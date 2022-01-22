Birgün'de Hüseyin Şimşek'in haberini okuyorum:

"Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısında geçen

"Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e"

sözleri nedeniyle hedef gösterilen

Sezen Aksu için RTÜK devreye girdi.

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'nun

müzik yayını yapan kanalları arayarak

uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Uslu'nun yaptığı görüşmelerde,

Aksu'nun şarkısını yayınlamaları durumunda

ağır yaptırımlarla karşılaşabileceklerini

ifade ettiği bildirildi. Uslu'nun tek uyarısı,

Sezen Aksu'nun şarkısı hakkında da olmadı.

Uslu'nun, "Milli ve manevi değerlere aykırı

tüm şarkılar için aynı talepte bulunduğu kaydedildi.

Bu haberi okuyunca,

yuh olsun diye

bağırmak geldi içimden,

"Taliban'laştıramazsınız Türkiye'yi"

diye mırıldandım kendi kendime...

Ve bir tweet attım:

Yuh olsun size!

Sezen Aksu'yu

susturamazsınız,

özgürlük bayrağı

yere düşmeyecek,

sokun bunu kafanıza.

Bu tweet'i attıktan bir saat sonra

Erdoğan haberi düştü:

Cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde

kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan

namazın ardından, Sezen Aksu ile ilgili

isim vermeden konuştu. Cemaate seslenen Erdoğan,

"Bütün bunların karşısında dimdik duracak

olanlar sizlersiniz. Hz. Adem

efendimize kimsenin dili uzanamaz.

O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak

bizim görevimizdir" dedi.

Erdoğan'ın bu sözleri için de

bir tweet attım:

Erdoğan Sezen Aksu'ya,

"O dilleri yer geldiğinde koparmak

bizim görevimizdir" diye seslenmiş.

Erdoğan da şunu iyi bilsin:

Bizim görevimiz de

buna karşı sonuna kadar

özgürlük mücadelesi vermektir.

Yazımı Sezen Aksu'yla baş başa,

onun müziğiyle yazmaya koyuluyorum.

Nasıl da içimize ince ince işlemiş şarkıların...

Ne kadar çok sevmişiz sesini...

Seni dinlerken, derinliklerde gizlenmiş

melodiler bir bir kopup geliyor

yılların ötesinden... Hatıraları bugüne taşıyor.

İyi ki varsın! Müziğinle, şarkılarınla

bu hayata tahammülün yollarını açtın.

Hayatı sevmeyi öğrettin. Hayatı dolu dolu

yaşayın, dedin hep. Yaşama sevinci nedir,

ipuçlarını verdin. Hayata tutunmak nedir,

bunu hissettirdin. Direnme gücü aşıladın.

Keder... Hüzün... Mutluluk... Sevinç...

Bütün bu duyguları, hayatın bütün renklerini

müziğinle iliklerimize kadar hissettik.

Sesinle bütün acılara da dokundun.

Türklerin de, Kürtlerin de, Ermenilerin de,

bu toprakları yurt edinmiş yetmiş

iki milletten insanın çekmiş olduğu,

çekmekte olduğu acıları da

şarkılarınla bize anlattın.

Yaralara da dokundun. Çekilen acıları,

dökülen göz yaşlarını

yüreklerimizde hissettirdin. Bunları

yaparken sen de acı çektin,

saldırılara uğradın, sataştılar sana da...

Hâlâ devam ediyor saldırılar. Ama yılmadın.

Eğilmedin. Dik durmayı bildin. Ayaktasın!

Kırk yıldır yorulmadan, usanmadan

inatla üretiyorsun. Kendi başına koskoca bir

kurumsun. Zaman tüneline girdim.

Kaybolan yılları arıyorum belki de...

Anılar, bir dipsiz kuyu gibi

içine çekiyor beni, bu şarkınla...

Oyuncak bebekleri sevmedim çok

Evcilik oynamayı

Alkışı sevdim

Bıçak sırtlarında dolaşmayı

Tehlikeli sularda seyredip pupa yelken

Geçici emniyetlere ulaşmayı

Alkışı sevdim

Bıçak sırtlarında dolaşmayı

Tehlikeli sularda seyredip pupa yelken

Geçici emniyetlere ulaşmayı

Kadınları, erkekleri, romanları

Hele başkaldıranları

Acılarım oldu herkes gibi elbet

Herkese kısmet olmayan sevinçlerim

Unutulmayı da göze aldım, evet

Hayat sana teşekkür ederim

Acılarım oldu herkes gibi elbet

Herkese kısmet olmayan sevinçlerim

Unutulmayı da göze aldım, evet

Hayat sana teşekkür ederim.

Sevgili Sezen,

ben de sana çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın.