milyara yükseldi.

15) En çok kullanılan sosyal medya platformlarında geçirilen süreler :

Facebook ve WhatsApp kullanım süresi yaklaşık 19.5 saat/aylık.

Instagram 10.3 saat/aylık

Yükselen trenddeki TikTok i ç in yorumlar fazla zaman ge ç irilen bir platform olduğu y ö nündeydi: 13.3 saat/aylık

Pandeminin bizden aldıkları yetmedi, bir de üzerine zaten var olan internet bağımlılığımızı oldukça artırdı. Beraberinde doğruluğunu ayırt edemediğimizi bilgilerle vakit geçirme sürecimiz de arttı.

Yazımı yazarken We Are Social 2021 verilerini kullandım.

Yazılarından ve görüşlerinden yararlandığım arkadaşım Şahin Uzunşimşek'e teşekkür ederim.

Tek konu teknoloji ya da internet değil tabii. Boğaziçili arkadaşlarımızın haberleriyle yatıp kalktığımız şu günlerde en çok barış içinde yaşayabildiğimiz bir dünyanın hayalini kurar olduk.

17 Şubat'ta daha iyi bir dünyada görüşmek dileğiyle…

Kaynak:

https://medium.com/e-ticaret-101/we-are-social-2021-digital-raporu-yayyüzde C4yüzde B1nlandyüzde C4yüzde B1-2020-2021-karyüzde C5yüzde 9Fyüzde C4yüzde B1layüzde C5yüzde 9Ftyüzde C4yüzde B1rmalyüzde C4yüzde B1-8256ca58e18a

https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2021-global-overview-report-january-2021-v01