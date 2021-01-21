T24 LogoT24 Logo

Nehir Günce Daşcı

ng.dasci@gmail.com

21 Ocak 2021

Çocuğum kodlama öğrensin mi?

Çocuğunuzun kodlama dili öğrenmesi onun mühendis olacağı anlamına gelmez. Artık evrensel bir dil olan kodlama, günümüzde İngilizce öğrenmekle eş değer

Merhaba Değerli Okurlar!

Gelecek deyince akla belki de ilk gelen kavram: Çocuklar.

Ailelerin, çocuklarını dünyaya getirirken yaşadıkları endişeler, çocukları büyüdüğünde de devam ediyor. Bazen artarak, bazen azalarak süren hayat boyu bitmeyen endişe… Hasta mı oldu, iştahı mı yok, arkadaşıyla iyi anlaştı mı, dersine çalıştı mı, düştü mü, kalktı mı, yemek yedi mi, uyudu mu vs. Çocuk büyüdükçe endişeler de büyüyor. İyi okul kazanacak mı, kazandı mı, hangi ilde okumalı, okurken çalışmalı mı, yurda kabul alır mı vsÜniversite bittikten sonra da son büyük endişe tufanı geliyor:

Çocuğum iş bulacak mı?

Bulduktan sonra da bitmiyor elbet, iyi para kazanıyor mu, evlenecek mi, çocukları olacak mı vs… Tam bir döngü. For döngüsü…

Şimdiye kadar tüm yazılarımda bugünün ve geleceğin mesleği olan veri biliminden bahsettim sizlere. Bilgisayar bilimleri, matematik ve iş bilgisi kesişimi olduğunu ilk yazımda anlattım… Bu üç alanı kesiştirebilen adaylar veri bilimci, veri mühendisi, veri analisti gibi unvanlarla kendilerine iş bulabiliyor. Bir de yazılımcılar var, veri tabanı uzmanları ve yöneticileri var… Getirisi güzel olan bu mesleklerin en büyük ortak yanı, hepsinin bir şekilde kod yazabiliyor oluşu…

Şimdi gelelim, çocuklara…

Ve soruyu size sorayım öncelikle, sizce çocuğunuz kodlama öğrenmeli mi?

ocuğum iş bulacak mı yoksa açıkta mı kalacak?", "İyi para kazanacak mı yoksa asgari ücrete razı mı olacak?" gibi endişeleriniz varsa, naçizane tavsiyem ilkokulda çocuğunuzun kodlamayı severek öğrenmesini sağlamanız. İlkokul bittiyse, ortaokul da başlamak için geç değil.

Korona ile birlikte artan online eğitim arzı ile günümüzde bu tür kursları (sadece çocuklara yönelik kodlama kursları) bulmak eskisinden çok daha kolay. Kodlama öğrenmek için ücretli-ücretsiz bir sürü uygulama, oyun ve kurs var. Oyun oynarken kodlama öğreten bu programları (aşağıya link bıraktım) incelemenizi tavsiye ederim…

https://webrazzi.com/2016/04/27/cocuklar-icin-kod-yazmayi-ogrenme-servisleri/

Kodlama bilen insanlar aç kalmıyor, açıkta kalmıyor. Çocuğunuz ileride hangi alana yönelirse yönelsin, verileri işleme ihtiyacı olacak, kod bilenler bilmeyenlerin çok çok önünde olacak. Tıptan hukuka, ekonomiden yönetime hemen hemen her yerde bahsi geçen veriyi işlemenin tek yolu kodlama bilmek

Çocuğunuzun kodlama dili öğrenmesi onun mühendis olacağı anlamına gelmez. Artık evrensel bir dil olan kodlama, günümüzde İngilizce öğrenmekle eş değer.

İngiltere, 5-16 yaş arasındaki çocuklar için okul müfredatında zorunlu bilgisayar bilimi getiren ilk G7 ülkesi oldu. 7 yaşına geldiğinde tüm çocuklardan, basit program yazmaları ve hataları ayırt edebilme yeteneklerinin olması bekleniyor. Bu çocuklar 11 yaşına geldiklerinde, lisans öğrencileri tarafından ders olarak okutulan bilgisayar dillerini çoktan öğrenmiş olacaklar.

Dünyaya bir çocuk getirdiyseniz; onlara hayatı öğretmek kadar, yönlendirmek ve imkan sağlamak da sizlerin görevi. Dijital çağda kod bilmemek bence ileride ayıplanacak...

4 Şubat Perşembe görüşmek üzere…

İletişim: https://www.linkedin.com/in/nehir-gunce-dasci/

Kaynak:

https://unsplash.com/photos/UcuCPy3Pwus

https://hbrturkiye.com/blog/cocugunuza-kod-yazmayi-ogretin

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

Nehir Günce Daşcıkodlama

Yazarın Diğer Yazıları

Yapay zekâ ile yüz tanıma

Yüz tanıma söz konusu olduğunda, özellikle marjinal topluluklar için yüksek riskli sonuçlar doğuyor. Yüz tanımanın azınlık gruplarını nasıl etkileyebileceği ile ilgili olan rahatsızlıklar, kullanımın yaygınlaşmasıyla artacağa benziyor

Veri mühendisleri ve veri mimarları büyük talep görüyor!

Veri ile ilgili 10 kariyer önerisi

Dünya nüfusunun yarısı sosyal medya kullanıyor!

Pandeminin bizden aldıkları yetmedi, bir de üzerine zaten var olan internet bağımlılığımızı oldukça artırdı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24