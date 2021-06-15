Oğuzhan Asiltürk, Saadet'in AKP'nin yanına geçmesi için düğmeye bastı

Salı akşamı saat 21.00. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk arka arkaya tweet'ler atmaya başladı. Tam 53 tweet. Ana eksen Saadet Partisi'nin şimdiki yönetimini, başta Genel Başkan Temel Karamaollaoğlu'nu eleştiren ve yeni bir dönem için 'çalışmanın başlayacağını' söyleyen başlıklar.

Mesela 14. tweet: Erbakan Hoca'mızdan sonra Saadet Parti'mizde görev yapan kardeşlerimiz sadece iktidarı tenkit etmekle yetindiler.

15. tweet: Böyle olunca ahlaki ve manevi değerleri savunduğu için Saadet Partisi'ni destekleyenlerin desteği azaldı.

16. tweet: Bu destek azaldığından dolayı, bir önceki seçimde milletvekili çıkaracak kadar oy aldığımız illerde, seçim işbirliği sebebiyle baraj uygulanmadığı halde aynı oyu alamadığımız için milletvekili çıkaramadık.

Asiltürk ilerleyen tweet'lerinde "Milli Görüş partisini diğer partilerden ayıran en önemli özelliğin ahlaki, manevi değerlere bağlılık olduğunu, oy verenlerin inancı nasıl önemsediklerinin" de altını çizdikten sonra Kongre vurgusu yapıyor:

21. tweet: İnşallah önümüzdeki Kongre'de alacağımız kararlarla, Saadet Parti'miz kuruluşundaki değerleri savunur hale gelir.

Asiltürk Saadet Partisi'ne niye oy verilmediği sorulduğunda 'Partinin inançlarımızı savunduğunu duymadık, diğerleri gibi sadece iktidarı eleştiriyor' dendiğini savunuyor. Ve ekliyor:

"Durumlarını anlattığım gençleri Milli Görüş'e kazandırmak için benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak."

Bu tweet'leri okuduktan sonra Saadet Partisi'nin mevcut yönetiminden isimlerle konuştum. Onlar da bu çıkışı tweet'ten görmüşler, haberleri yokmuş, şaşırmışlar.

Peki şimdi ne olacak. Gelin kaynaklardan aldığım bilgileri sıralayayım:

- Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ziyaret edildikten ve Ramazan'da iftarda yeniden buluştuktan sonra partisi içinde bir çalışma başlattı. Çalışmada konuştukları isimlere 'Milli Görüş'ü yeniden etkin kılmak için AKP ile yakınlaşma konusunu açtığı' anlatılıyor.

- Kaynaklar 'Cumhur İttifakı değil AKP' vurgusunu yapıyor. Bu da anlatanlara göre, 'MHP'siz yeni bir buluşma ihtimalini' akla getiriyor. Bir başka deyişle, SP'yi AKP yanına taşıma ihtimaline işaret ediliyor.

- Asiltürk parti içinde ne kadar etkin, sorusunun yanıtı tartışmalı. Özellikle 'ağırlığını gençlerin oluşturduğu grup' mesafeli. Ancak yine de Saadet'i Kongre'ye götürecek gücü var. Tweet'lerinde anlattığı gibi 'kendisinin liderliğinde bir liste' AKP'den gelecek farklı bir 'davet ile' dengeleri değiştirebilir.

- SP'nin başka bir yöne gitmesi, Millet İttifakı açısından 'oy anlamında' çok kritik görünmese de 'her görüşten partilerin oluşturduğu güç fotoğrafında' bir eksiklik yaratabilir.

- İktidarın yolsuzluklar ve mafyanın itiraflarıyla sallandığı süreçte 'Milli Görüş Lideri' sıfatıyla Asiltürk'ün desteği AKP için önemli olabilir.

Elbette, Karamollaoğlu ve ekibinin Asiltürk'ün adımına vereceği yanıt da önemli olacak, ancak şimdilik şu soruyla bitireyim: Peki sonuçta ne olur? AKP'nin oy kaybına çare olmaz ama Saadet Partisi'nde çatlak yaratır. Bu arada 'seçmeni gittiğim her yere götürebilirim' zihniyeti de test edilmiş olur.