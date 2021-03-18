Deep fake nedir?

Deep fake, mevcut görüntü veya videoda yer alan kişinin, yapay sinir ağları kullanılarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği medya türüdür. Çoğu zaman bu görüntülerin sahte oldukları dışarıdan anlaşılamaz.

Deep: Derin (derin öğrenme anlamına gelen deep learning'ten geliyor.)

Fake: Sahte

Sahte Obama

Gerçekte yaşanmamış olayları bu teknoloji ile var etmek mümkün hale geliyor.

Derin öğrenme kullanılarak oluşturulan sahte Obama videosu viral olmuştu, hatırlarsanız...

Not: Yukarıdaki Obamalar'ın hiçbiri gerçek Obama değil.

Sinema sektöründe deep fake

Aktör Paul Walker öldüğünde, Hızlı ve Öfkeli serisinin 7'si çekiliyordu. Çekim boyunca Paul Walker'un kardeşi Paul Walker rolünde yer aldı ve CGI (computer generated imagery) teknolojisi ile görüntüler ekrana Paul Walker görünümünde yansıdı. Bilgisayar teknolojisi ile yaratılmış görüntülere süper kahramanlı filmlerden de alışığız.

Fakat Deep fake teknolojisi ile CGI ile oluşturulan görüntülerden çok daha gerçekçi ve aslına yakın görüntü oluşturulduğu belirtiliyor.

Şu linkten çeşitli filmlerin deep fake'leri ile normal hallerinin karşılaştırmalarına bakabilirsiniz:

Deep fake tehlikeli mi?

Aslında sadece ve sadece hepimizin izlediği filmlere uyarlandığında tehlikesiz ve eğlenceli gibi görünüyor… Instagram'ın deep fake filtre eğlencesinin (!) arkasında yatan tehlike bile oldukça aşikar.

1) Doğru bilgiye erişim zorluğu

Zaten artık okuduklarımızda, gerçek ile sahteyi ayırt edemiyoruz. Aynı konu hakkında bir sürü haber, bir sürü bilgi var. Bilgiye erişim çok çok kolaylaşırken paralelinde doğru bilgiye erişim giderek imkansızlaşıyor. Hâl böyleyken, en azından ortada bir video varsa, 'bu kişi bunu yapmış, bunu demiş" diyebiliyorduk. Son zamanlarda deep fake kullanımının yaygınlaşması ile videolara da inanamaz olduk.

Buraya Salvador Dali'nin deep fake videosunu bırakıyorum:

2) İftira, yalan

Üzerine deep fake uygulanan kişiler orada olmasalar bile oradaymış gibi, öyle söylemeseler bile söylemiş gibi kolayca gösterilebiliyorlar. Özellikle siyasetçiler ve ünlüler için kolaylıkla karalama, itibarsızlaştırma vs. yapılabilir.

3) Pornografi

Deep fake'in hedef tahtasında tabii ki kadınlar da yerini alıyor.

Örnek verecek olursak; Oyuncu Bella Thorne'da bu tehlikeden nasibini alanlardan… İzni ve haberi olmadan deep fake ile pornografik bir sahnenin içerisine yerleştiriliyor. Bella Thorne, ünlü bir oyuncu olduğu için bu durumun farkına varabiliyoruz, ama acaba ünlü olmayan kaç kişiye daha bu şekilde bir saldırı gerçekleştiriliyor, bilemiyoruz…

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Kaynak:

https://www.youtube.com/watch?v=H153u186OGE