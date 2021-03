Çocuğum kodlama öğrensin mi?

Merhaba Değerli Okurlar!

Gelecek deyince akla belki de ilk gelen kavram: Çocuklar.

Ailelerin, çocuklarını dünyaya getirirken yaşadıkları endişeler, çocukları büyüdüğünde de devam ediyor. Bazen artarak, bazen azalarak süren hayat boyu bitmeyen endişe… Hasta mı oldu, iştahı mı yok, arkadaşıyla iyi anlaştı mı, dersine çalıştı mı, düştü mü, kalktı mı, yemek yedi mi, uyudu mu vs. Çocuk büyüdükçe endişeler de büyüyor. İyi okul kazanacak mı, kazandı mı, hangi ilde okumalı, okurken çalışmalı mı, yurda kabul alır mı vs… Üniversite bittikten sonra da son büyük endişe tufanı geliyor:

Çocuğum iş bulacak mı?

Bulduktan sonra da bitmiyor elbet, iyi para kazanıyor mu, evlenecek mi, çocukları olacak mı vs… Tam bir döngü. For döngüsü…

Şimdiye kadar tüm yazılarımda bugünün ve geleceğin mesleği olan veri biliminden bahsettim sizlere. Bilgisayar bilimleri, matematik ve iş bilgisi kesişimi olduğunu ilk yazımda anlattım… Bu üç alanı kesiştirebilen adaylar veri bilimci, veri mühendisi, veri analisti gibi unvanlarla kendilerine iş bulabiliyor. Bir de yazılımcılar var, veri tabanı uzmanları ve yöneticileri var… Getirisi güzel olan bu mesleklerin en büyük ortak yanı, hepsinin bir şekilde kod yazabiliyor oluşu…

Şimdi gelelim, çocuklara…

Ve soruyu size sorayım öncelikle, sizce çocuğunuz kodlama öğrenmeli mi?

"Çocuğum iş bulacak mı yoksa açıkta mı kalacak?", "İyi para kazanacak mı yoksa asgari ücrete razı mı olacak?" gibi endişeleriniz varsa, naçizane tavsiyem ilkokulda çocuğunuzun kodlamayı severek öğrenmesini sağlamanız. İlkokul bittiyse, ortaokul da başlamak için geç değil.

Korona ile birlikte artan online eğitim arzı ile günümüzde bu tür kursları (sadece çocuklara yönelik kodlama kursları) bulmak eskisinden çok daha kolay. Kodlama öğrenmek için ücretli-ücretsiz bir sürü uygulama, oyun ve kurs var. Oyun oynarken kodlama öğreten bu programları (aşağıya link bıraktım) incelemenizi tavsiye ederim…

Kodlama bilen insanlar aç kalmıyor, açıkta kalmıyor. Çocuğunuz ileride hangi alana yönelirse yönelsin, verileri işleme ihtiyacı olacak, kod bilenler bilmeyenlerin çok çok önünde olacak. Tıptan hukuka, ekonomiden yönetime hemen hemen her yerde bahsi geçen veriyi işlemenin tek yolu kodlama bilmek…

Çocuğunuzun kodlama dili öğrenmesi onun mühendis olacağı anlamına gelmez. Artık evrensel bir dil olan kodlama, günümüzde İngilizce öğrenmekle eş değer.

İngiltere, 5-16 yaş arasındaki çocuklar için okul müfredatında zorunlu bilgisayar bilimi getiren ilk G7 ülkesi oldu. 7 yaşına geldiğinde tüm çocuklardan, basit program yazmaları ve hataları ayırt edebilme yeteneklerinin olması bekleniyor. Bu çocuklar 11 yaşına geldiklerinde, lisans öğrencileri tarafından ders olarak okutulan bilgisayar dillerini çoktan öğrenmiş olacaklar.

Dünyaya bir çocuk getirdiyseniz; onlara hayatı öğretmek kadar, yönlendirmek ve imkan sağlamak da sizlerin görevi. Dijital çağda kod bilmemek bence ileride ayıplanacak...

4 Şubat Perşembe görüşmek üzere…

