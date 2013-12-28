Asker MGK'da konuştu: Orduya kumpas varsa davalar tekrar görülmeli

Cuma sabah saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı beklenmedik bir açıklama yaptı. Yolsuzluk tartışmaları arasında, cemaat-hükümet kavgası sırasında asker neden açıklama yapmıştı. Başlangıçta kimsenin anlam veremediği bu açıklamanın özellikle son kısmı kritikti. Asker "siyasi tartışmada yokuz' diyordu ama "personelinin hukuki durumunu ilgilendiren konulardaki gelişmelerle ilgili hakkaniyet vurgusu' yapıyordu.

"Türk Silahlı Kuvvetleri, hiçbir şekilde siyasi tartışmaların içerisinde yer almak istememektedir. Bununla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurumsal kimliğini ve personelinin hukuki durumunu ilgilendiren konulardaki gelişmelerin hukuk devleti ve hakkaniyet ilkelerine bağlı kalınarak sonuçlandırılmasının yakından takip edilmesine devam edilecektir. "

Ankara kulislerinde biraz araştırma yapınca açıklamanın MGK toplantısında konuşulanların sonucunda ortaya çıkan bir metin olduğu ortaya çıktı.

Aslında hemen herkes Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ilk kez kurula katılacak isimlere odaklanmıştı. Bir gece evvel belli olan bakanlardan MGK üyesi olanların da katılımıyla kurul toplandı. 4 saat süren toplantının ardından ağırlığını dış konuların oluşturduğu bir gündemin tartışıldığını anlatan bir bildiri yayınlandı. İç gündem çok karışıktı hiç konuşulmamış olması ağırlığın sadece dış konulara odaklanması çok makul gelmiyordu. Kulislerde anlatılanlara göre aslında içeride 'yargı tartışması da gündeme 'gelmişti.

MGK toplantısında asker kanat, ''Yargı ile ilgili son dönemde Hükümet üyeleri tarafından da dile getirilen kaygı ve endişelerin yargılanmış, yargılanmakta olan, süreçte haksızlığa uğradığını düşünen komutanlar için de dikkate alınması gerektiğini' söyledi. Askerler Başbakan’ın danışmanı Yalçın Akdoğan’ın ‘kendi milli ordusuna kumpas kurma’ cümlesini de hatırlattı.

Hükümet üyelerinden son yolsuzluk operasyonunun ardından gelen 'tape'lerde, delillerde oynama yapılmış olabilir' eleştirilerinin hatırlatıldığı, benzer kaygı ve eleştirilerin tutuklu ya da hükümlü olan TSK personeli tarafından da Balyoz, Ergenekon gibi davalar sırasında dile getirildiği belirtildi.Yeniden yargılama konusunun gündeme alınıp alınamayacağı konusunda da çalışma yapılması gerektiğinin de konuşulduğu ifade edildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, TSK'nın tutuklu ya da hükümlü mensupları ile ilgili konularda gerekli hassasiyete sahip olmadığı yolunda eleştirilere uğruyordu. Özel kendini 'ben kamuoyu önünde değil ama devletin en üst yetkilileri nezdinde haklarınızı koruyorum' şeklinde savunuyordu. İşte kaynaklar askerin yargıdaki durumla ilgili tespit, öneri ve kaygılarını bu toplantıda dile getirdiğini anlattı.