Birgün'de Hüseyin Şimşek'in haberini okuyorum:
"Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısında geçen
"Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e"
sözleri nedeniyle hedef gösterilen
Sezen Aksu için RTÜK devreye girdi.
RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'nun
müzik yayını yapan kanalları arayarak
uyarılarda bulunduğu öğrenildi.
Uslu'nun yaptığı görüşmelerde,
Aksu'nun şarkısını yayınlamaları durumunda
ağır yaptırımlarla karşılaşabileceklerini
ifade ettiği bildirildi. Uslu'nun tek uyarısı,
Sezen Aksu'nun şarkısı hakkında da olmadı.
Uslu'nun, "Milli ve manevi değerlere aykırı
tüm şarkılar için aynı talepte bulunduğu kaydedildi.
Bu haberi okuyunca,
yuh olsun diye
bağırmak geldi içimden,
"Taliban'laştıramazsınız Türkiye'yi"
diye mırıldandım kendi kendime...
Ve bir tweet attım:
Yuh olsun size!
Sezen Aksu'yu
susturamazsınız,
özgürlük bayrağı
yere düşmeyecek,
sokun bunu kafanıza.
Bu tweet'i attıktan bir saat sonra
Erdoğan haberi düştü:
Cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde
kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan
namazın ardından, Sezen Aksu ile ilgili
isim vermeden konuştu. Cemaate seslenen Erdoğan,
"Bütün bunların karşısında dimdik duracak
olanlar sizlersiniz. Hz. Adem
efendimize kimsenin dili uzanamaz.
O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak
bizim görevimizdir" dedi.
Erdoğan'ın bu sözleri için de
bir tweet attım:
Erdoğan Sezen Aksu'ya,
"O dilleri yer geldiğinde koparmak
bizim görevimizdir" diye seslenmiş.
Erdoğan da şunu iyi bilsin:
Bizim görevimiz de
buna karşı sonuna kadar
özgürlük mücadelesi vermektir.
Yazımı Sezen Aksu'yla baş başa,
onun müziğiyle yazmaya koyuluyorum.
Nasıl da içimize ince ince işlemiş şarkıların...
Ne kadar çok sevmişiz sesini...
Seni dinlerken, derinliklerde gizlenmiş
melodiler bir bir kopup geliyor
yılların ötesinden... Hatıraları bugüne taşıyor.
İyi ki varsın! Müziğinle, şarkılarınla
bu hayata tahammülün yollarını açtın.
Hayatı sevmeyi öğrettin. Hayatı dolu dolu
yaşayın, dedin hep. Yaşama sevinci nedir,
ipuçlarını verdin. Hayata tutunmak nedir,
bunu hissettirdin. Direnme gücü aşıladın.
Keder... Hüzün... Mutluluk... Sevinç...
Bütün bu duyguları, hayatın bütün renklerini
müziğinle iliklerimize kadar hissettik.
Sesinle bütün acılara da dokundun.
Türklerin de, Kürtlerin de, Ermenilerin de,
bu toprakları yurt edinmiş yetmiş
iki milletten insanın çekmiş olduğu,
çekmekte olduğu acıları da
şarkılarınla bize anlattın.
Yaralara da dokundun. Çekilen acıları,
dökülen göz yaşlarını
yüreklerimizde hissettirdin. Bunları
yaparken sen de acı çektin,
saldırılara uğradın, sataştılar sana da...
Hâlâ devam ediyor saldırılar. Ama yılmadın.
Eğilmedin. Dik durmayı bildin. Ayaktasın!
Kırk yıldır yorulmadan, usanmadan
inatla üretiyorsun. Kendi başına koskoca bir
kurumsun. Zaman tüneline girdim.
Kaybolan yılları arıyorum belki de...
Anılar, bir dipsiz kuyu gibi
içine çekiyor beni, bu şarkınla...
Oyuncak bebekleri sevmedim çok
Evcilik oynamayı
Alkışı sevdim
Bıçak sırtlarında dolaşmayı
Tehlikeli sularda seyredip pupa yelken
Geçici emniyetlere ulaşmayı
Alkışı sevdim
Bıçak sırtlarında dolaşmayı
Tehlikeli sularda seyredip pupa yelken
Geçici emniyetlere ulaşmayı
Kadınları, erkekleri, romanları
Hele başkaldıranları
Acılarım oldu herkes gibi elbet
Herkese kısmet olmayan sevinçlerim
Unutulmayı da göze aldım, evet
Hayat sana teşekkür ederim
Acılarım oldu herkes gibi elbet
Herkese kısmet olmayan sevinçlerim
Unutulmayı da göze aldım, evet
Hayat sana teşekkür ederim.
Sevgili Sezen,
ben de sana çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın.