Saray Yargısı'na isyan...

Saray yargısı oluşturuluyor!

Bu yoldaki adımlar hızlanmış durumda.

Haklı olarak ‘yüksek yargıyı tasfiye paketi’ olarak nitelenen yasal düzenleme Saray’ın onayını bekliyor.

Bir başka deyişle:

Yargının artık tümüyle Sultan’ın iki dudağının arasında kalacağı günler çok yakın.

Bu konuda, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında şu çarpıcı uyarıyı yaptı:

"Gelen haberler iç açıcı değil. Saray’dan sabaha karşı hâkimleri arıyorlar. Orada hâkimlere soru soruyorlar. Elde etmeye çalışıyorlar. Vicdanı olan hâkimlere sesleniyorum, bir diktatör bozuntusunun tutsağı olursanız tarih sizi affetmez."

Vicdanı olan, hukuka saygısı olan yargıçlar hâlâ var.

Saray’a karşı cübbelerini giyip, sokağa çıkıp hukukun sesini yükselten ve demokrasi mücadelesine isimlerini yazdıran Yargıtay ve Danıştay üyesi 19 yüksek yargıcı yürekten kutluyorum



Bunlardan bir bölümü, 15’i Yargıtay’dan, 4’ü Danıştay’dan 19 yüksek yargıç Ankara’da cübbelerini giydiler.

Sokağa çıktılar.

Ve Yargıtay’ın önünde protesto eylemi yaptılar.

Açıkladıkları iki sayfalık bildiride satır başları şöyleydi:

Demokratik hukuk devleti sistemi hukuken sona eriyor.

Yüksek yargı üyelik statüsü ortadan kaldırılıyor.

Kuvvetler ayrılığı sona eriyor, ‘kuvvetler birliği’ne geçiliyor.

Anayasaya ağır ve açık aykırılık söz konusu.

Bu nedenle, bu kanun hukuken yok hükmünde kabul edilmelidir.

Çünkü kuvvetler ayrılığına aykırıdır.

Yargı bağımsızlığına aykırıdır.

Hâkimlik teminatına aykırıdır.

Kazanılmış hakları ihlal etmektedir.

Demokratik hukuk devleti ilkesine açıkça aykırıdır.

Bu kanunla, dünya tarihinde eşine az rastlanır şekilde, Yargıtay ve Danıştay fiilen tasfiye edilmek istenmektedir.

Ama ne yazık ki, tepki vermesi gereken Yargıtay ve Danıştay yönetimlerinden açıklama yapılmamıştır.

Bu nedenle bu açıklamayı yapmak zarureti tarafımızdan duyulmuştur.

‘Boşalt doldur’ yapılarak yürütmeyle uyumlu, yandaş bir yargı oluşturulmak isteniyor.

Böylece, yürütmenin etkisine kapalı kalan üyelerin tasfiyesi amaçlanıyor.

Bu kanun, seçimleri tam bir tarafsızlıkla yürütmekle görevli Yüksek Seçim Kurulu’nu da tasfiye etmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ve konuyla ilgili uluslararası belgelere aykırı bir durum vardır.

Sokağa çıkmayı yüksek yargıçların hiçbirisi arzu etmez.

Kendimizi ifade etme olanağı elimizden alındığı için basına açıklama yapmak zorunda kalıyoruz.

Bu da en doğal hakkımız.



Saray yargısı oluşturuluyor! Bu yoldaki adımlar hızlanmış durumda.



Bu açıklamaya yapan, kurulmak istenen ‘Saray yargısı’nı protesto eden yüksek yargıçları saygıyla selamlıyorum.

Çünkü, yargı bağımsızlığı olmadan demokrasi olmaz.

Çünkü, güçler ayrılığı olmadan demokrasi olmaz.

Çünkü, hukukun üstünlüğüdür demokrasiyi demokrasi yapan.

Çünkü, Sultan’ın iki dudağının arasında kalmış, Saray’a biat etmiş yargıçlarla demokratik hukuk devleti olmaz.

Bunun içindir ki:

Saray’a karşı cübbelerini giyip, sokağa çıkıp hukukun sesini yükselten ve demokrasi mücadelesine isimlerini yazdıran Yargıtay ve Danıştay üyesi 19 yüksek yargıcı yürekten kutluyorum.